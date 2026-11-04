রেলের ফ্লাইওভার নির্মাণ, মালদায় বুলডোজার চালিয়ে ভাঙা হল 32টি অবৈধ নির্মাণ

রেলের ফ্লাইওভার নির্মাণ, মালদায় বুলডোজার চালিয়ে ভাঙা হল 32টি অবৈধ নির্মাণ
Illegal construction Demolished: মোট 37টি অস্থায়ী বাণিজ্যিক নির্মাণের 32টি ভাঙা হয়েছে । বাকিগুলিও দ্রুত ভাঙা হবে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর । পার্থ দাসের প্রতিবেদন ।
Published : November 4, 2026 at 11:09 PM IST
মালদা, 4 নভেম্বর: পুরাতন মালদায় রেলের ফ্লাইওভার তৈরির জন্য অবৈধ নির্মান ভাঙার কাজ শুরু করল পূর্ত দফতর। মঙ্গলবাড়ি এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই যানজটে নাজেহাল স্থানীয়রা । রেল গেটের উপর দিয়ে ফ্লাইওভার নির্মাণের দাবি জানাচ্ছিলেন তাঁরা ৷
সেই দাবি মেনেও নেয় রেল কর্তৃপক্ষ ৷ অর্থ বরাদ্দও করা হয় ৷ বিগত সরকারের আমলেই পূর্ত দফতর জরিপের কাজ শেষ করে ফেলেছিল ৷ এই কাজে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল 12 নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে দফতরের জমিতে থাকা 37টি অস্থায়ী বাণিজ্যিক নির্মাণ ৷
পুজোর আগে এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে উচ্ছেদের নোটিশ দিয়েছিল পূর্ত দফতর ৷ এবার কালীপুজোর আগে এই নির্মাণগুলি ভাঙার কাজও শুরু করে দেওয়া হল ৷ ফলে উৎসব মরশুমে কিছু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে ৷ আবার এলাকার অনেক বাসিন্দা পূর্ত দফতরের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছেন । তাঁরা মনে করছেন, অনেক আগেই এসব অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলা উচিত ছিল ।
পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়ি রেল গেট এলাকায় প্রায় প্রতিদিনই ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় ৷ দু’পাশের জবরদখলই এর মূল কারণ ৷ এই যানজট নিয়ন্ত্রণে রেল গেটের উপর ফ্লাইওভার নির্মাণে উদ্যোগী হন স্থানীয় বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা ও মালদা উত্তর কেন্দ্রের সাংসদ খগেন মুর্মু ৷ তাঁদের উদ্যোগেই রেল কর্তৃপক্ষ এখানে ফ্লাইওভার নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয় ৷
সেই কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ কিন্তু এতদিন জাতীয় সড়কের দু’ধার জবরদখলমুক্ত করা হয়নি ৷ এবার সেই কাজে হাত লাগিয়েছে পূর্ত দফতর ৷ মঙ্গলবার বুলডোজার চালিয়ে ভাঙা হয়েছে 23 টি নির্মাণ ৷ বুধবার ভাঙা হয়েছে আরও ন’টি ৷ বাকি নির্মাণগুলিও দ্রুত ভেঙে ফেলা হবে ৷
এখানেই পানের দোকান ছিল অজিত সাহার ৷ ভাঙা পড়েছে তাঁর সেই দোকান ৷ তিনি বলেন, “এর আগে মৌখিকভাবে আমাদের বলা হয়েছিল, কালীপুজোর মধ্যে দোকান সরিয়ে নিতে হবে । কিন্তু তার আগেই হঠাৎ করে প্রশাসন ঘর ভাঙার কাজ শুরু করে দেয় ৷ এখানে পানের দোকান চালাতাম ৷ আমার পরিবারে চারজন সদস্য ৷ দুটো ছেলে এমএসসি পাশ করে বসে রয়েছে ৷ কেউ চাকরি পায়নি ৷ প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তে আমরা বেকার হয়ে গেলাম ৷ এখন আমরা কোথায় যাব, কী করব ? সরকার থেকে আমাদের জন্য কিছু ভাবা হয়নি ৷ আমাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও করা হয়নি ৷ আমরা নিঃস্ব হয়ে গেলাম ৷”
ভাঙা পড়েছে নিবারণ কুণ্ডুর হোটেলও ৷ প্রায় আঠারো বছর ধরে তিনি এখানে হোটেল চালিয়ে সংসার প্রতিপালন করছিলেন ৷ তাঁর কথায়, “মূলত পরিবহণ শ্রমিকরাই আমার হোটেলের খদ্দের ছিলেন ৷ এটাই ছিল আমার সংসার চালানোর একমাত্র উপায় ৷ আমার বয়সও হয়ে গিয়েছে ৷ এখন 60 বছর বয়সে নতুন কাজ করব কীভাবে ? অন্য কাজ শিখিনি ৷ এখন কী করে বাড়ির সদস্যদের পেটে ভাত জোগাব, জানি না ৷ প্রশাসনের কাছে আবেদন, আমাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হোক ৷ তাতে অন্তত খেয়ে পরে বেঁচে থাকব ৷”
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পূর্ত দফতরের এক আধিকারিক বলেন, “ফ্লাইওভার নির্মাণের জন্য আগেই রেল কর্তৃপক্ষকে জমি হস্তান্তর করা হয়েছে ৷ এবার জমি জবরদখলমুক্ত করার কাজ শুরু হয়েছে ৷ সরকারি জমি বেআইনিভাবে ব্যবহার করা হলে যে কোনও সময় যে কোনও পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকতে হবে ৷ এখানে সবকিছুই আইন অনুযায়ী করা হয়েছে ৷ আপাতত 32টি অবৈধ নির্মাণ ভাঙা হয়েছে ৷ দু’একদিনের মধ্যে বাকিগুলিও ভেঙে ফেলা হবে ৷”
এদিকে এলাকার এক বাসিন্দার দাবি, “এখানে অনেকে সরকারি জমিতে অবৈধ নির্মাণ করে ভাড়া দিয়ে দিত ৷ তারা প্রত্যেকেই রাজনৈতিক কোনও না কোনও নেতার স্নেহধন্য ছিল ৷ অনেকের বাড়ির দরজার সামনেও বেআইনি নির্মাণ করেছে ৷ ভয়ে তাদের বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুলতে পারত না ৷ অবশেষে প্রশাসন এসব বেআইনি নির্মাণ ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাচ্ছি ৷”