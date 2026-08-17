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রাস্তায় আর চলবে না বেআইনি অটো, বিধায়কদের কী নির্দেশ দিলেন পরিবহণমন্ত্রী ?

উত্তর থেকে দক্ষিণ 24 পরগনাকে সড়ক পথে যুক্ত করতে এসি বাস পরিষেবা চালু করতে গিয়ে এলাকার বিধায়কদের নয়া নির্দেশ দিলেন পরিবহণমন্ত্রী ৷

ILLEGAL AUTO RICKSHAW
রাস্তায় আর চলবে না বেআইনি অটো, নির্দেশ অর্জুন সিংয়ের (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 17, 2026 at 9:26 PM IST

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কলকাতা, 17 অগস্ট: রাস্তায় যত্রতত্র বেআইনি অটো চলার দিন শেষ। কারণ, এবার থেকে প্রতি অঞ্চলে, কোন রুটে, কতগুলি অটো চলবে তা ঠিক করবেন স্থানীয় বিধায়করা। এমনটাই জানিয়ে দিলেন রাজ্যের পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং।

বেআইনি অটো রুট নিয়ে মন্ত্রী অর্জুন সিং জানিয়েছেন, বিগত সরকার বেআইনিভাবে অটো রুট তৈরি করে দিয়েছিল ৷ যার কোনও বৈধতা ছিল না। এবার সরকারের থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে প্রতিটি অঞ্চলে সেই অঞ্চলের বিধায়ক ঠিক করবেন যে কোন, কোন রুটে অটো চালাতে হবে।

তিনি আরও জানিয়েছেন, প্রতিটি বিধানসভায় 100টি অটো এবং 100টি 12 সিটারের গাড়ি দেওয়া হবে। প্রতিটি বিধানসভায় বিধায়করাই ঠিক করবেন কোন রুটে কতগুলি করে অটো বা 12 সিটারের গাড়ি চলতে পারবে। বিধায়ককে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবেন জেলাশাসক এবং স্থানীয় RTO। এই মর্মে দ্রুত সরকারি নির্দেশিকা জারি করা হবে বলেই জানা গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, সোমবার নৈহাটি থেকে জোকা পর্যন্ত চালু হল নতুন বেসরকারি বাস পরিষেবা। সম্প্রতি, এই রুটে একাধিক বাসের উদ্বোধন করেন পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং। ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতি বিজড়িত এই শহর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন নতুন রুট চালু করার প্রতিশ্রুতি দেন মন্ত্রী।

উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনাকে সড়ক পথে যুক্ত করতে পদক্ষেপ করল রাজ্য পরিবহণ দফতর। উত্তর 24 পরগনার নৈহাটি থেকে দক্ষিণ 24 পরগনার জোকা এই দুই প্রান্তকে এক সড়ক পথে যুক্ত করতে নতুন বেসরকারি এসি বাস পরিষেবা চালু করা হল। এই যাত্রাপথে নিত্যযাত্রীদের সুবিধার্থে মোট 10টি অত্যাধুনিক শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস পথে নামানো হয়েছে। নৈহাটি থেকে ছেড়ে বাসগুলি বিমানবন্দর, আইটি সেক্টর এবং মধ্য কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হয়ে জোকায় পৌঁছবে।

ILLEGAL AUTO RICKSHAW
উত্তর থেকে দক্ষিণ 24 পরগনাকে সড়ক পথে যুক্ত করতে এসি বাস পরিষেবা চালু (ইটিভি ভারত)

নতুন এসি বাসের যাত্রাপথ-

  • শ্যামনগর, ইচ্ছাপুর, ব্যারাকপুর, সোদপুর, ডানলপ মোড়, দক্ষিণেশ্বর, বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে, এয়ারপোর্ট বা বিমানবন্দর, চিনার পার্ক, ইকো পার্ক, ইকোস্পেস, নারকেল বাগান, নিউটাউন, সল্টলেক, সেক্টর 5, চিংড়িঘাটা, বেলেঘাটা, শিয়ালদা স্টেশন, মল্লিক বাজার, মিন্টো পার্ক, রবীন্দ্র সদন, পিটিএস, আলিপুর চিড়িয়াখানা, মোমিনপুর, মাঝেরহাট, বেহালা চৌরাস্তা, ঠাকুরপুকুর 3A ও জোকা পৌঁছবে।
  • আপাতত বাসের সংখ্যা 10টি হলেও আগামিদিনে এই রুটে আরও বাস বাড়ানো হবে বলেই আশ্বাস দিয়েছেন পরিবহণমন্ত্রী ।
  • এই রুটে বাসের সর্বনিম্ন ভাড়া হল 25 টাকা এবং সর্বোচ্চ ভাড়া হল 125 টাকা।
  • প্রতি 30-40 মিনিট অন্তর কলকাতা ও আশেপাশের আইটি হাব যেমন সল্টলেক সেক্টর 5 বা নিউটাউন-সহ এয়ারপোর্ট এবং দক্ষিণ কলকাতার উদ্দেশে যাওয়ার জন্য মিলবে বাস।
  • সোমবার নৈহাটি বাসস্ট্যান্ড থেকে এই বাসটি উদ্বোধন করা হয়।

TAGGED:

নতুন এসি বাস পরিষেবা
TRANSPORT MINISTER ARJUN SINGH
আর চলবে না বেআইনি অটো
ARJUN SINGH
ILLEGAL AUTO RICKSHAW

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