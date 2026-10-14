পুজোর মরশুমে কলকাতায় বেআইনি অস্ত্র কারখানার হদিশ, নাদিয়ালে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র-সরঞ্জাম

পুজোর মরশুমে কলকাতায় বেআইনি অস্ত্র কারখানার হদিশ, নাদিয়ালে উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র-সরঞ্জাম
Illegal Arms factory Kolkata: মঙ্গলবার রাতে এসটিএফের দল ওই বাড়িতে হানা দেয় ৷ পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয় অস্ত্র কারবারিরা।
Published : October 14, 2026 at 10:50 AM IST
কলকাতা, 14 অক্টোবর: দুর্গাপুজোর মুখেই কলকাতায় বেআইনি অস্ত্র কারখানার হদিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার রাতে কলকাতা পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) এবং বেঙ্গল এসটিএফ যৌথভাবে হানা দেয় বন্দর এলাকার নাদিয়াল থানা অঞ্চলের আয়ুবনগর এলাকায়। একটি আবাসিক বাড়ির ভেতরেই অত্যন্ত গোপনে এই অস্ত্র কারখানাটি চালানো হচ্ছিল বলে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার গভীর রাতে এসটিএফের একটি দল ওই বাড়িতে হানা দেয় ৷ তবে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয় অভিযুক্ত অস্ত্র কারবারিরা। তবে অভিযুক্তদের পরিচয় ও তাদের সম্পর্কে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ইতিমধ্যেই পুলিশের হাতে এসেছে। কী উদ্ধার হয়েছে ? অভিযুক্তদের ওই গোপন আস্তানা থেকে পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে চারটি সচল আগ্নেয়াস্ত্র এবং অস্ত্র তৈরির বিভিন্ন আধুনিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রাংশ উদ্ধার করেছে।
কীভাবে সামনে এল এই চক্র ? জানা গিয়েছে, গত কিছুদিন ধরেই কলকাতা ও তার আশেপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে একের পর এক আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছিল। সেই সমস্ত ঘটনার গভীরে পৌঁছতে এবং অস্ত্র পাচারের মূল উৎস খুঁজতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। গোয়েন্দারা তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে জানতে পারেন, শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়া এই সমস্ত অস্ত্র কোথাও না কোথাও অত্যন্ত গোপনে তৈরি করা হচ্ছে।
অবশেষে গোপন সূত্রে সুনির্দিষ্ট খবর পেয়ে মঙ্গলবার রাতে নাদিয়ালের আয়ুব নগরের ওই বাড়িতে আচমকা হানা দেয় এসটিএফ। রাজ্য পুলিশের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, "অভিযুক্তদের ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। তাদের গ্রেফতারে ও অস্ত্র চক্রের মূল শেকড় পর্যন্ত পৌঁছতে এলাকায় জোরদার তল্লাশি ও তদন্ত চলছে।" পুজো শুরুর ঠিক আগে খাস কলকাতায় এই ধরনের অস্ত্র কারখানার সন্ধান মেলায় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয়েছে। তবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ প্রশাসনের তৎপরতা ও দ্রুত পদক্ষেপে বড় ধরণের নাশকতার ছক বানচাল হয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে।