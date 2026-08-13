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ওষুধের দোকানের আড়ালে গর্ভপাতের রমরমা কারবার, চাঁচলে হাতেনাতে ধৃত ব্যবসায়ী ও স্ত্রী

গর্ভপাতের রমরমা কারবার ৷ চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের গেটের সামনে একটি ওষুধের দোকানে পর্দা টাঙিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলছিল এই বেআইনি কারবার।

ILLEGAL ABORTION RACKET IN MALDA
চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল এলাকা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 13, 2026 at 3:19 PM IST

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মালদা, 13 অগস্ট: খালি চোখে দেখলে সাধারণ ওষুধের দোকান। কিন্তু তার আড়ালেই চলছিল গর্ভপাত করানোর কারবার। এমনই গুরুতর অভিযোগ উঠেছে মালদার চাঁচলে। চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের গেটের সামনে একটি ওষুধের দোকানে পর্দা টাঙিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলছিল এই বেআইনি কাজকর্ম ৷

মোটা টাকার বিনিময়ে গর্ভপাত করানোর অভিযোগ ওষুধ দোকানের মালিক সঞ্জীব সাহা ও তাঁর স্ত্রী লিলি পোদ্দার সাহার বিরুদ্ধে ৷ বৃহস্পতিবার গর্ভপাত চলাকালীন স্থানীয়রা হাতেনাতে তাঁদের ধরে ফেলেন। পুলিশ স্বামী ও স্ত্রীকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে গিয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হাসপাতাল এলাকায়। এই বিষয়ে চাঁচল থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, তাদের কোর্টে তোলা হবে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের গেটের সামনেই রয়েছে ওই ওষুধের দোকান। সেখানে দীর্ঘদিন ধরে চলত এই রমরমা কারবার। বাইরে থেকে দেখলে সাধারণ মেডিসিন শপ বলেই মনে হবে। কিন্তু দোকানের ভিতরে একটি অংশ পর্দা দিয়ে ঘিরে সেখানে দীর্ঘদিন ধরে গর্ভপাত করানো হত বলে অভিযোগ। বিনিময়ে নেওয়া হত মোটা টাকা। স্থানীয়দের দাবি, বিষয়টি নিয়ে তাঁদের মধ্যে সন্দেহ ছিল।

বৃহস্পতিবার ফের সেখানে গর্ভপাত করানোর খবর পেয়ে কয়েকজন স্থানীয় দোকানে পৌঁছন। অভিযোগ, সেই সময় দোকানের ভিতরে গর্ভপাতের প্রক্রিয়া চলছিল। এরপরই স্থানীয়রা বিষয়টি প্রকাশ্যে আনেন এবং পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ ওষুধ ব্যবসায়ী সঞ্জীব সাহা ও তাঁর স্ত্রী লিলি পোদ্দার সাহাকে আটক করে চাঁচল থানায় নিয়ে যায়। পরে তাঁদের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনার একটি ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই সামনে এসেছে। যদিও ভিডিয়োটির সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত।

এই বিষয়ে অভিযোগকারী তথা স্থানীয় বাসিন্দা আকাশদীপ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "দীর্ঘদিন ধরেই এই এলাকায় ওষুধের দোকানের আড়ালে গর্ভপাতের কারবার চলছে। আজ রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় দেখি, এক মহিলাকে দোকানের ভিতরে নিয়ে গিয়ে পর্দার আড়ালে গর্ভপাত করানো হচ্ছে। বিষয়টি দেখে আমি মোবাইলে ভিডিয়ো করি এবং সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দিই। পুলিশ এসে দোকানের মালিক সঞ্জীব সাহা ওরফে বাপ্পা ও তাঁর স্ত্রী লিলি পোদ্দার সাহাকে গ্রেফতার করে। আমরা চাই, হাসপাতালের সামনে এ ধরনের বেআইনি কারবার সম্পূর্ণ বন্ধ হোক এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িত প্রত্যেকের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হোক।"

কেমিস্ট এবং ড্রাগিস্টের চাঁচল জোনের সভাপতি প্রণব পাল বলেন, "অভিযোগের বিষয়টি আমাদের নজরে আসার পরই আমরা গুরুত্ব সহকারে বিষয়টি দেখছি। ওষুধের দোকানকে ব্যবহার করে এই ধরনের বেআইনি কাজ কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। ওষুধ ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে সংগঠনের পক্ষ থেকেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে। তার লাইসেন্স বাতিলের আবেদন করব। একইসঙ্গে প্রশাসন ও ড্রাগ কন্ট্রোল কর্তৃপক্ষকে নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি।"

TAGGED:

গর্ভপাতের রমরমা কারবার
ওষুধের দোকানের আড়ালে গর্ভপাত
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ILLEGAL ABORTION RACKET IN MALDA

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