পাচার রুখতে কড়া পদক্ষেপ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর, প্রশাসনের নজরে ইলামবাজারের গরুর হাট

পাচার রুখতে কড়া পদক্ষেপ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর, প্রশাসনের নজরে ইলামবাজারের গরুর হাট
পুলিশ ও প্রশাসন নজরে থাকছে লাভপুর, সাঁইথিয়া, রাজনগর, রামপুরহাটের গরুর হাটগুলিও ৷
Published : May 11, 2026 at 6:05 PM IST
ইলামবাজার, 11 মে: নবান্ন থেকে প্রথম দিনেই গরুপাচার রুখতে কড়া পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ তাঁর নির্দেশের পর দক্ষিণবঙ্গের সব থেকে বড় ইলামবাজারের গরুর হাট এবার প্রশাসনের নজরে ৷
প্রতি শনিবার জঙ্গল লাগোয়া এই হাট বসে ৷ জঙ্গল পথে বড় বড় কন্টেনার ও ট্রাকে করে গরুপাচারের ভুরি ভুরি অভিযোগ আছে ইলামবাজারের সুখবাজার হাট থেকে । এই হাট থেকেই মুর্শিদাবাদ হয়ে বাংলাদেশে গরুপাচারের অভিযোগ সামনে এসেছিল, যা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছিল সিবিআই ও ইডি ৷ যার জেরে তিহাড়ে বন্দি ছিলেন তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল ।
নবান্নে বৈঠক
মূলত মুখ্যমন্ত্রী হয়ে সোমবার প্রথম নবান্নে রাজ্যের মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিয়াল, স্বরাষ্ট্রসচিব সংঘমিত্রা ঘোষ, রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা, কলকাতা পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দার সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠক করেন শুভেন্দু অধিকারী । জানা গিয়েছে, সেই বৈঠকেই গরুপাচার রুখতে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি । পাশাপাশি, পশুর হাটগুলির উপর নজর রাখার নির্দেশও পুলিশ এবং প্রশাসনকে দেওয়া হয়েছে ।
তাই দক্ষিণবঙ্গের সবথেকে বড় ইলামবাজারের সুখবাজার পশুহাট পুলিশ ও প্রশাসনের নজরে থাকছে ৷ সামনের শনিবার এই হাট নিয়ে কী পদক্ষেপ করে প্রশাসন, এখন সেটাই দেখার ৷ যদিও, এদিন প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকে বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেরা দেওয়ার জন্য বিএসএফকে প্রয়োজনীয় জমি হস্তান্তরে সিলমোহর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।
বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার সূর্যপ্রতাপ যাদব বলেন, "কোনও অপরাধমূলক কাজ আগেও করতে দেওয়া হয়নি, এখনও হবে না ৷ পুলিশ কড়া নজর রাখছে । পাচার করলে কঠোর আইনি পদক্ষেপ করা হবে ।"
ইলামবাজারের গরুর হাট
উল্লেখ্য, বীরভূমের ইলামবাজারের সুখবাজার পশুহাট শতাধিক প্রাচীন । কিন্তু, এই পশুর হাট গরুর হাট নামেই পরিচিত ৷ অজয় নদ লাগোয়া ইলামবাজার জঙ্গলের পাশেই বিস্তীর্ণ মাঠজুড়ে প্রতি শনিবার এই হাট বসে ৷ দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে সব থেকে বড় গরুর হাট এটি ৷ এর কারণ হল হাটের ভৌগোলিক অবস্থান ৷ ঝাড়খণ্ড সীমান্ত হয়ে বীরভূমে গরু লেনদেন সহজে হয় ৷
এদিকে, একটি মাত্র জেলা মুর্শিদাবাদ পার হলেই বাংলাদেশ সীমান্ত ৷ ফলে করিডোর হিসাবে ইলামবাজারের সুখবাজার গরুর হাটকে অতি সহজেই ব্যবহার করা যায় ৷ এই হাট থেকে জঙ্গল পথে বড় কনটেনার, ট্রাকে করে একদিকে শান্তিনিকেতন থানা, বোলপুর থানা, নানুর থানা বা লাভপুর থানা পার করেই মুর্শিদাবাদে গরুপাচার করা সুবিধাজনক । সেখান থেকে বাংলাদেশ সীমান্ত পার করতে পারলেই তিন গুণ মুনাফা ৷
গরুপাচার মামলা
অন্যদিকে, ইলামবাজার থেকে অজয় নদ পার হয়ে কাঁকসা থানা হয়ে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় গরুর কারবার হত ৷ এই হাটে এক একটি ছোট গরুর দাম প্রায় 30 থেকে 60 টাকা পর্যন্ত ৷ আর বড় গরুর দাম প্রায় 80 থেকে 1 লক্ষ 20 হাজার টাকা পর্যন্ত । আর এই দামের গরু বাংলাদেশে পাচার করতে পারলেই প্রায় তিন গুণ দাম মেলে ৷ আর প্রত্যেক থানা এলাকা পার করতে গাড়ি পিছু পুলিশকে 200 থেকে মাত্র 500 টাকা দিলেই পথ প্রশস্ত হয়ে যেত ৷ এমনকি, নম্বর প্লেটহীন ট্রাক, লরি করে নৃশংসভাবে গরুপাচার করতেও দেখা গিয়েছে এই হাট থেকে ।
অনুব্রত মণ্ডলের গ্রেফতারি
এই অভিযোগ পেয়েই 2021 সালে পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রতিবেশী বাংলাদেশে গরুপাচার নিয়ে তদন্ত শুরু করেছিল সিবিআই । তদন্তে নেমে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের হাতে এসেছিল অনুব্রত মণ্ডলের নাম । 2022 সালের 11 অগস্ট অনুব্রতকে বোলপুরের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করেছিলেন সিবিআই অফিসারেরা । পরে গরুপাচারের পাশাপাশি আর্থিক তছরুপের মামলায় তদন্ত শুরু করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) ।
2022 সালের 17 নভেম্বর অনুব্রতকে গ্রেফতার করেছিল ইডি ৷ পরে তিনি তিহাড়ে বন্দি ছিলেন ৷ একই সঙ্গে অনুব্রতর দেহরক্ষী সাইগেল হোসেন, মেয়ে সুকন্যা মণ্ডল, হিসাবরক্ষক মণীশ কোঠারীকে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই ও ইডি ৷ তদন্তে নেমে একাধিকবার বীরভূমের ইলামবাজারের সুখবাজার গরুর হাটে হানা দিয়েছিল সিবিআই ও ইডির অফিসারেরা ৷ এবার শনিবারের সেই হাট মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে প্রশাসনের নজরে ৷
প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বীরভূমের ইলামবাজারের সুখবাজার গরুর হাট ছাড়াও ছোট পশু হাট রয়েছে লাভপুর, সাঁইথিয়া, রাজনগর, রামপুরহাটে । সেগুলিও নজরে থাকছে পুলিশ ও প্রশাসনের ৷ যাতে এই হাটগুলি থেকে কোনওভাবে গরুপাচার না হতে পারে ৷