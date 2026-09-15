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বৃষ্টি বাড়লেও মিটবে না চাহিদা ! জলবায়ু পরিবর্তনে বদলাচ্ছে জলের হিসেব

IIT Kharagpur Research on Water Cycle Change: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বৃষ্টির ধরন পাল্টে যাচ্ছে ৷ রইল ইটিভি ভারতের সৌমিতা ভট্টাচার্যের প্রতিবেদন ৷

Climate Change
জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব (পিটিআই (ফাইল ছবি))
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 15, 2026 at 5:52 PM IST

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কলকাতা, 15 সেপ্টেম্বর: সকাল থেকে আকাশ কালো ৷ কিছুক্ষণের মধ্যেই নামল বৃষ্টি ৷ রাস্তায় জল জমে গেল ৷ ঢুকো গেল বাড়িতেও । কোথাও বন্ধ হয়ে গেল যান চলাচল ৷ কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টিতেই শহরের স্বাভাবিক জীবনে ছন্দ পতন ৷ অথচ এই বৃষ্টির কয়েক সপ্তাহ পর হয়তো দেখা গেল একেবারে উল্টো ছবি ৷ পুকুরে জল কমে গিয়েছে, মাটি শুকিয়ে ফেটে গিয়েছে ৷ চাষের জমিতে দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত জলও নেই ৷ এদিকে আর বৃষ্টির দেখা নেই ৷ পানীয় জলের জোগান নিয়েও শুরু হয়েছে দুশ্চিন্তা ৷

জলবায়ু পরিবর্তনের জেরে আগামিদিনে পৃথিবীর বহু জায়গায় এরকম পরস্পরবিরোধী দুই ছবি দেখা যেতে পারে ৷ কারণ, বায়ুমণ্ডলে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বাড়ছে ৷ কিন্তু আকাশে জল বাড়লেই যে মানুষের জন্য ব্যবহারযোগ্য জলের পরিমাণও বাড়বে, তা নয় ৷ বরং বৃষ্টির ধরন বদলে গিয়ে কোথাও অল্প সময়ে বিপুল বৃষ্টি, আবার কোথাও দীর্ঘ সময় বৃষ্টির ঘাটতি তৈরি হতে পারে ৷

গবেষকদলের আশঙ্কা

আইআইটি খড়গপুরের অধ্যাপক জয়নারায়ণন কুট্টিপুরাথ ও তাঁর গবেষক দলের নতুন গবেষণায় উঠে এসেছে সেই আশঙ্কা ৷ 'জার্নাল অফ হাইড্রোলজি'-তে প্রকাশিত গবেষণায় 1980 থেকে 2020 সাল পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতার পরিবর্তনকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি জলবায়ু মডেলের মাধ্যমে শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি কী রকম হতে পারে, তারও পূর্বাভাস দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে ৷

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, বিশেষত ক্রান্তীয় সমুদ্র এবং মৌসুমি বায়ুপ্রবণ অঞ্চলে বায়ুমণ্ডলে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বাড়ছে ৷ 2100 সালের মধ্যে মাঝারি মাত্রার নিঃসরণ পরিস্থিতিতে বায়ুমণ্ডলীয় আর্দ্রতা প্রায় 5 থেকে 18 মিলিমিটার এবং বেশি নিঃসরণের পরিস্থিতিতে 7 থেকে 28 মিলিমিটার পর্যন্ত বাড়তে পারে ৷

কিন্তু এই বাড়তি জলীয়বাষ্প কি মানুষের জলের সমস্যা মিটিয়ে দেবে ? সরাসরি নয় । এমনটাই জানাচ্ছেন, অধ্যাপক কুট্টিপুরাথ ৷ তাঁর কথায়, “বায়ুমণ্ডলে বেশি জলীয়বাষ্প থাকলেই মানুষের জন্য বেশি জল পাওয়া যাবে, এমনটা নয় ৷ বায়ুমণ্ডলের জল ক্রমাগত এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছে ৷ সেই জল মানুষের প্রয়োজন মেটাতে বৃষ্টি হয়ে নাও পড়তে পারে ৷”

Climate Change will Affect Human life
একদিকে বৃষ্টিতে বন্যা পরিস্থিতি, অন্যদিকে চরম শুষ্কতার সম্মুখীন হতে হবে মানুষকে (পিটিআই (ফাইল ছবি))

ভারতের চিন্তা বেশি

পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে ৷ গবেষক-অধ্যাপকের ব্যাখ্যা, “জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অল্প সময়ের মধ্যে অত্যন্ত বেশি বৃষ্টি হতে পারে ৷ সেই জল দ্রুত সমভূমিতে নেমে গিয়ে বন্যা তৈরি করতে পারে, কিন্তু তা কার্যকরভাবে সংরক্ষিত না-হলে মানুষের ব্যবহারের জন্য জল বাড়বে না ৷”

আকাশ থেকে প্রচুর জল মাটিতে নামলেও তার একটা বড় অংশ হয়তো নদী-নালা দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যাবে ৷ শহরে সেই জল ঢুকে দিনের পর দিন জমে থাকবে ৷ পাহাড়ি এলাকায় তৈরি হতে পারে হড়পা বান বা বন্যা ৷ অথচ কয়েক মাস পর সেই এলাকার কোনও কোনও অংশে জলের অভাব দেখা দিতে পারে ৷

এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে তাপমাত্রা বৃদ্ধির আরও একটি প্রভাব ৷ অধ্যাপক কুট্টিপুরাথ বলছেন, “তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাষ্পীভবনও বাড়ে ৷ একই সঙ্গে মানুষের জলের চাহিদা বাড়তে পারে ৷ ফলে বেশি বায়ুমণ্ডলীয় আর্দ্রতা থাকা সত্ত্বেও জলসঙ্কট আরও তীব্র হতে পারে ৷”

এখানেই বদলে যাচ্ছে পুরনো হিসেব ৷ আগে বৃষ্টির পরিমাণ কম-বেশি দিয়ে কোনও এলাকার জল পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করা হত ৷ কিন্তু আগামিদিনে শুধু কত মিলিমিটার বৃষ্টি হল, সেই হিসেব যথেষ্ট নাও হতে পারে ৷ কখন বৃষ্টি হল, কত সময় ধরে হল এবং বৃষ্টির জল কতটা ধরে রাখা গেল— এই তিনটিই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে ৷

অধ্যাপকের কথায়, “একই অঞ্চলে দুই ধরনের চরম পরিস্থিতি দেখা যেতে পারে ৷ খুব অল্প সময়ে অত্যন্ত ভারী বৃষ্টি হতে পারে, তার পরেই আবার দীর্ঘ সময় ধরে শুকনো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে ৷" ভারতের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের গুরুত্ব আরও বেশি ৷ কারণ দেশের কৃষি, জলাধার এবং ভূগর্ভস্থ জলের পুনর্ভরণের বড় অংশই বর্ষার বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল ৷ বর্ষা ঠিক সময়ে এল কি না, কতটা সময় ধরে রইল এবং কতটা বৃষ্টি হল— তার উপর নির্ভর করে কৃষকের ফসল থেকে শুরু করে শহরের পানীয় জলের জোগান পর্যন্ত অনেক কিছু ৷

অধ্যাপক কুট্টিপুরাথের কথায়, “ভারতের জন্য বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মৌসুমি বায়ু দেশের কৃষি, জলাধার এবং ভূগর্ভস্থ জল পুনর্ভরণের প্রধান উৎসগুলির একটি ৷ বায়ুমণ্ডলে বাড়তি আর্দ্রতা প্রবল বর্ষণের জন্য আরও জলীয়বাষ্প সরবরাহ করতে পারে ৷ কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, বর্ষা আরও নির্ভরযোগ্য বা সব জায়গায় সমানভাবে শক্তিশালী হবে ৷”

কৃষিকাজ নিয়েও আশঙ্কা

এই পরিস্থিতিতে কৃষকের সামনে তৈরি হতে পারে নতুন সমস্যা ৷ একদিকে বৃষ্টির সময় জমিতে অতিরিক্ত জল দাঁড়িয়ে ফসল নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা, অন্যদিকে কয়েক সপ্তাহ বা মাস পরেই শুকনো পরিস্থিতিতে সেচের জন্য জলের অভাব ৷ তাঁর বক্তব্য, “কৃষির ক্ষেত্রে শুধু বছরে মোট কতটা বৃষ্টি হল, সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয় ৷ ফসলের প্রয়োজনের সময়ে জল পাওয়া গেল কি না, সেটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ ৷"

পানীয় জলের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা হতে পারে ৷ একদিনে বিপুল বৃষ্টি হলে জলাধার বা ভূগর্ভস্থ জলের ভাণ্ডার সেই অনুপাতে ভরবে, এমন নিশ্চয়তা নেই ৷ কারণ প্রবল বৃষ্টির জল অনেক সময় দ্রুত বয়ে চলে যায় ৷ অধ্যাপকের ব্যাখ্যা, “অল্প সময়ে অত্যন্ত বেশি বৃষ্টি হলে বিপুল পরিমাণ জল দ্রুত বেরিয়ে যেতে পারে ৷ ফলে সেই বৃষ্টির পরিমাণ বেশি হলেও নির্ভরযোগ্য ভূগর্ভস্থ জল বা পৃষ্ঠজলের মজুত একই অনুপাতে বাড়বে না ৷"

শহরের বদলে যাওয়া ছবি

শহরগুলির ক্ষেত্রেও তাই জলবায়ু পরিবর্তনের এই বদল বড় চ্যালেঞ্জ ৷ কয়েক ঘণ্টার প্রবল বৃষ্টিতে রাস্তা ডুবে যাওয়ার ছবি এখন আর বিরল নয় ৷ ভবিষ্যতে এমন প্রবল বৃষ্টির ঘটনা বাড়লে নিকাশি ব্যবস্থা, জল ধরে রাখার পরিকাঠামো এবং শহরের পরিকল্পনাকে নিয়ে নতুন করে ভাবতে হতে পারে ৷ অধ্যাপক কুট্টিপুরাথ বলেন, "আগামী কয়েক দশকে সাধারণ মানুষকে আরও তীব্র বৃষ্টি, শহরে জল জমা, দীর্ঘ শুকনো সময় এবং স্থানীয় ভাবে জলের প্রাপ্যতার বড় ওঠানামার মুখোমুখি হতে হবে ৷"

তাঁর মতে, “মানুষ সম্ভবত আরও বেশি প্রবল বৃষ্টির ঘটনা, শহরে জল জমে থাকা, দীর্ঘ শুকনো সময় এবং স্থানীয় ভাবে জলের প্রাপ্যতার বড় পরিবর্তন অনুভব করবে ৷” তাহলে উপায় কী ? গবেষকের মতে, বৃষ্টির জল নিকাশি নালায় পাঠিয়ে দিলে হবে না ৷ যখন জল বেশি আসবে, তখন সেই জল ধরে রাখার ব্যবস্থাও করতে হবে ৷ বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, ভূগর্ভস্থ জল পুনর্ভরণ, জলাধারের ক্ষমতা বাড়ানো এবং জল ব্যবহারে দক্ষতা বাড়ানো জরুরি ৷

কৃষির ক্ষেত্রেও বদল প্রয়োজন ৷ জল সাশ্রয়ী সেচ, জলবায়ুর সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে এমন ফসল এবং আগাম আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন গবেষকরা ৷ “এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, অতিরিক্ত জল যখন আসে, তখন তা ধরে রাখা এবং যখন জলের অভাব হয়, তখন সেই জল ব্যবহারের ব্যবস্থা করা” বলছেন অধ্যাপক কুট্টিপুরাথ ৷ অর্থাৎ ভবিষ্যতের জলসঙ্কটের সমাধান শুধুমাত্র আরও বেশি বৃষ্টি চাওয়ায় আটকে নেই ৷ বৃষ্টি যখন আসছে, তখন সেই জল কতটা ধরে রাখা যাচ্ছে, সেটাই হয়ে উঠতে পারে আসল প্রশ্ন ৷

আকাশে জলীয়বাষ্প বাড়ছে ৷ কিন্তু সেই জল মানুষের কল পর্যন্ত পৌঁছবে কি না, জমিতে ফসল বাঁচবে কি না, নাকি কয়েক ঘণ্টার প্রবল বৃষ্টিতে বন্যার জল হয়ে বেরিয়ে যাবে— তার উত্তর নির্ভর করছে জলচক্রের বদলে যাওয়া আচরণের উপর ৷ তাই জলবায়ু পরিবর্তনের লড়াইটা শুধু গরম কমানোর লড়াই নয় ৷ আগামিদিনে একদিকে বন্যার জল সামলানো, একই সঙ্গে অন্যদিকে খরার সময়ে এক ফোঁটা জল বাঁচিয়ে রাখা— দুইয়ের প্রস্তুতিই একসঙ্গে নিতে হবে ৷

TAGGED:

GLOBAL WARMING WATER CYCLE
CLIMATE CHANGE AFFECTS FARMING
INDIA MONSOON PATTERN CHANGE
জলবায়ু পরিবর্তনে ভারতে প্রভাব
CLIMATE CHANGE EFFECT

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