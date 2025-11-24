আইআইটি খড়গপুরের শাখা খুলতে চলছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে

আইআইটি খড়গপুরের শাখা খুলতে চলছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে
সোমবার আইআইটি খড়গপুরের 75 বছর উপলক্ষ্যে বিশেষ ডাক টিকিট প্রকাশ করা হয় বীরভূমে৷
বোলপুর, 24 নভেম্বর: দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে এবার বিদেশেও ছড়িয়ে পড়তে চলেছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি খড়গপুর (আইআইটি খড়গপুর)৷ এবার আমেরিকায় আইআইটি খড়গপুরের দ্বিতীয় শাখা চালু হতে চলেছে৷ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন প্রাক্তনী ইতিমধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি বাড়ি দান করেছেন৷ সেখানেই গড়ে উঠবে খড়গপুর আইআইটি-র একটি আউট রিচ সেন্টার।
সোমবার দেশের প্রথম আইআইটি খড়গপুরের 75 বছর পূর্তি উপলক্ষে ভারতীয় ডাক বিভাগের তরফে প্রকাশিত হল ডাক টিকিট৷ তারপরেই সাংবাদিক বৈঠক করেন খড়গপুর আইআইটি-র অধিকর্তা সুমন চক্রবর্তী৷ সেখানেই তিনি এই বিষয়টি জানান৷
এই মুহূর্তে সারা দেশে আইআইটির সংখ্যা 23টি৷ তবে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর 1951 সালে প্রথম ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (IIT) তৈরি হয়েছিল৷ দেশের আইআইটি তৈরি হয় খড়গপুরে৷ এবার এই প্রতিষ্ঠানের 75 বছর পূর্তি হতে চলেছে৷ সেই উপলক্ষ্যে সোমবার ভারতীয় ডাক বিভাগের তরফে প্রকাশিত হল একটি ডাক টিকিট। শান্তিনিকেতনের রাঙাবিতানে আনুষ্ঠানিক ভাবে ডাক টিকিট প্রকাশ পেল৷ আইআইটি খড়গপুরের ক্যাম্পাসের ছবি দেওয়া প্রায় 1 লক্ষ 64 হাজার ডাক টিকিট এদিন থেকে দেশের 1 লক্ষ ডাকঘরে মিলবে৷
ডাক টিকি প্রকাশের ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতাস্থিত আমেরিকার কনসাল জেনারেল ক্যাথি গাইল্স-ডিয়াজ, রাজ্যের মুখ্য পোস্ট মাস্টার জেনারেল অশোক কুমার, আমেরিকার আইআইটি খড়গপুরের ফাউন্ডেশন প্রেসিডেন্ট অশোক দে সরকার।
সেখানেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন আইআইটি খড়গপুরের অধিকর্তা সুমন চক্রবর্তী৷ তিনি বলেন, "দেশের সব ডাকঘরে পাওয়া যাবে এই টিকিট। শান্তিনিকেতন হল গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমি। তাই এখানে আমরা এই অনুষ্ঠান করলাম৷ আর আমেরিকায় আমরা একটা আউট রিচ সেন্টার করার পরিকল্পনা করেছি৷ ইতিমধ্যেই যাবতীয় রিপোর্ট ভারত সরকারকে দেওয়া হয়েছে। আমাদের এক প্রাক্তনীর দান করা বাড়িতেই শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে এই সেন্টার গড়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে।"
প্রসঙ্গত, আইআইটি খড়গপুরের প্রাক্তনী অশোক দে আমেরিকার টেক্সাস অঞ্চলের হিউস্টন শহরে একটি বড় বাড়ি দান করেছেন। সেই বাড়িতে খড়গপুর আইআইটি-র একটি শাখা চালু করা হবে। ইতিমধ্যেই এই সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এমনকি, শিক্ষামন্ত্রকে এই সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিয়েছে আইআইটি খড়গপুর। তবে মার্কিন মুলুক এই আউট রিচ সেন্টারটিতে শুধুমাত্র টেকনোলজি বিষয়ক বিষয়ে পঠনপাঠন হবে, তা নয়৷ বিভিন্ন সামাজিক বিষয়েও পঠনপাঠনের চিন্তাভাবনাও আইআইটি খড়গপুরের৷