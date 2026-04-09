বিশেষ পিএইচডি ফেলোশিপ চালু আইআইটি খড়গপুরের, স্টাইপেন্ড মাসে 90 হাজার পর্যন্ত

বিশেষ পিএইচডি ফেলোশিপ চালু আইআইটি খড়গপুরের, স্টাইপেন্ড মাসে 90 হাজার পর্যন্ত
শীর্ষ গেট র্যাঙ্কারদের টানতে এই বিশেষ পিএইচডি ফেলোশিপ চালু করল আইআইটি খড়গপুর ৷ গবেষণার জন্য একটি সমৃদ্ধ পরিবেশ তৈরির দিকেও জোর দেওয়া হয়েছে ।
Published : April 9, 2026 at 8:54 PM IST
কলকাতা, 9 এপ্রিল: দেশের সেরা মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের গবেষণার প্রতি আকৃষ্ট করতে বড় পদক্ষেপ করল খড়গপুর আইআইটি । প্রতিষ্ঠানের 75তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে চালু করা হয়েছে 'Director’s Platinum Jubilee Excellence Ph.D. Fellowship (DPEF)' শীর্ষক একটি উদ্যোগ । যার লক্ষ্য 2026 সালের গেট পরীক্ষায় শীর্ষস্থানাধিকারী প্রার্থীদের গবেষণায় উৎসাহিত করা ।
এই বিশেষ ফেলোশিপের আওতায় গেট 2026-এ প্রথম 50-এর মধ্যে স্থান পাওয়া এবং আইআইটি খড়গপুরে পিএইচডি করার জন্য নির্বাচিত প্রার্থীরা পাবেন আকর্ষণীয় আর্থিক সহায়তা । ফেলোশিপের অধীনে প্রথম দুই বছর মাসিক 80 হাজার টাকা এবং পরবর্তী তিন বছর মাসে 90 হাজার টাকা পর্যন্ত স্টাইপেন্ড প্রদান করা হবে । তবে এই সুবিধা পেতে হলে প্রার্থীদের প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত ভর্তি প্রক্রিয়া ও যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করতে হবে ।
আইআইটি খড়গপুরের এই উদ্যোগ কেবলমাত্র আর্থিক সহায়তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং গবেষণার জন্য একটি সমৃদ্ধ পরিবেশ তৈরির দিকেও জোর দেওয়া হয়েছে । আধুনিক গবেষণা পরিকাঠামো, উন্নত ল্যাবরেটরি সুবিধা এবং শিল্পক্ষেত্রের সঙ্গে শক্তিশালী যোগাযোগের মাধ্যমে গবেষকদের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করা হচ্ছে । পাশাপাশি, অভিজ্ঞ ও বিশিষ্ট অধ্যাপকদের তত্ত্বাবধানে গবেষণার সুযোগ শিক্ষার্থীদের আরও এগিয়ে যেতে সহায়তা করবে । প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের মতে, এই ফেলোশিপের মাধ্যমে শুধু মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের আকৃষ্ট করাই নয়, বরং ভবিষ্যতের দক্ষ গবেষক তৈরি করাও সম্ভব হবে । জটিল বৈশ্বিক সমস্যার সমাধানে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এবং উদ্ভাবনী চিন্তাধারার বিকাশ ঘটানোই এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য ।
বর্তমানে বিশ্বজুড়ে গবেষণা ও উদ্ভাবনের গুরুত্ব ক্রমশ বাড়ছে । সেই প্রেক্ষাপটে আইআইটি খড়গপুরের এই পদক্ষেপ দেশের উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে বলেই মনে করা হচ্ছে । বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের ফেলোশিপ ভবিষ্যতে আরও বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে গবেষণার দিকে আকৃষ্ট করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে । আগ্রহী প্রার্থীরা আইআইটি খড়গপুরের রোলিং পিএইচডি অ্যাডমিশন পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন প্রক্রিয়া এবং অন্যান্য বিস্তারিত তথ্য জানতে পারবেন ।
75 বছর উপলক্ষে এ বছর বেশ কিছু উদ্যোগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইআইটি খড়গপুর । এবছর তারা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উপর বিশেষ জোর দিয়েছে । বেশ কিছু আলোচনাসভা করা হয়েছে এই বিষয়ে । পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার ভবিষ্যৎ ও নতুন শিক্ষানীতির প্রভাব নিয়ে জাতীয় স্তরের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল আইআইটি খড়গপুর । 'ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি (NEP) 2020 এবং উচ্চশিক্ষায় তার প্রভাব' শীর্ষক এই শিক্ষক সম্মেলনে অংশ নিয়েছিল দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, নীতিনির্ধারক এবং চিন্তাবিদরা ।