হস্টেলে LPG-র সংকট ঠেকাতে আগাম তৎপর খড়গপুর IIT, জেলাশাসককে চিঠি কর্তৃপক্ষের
পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে৷
Published : March 13, 2026 at 4:26 PM IST
খড়গপুর (পশ্চিম মেদিনীপুর), 13 মার্চ: মধ্যপ্রাচ্য়ে যুদ্ধের জেরে রান্নার গ্যাসের সংকট নিয়ে হইচই শুরু হয়েছে দেশজুড়ে৷ একদিকে সাধারণ মানুষের লম্বা লাইন দেখা যাচ্ছে গ্যাস বণ্টন অফিসের সামনে, অন্যদিকে গ্যাসের অভাবে একে একে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে হোটেল-রেস্তরাঁ৷ এই পরিস্থিতির জেরে যাতে সমস্যায় পড়তে না-হয়, সেই কারণে আগাম পদক্ষেপ করল খড়গপুর আইআইটি৷
দেশের প্রাচীনতম এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তরফে ইতিমধ্য়ে দু’টি চিঠি পাঠানো হয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণার কাছে৷ এই নিয়ে অবশ্য জেলাশাসকের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি৷ তবে প্রশাসনের তরফে এই নিয়ে পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলেও জানা গিয়েছে৷
খড়গপুর আইআইটি-তে রেসিডেন্সিয়াল হলের সংখ্যা 25৷ এই হলগুলিতে সব মিলিয়ে প্রায় 15 হাজার পড়ুয়া থাকেন৷ তাঁদের জন্য দু'বেলা যেমন খাবার তৈরি করা হয়, তেমনই টিফিন তৈরি করতে হয়৷ সেই কারণে প্রতিটি হলেই রয়েছে ক্যান্টিন। সেখানে ভেজ এবং নন ভেজ মিল যেমন তৈরি করা হয়, তেমনই পড়ুয়াদের দাবি মতো বিভিন্ন পদও রান্না করা হয়৷ এর জন্য প্রতিদিন গড়ে প্রায় 100টি গ্যাস সিলিন্ডারের প্রয়োজন হয়। সব থেকে বেশি সিলিন্ডার ব্যবহার করা হয় লাল বাহাদুর শাস্ত্রী হলে।
রান্নার গ্যাসের সংকটের আঁচ যাতে না-পড়ে সেই কারণে আগে থেকেই তৎপর হয়েছে আইআইটি খড়গপুর কর্তৃপক্ষ৷ দেশের প্রাচীনতম এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক প্রতীক ধামা আইআইটি খড়গপুরের হস্টেলগুলির ক্যান্টিনে রান্নার গ্যাসের কোনও সংকট নেই৷ কিন্তু চারিদিকে যা পরিস্থিতি, তাতে এই ধরনের সংকট যাতে না-হয়, সেই কারণে আগাম পদক্ষেপ করা হয়েছে৷ জেলাশাসকের কাছে দু’টি প্রিকশান চিঠি পাঠানো হয়েছে৷
যদিও এই বিষয়ে পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণার তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি৷ তবে প্রশাসন সূত্রে খবর, আইআইটি খড়গপুরের এই সমস্যা সমাধানের জন্য ডিলারের সঙ্গে কথা বলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এজেন্সিগুলির সঙ্গেও কথা বলা হচ্ছে৷ শুধুমাত্র খড়গপুর আইআইটি নয়, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় অনেকগুলি স্কুলের হস্টেল রয়েছে, সেখানেও গ্যাস সিলিন্ডারের প্রয়োজন। এই নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে৷
উল্লেখ্য, ইরানের সঙ্গে ইজরায়েল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লড়াই শুরু হয়ে যাওয়ার পর অপরিশোধিত তেল-গ্যাসবাহী জাহাজ আটকে যায়৷ এর জেরে রান্নার সংকট তৈরি হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়৷ কেন্দ্রের তরফে নির্দেশিকা দিয়ে ডোমেস্টিক এলপিজি-র দু’টি বুকিংয়ের মধ্যে ব্যবধান প্রথমে 21 দিন ও পরে তা বাড়িয়ে 25 দিন করা হয়৷ গ্রামীণ এলাকায় এই সময়কাল 45 দিন বলে গতকাল, বৃহস্পতিবার কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে৷
বাণিজ্যিক গ্যাসের ক্ষেত্রে অবশ্য এমন কোনও নির্দেশিকা নেই৷ তবে গ্যাস সরবরাহ হচ্ছে না বলে অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে৷ এর জেরে বিভিন্ন জায়গায় হোটেল-রেস্তরাঁ বন্ধ হয়েছে৷ মিষ্টির দোকানও বন্ধ হয়েছে৷ অনেক স্কুলের মিড-ডে মিলে প্রভাব পড়েছে৷ বহু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এই পরিস্থিতিতে ভোগ দেওয়ার পরিষেবা বন্ধ রেখেছে৷
যদিও সরকারি তরফে বারবার বলা হচ্ছে যে দেশে রান্নার গ্যাস ও পেট্রল-ডিজেল পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে৷ কোনোরকম সংকটজনক পরিস্থিতি তৈরি হবে না৷ তবুও আগে থেকেই সাবধান হতে চাইছেন অনেকে৷ সংকটে যাতে পড়তে না-হয় তার জন্য সকলের মধ্যেই তৎপরতা বেড়েছে৷ এর ব্যতিক্রম নয় আইআইটি খড়গপুরও৷