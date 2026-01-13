ETV Bharat / state

প্রথম ভারতীয় বিজ্ঞানী হিসাবে অ্যাপ্লাইড হাইড্রোজিওলজি পুরস্কার পেলেন খড়গপুর আইআইটির অধ্যাপক

পাশাপাশি খড়গপুর আইআইটির 2001 সালের প্রাক্তন ছাত্রদের উদ্যোগে 75 কোটি টাকার Endowment Fund চালু হয়েছে ৷

IIT Kharagpur
অ্যাপ্লাইড হাইড্রোজিওলজি পুরস্কারে ভূষিত খড়গপুর আইআইটির অধ্যাপক
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 13, 2026 at 9:32 PM IST

খড়গপুর, 13 জানুয়ারি: খড়গপুর আইআইটির মুকুটে যুক্ত হল নয়া পালক ৷ এবার প্রথম ভারতীয় বিজ্ঞানী হিসাবে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় 2025 অ্যাপ্লাইড হাইড্রোজিওলজি পুরস্কারে (Applied Hydrogeology Award) ভূষিত হলেন ৷ আর তাঁর এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত খড়গপুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি কর্তৃপক্ষ ৷

অধ্যাপকের খুঁটিনাটি

খড়গপুর আইআইটির তরফে জানা গিয়েছে, অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় হলেন খড়গপুর আইআইটির ভূতত্ত্ব ও ভূ-পদার্থবিদ্যা বিভাগ এবং পরিবেশ বিজ্ঞান ও প্রকৌশল স্কুলের অধ্যাপক ৷ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ হাইড্রোজিওলজিস্ট (আইএএইচ)-এর তরফে তাঁকে 2025 অ্যাপ্লাইড হাইড্রোজিওলজি পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে ৷ অনুষ্ঠানটি অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত হয় ।

IIT Kharagpur
75 কোটি টাকার Endowment Fund চালু খড়গপুর আইআইটিতে (নিজস্ব ছবি)

অ্যাপ্লাইড হাইড্রোজিওলজি পুরস্কার প্রতি বছর এমন একজন বিজ্ঞানীকে প্রদান করা হয় যিনি অ্যাপ্লাইড হাইড্রোজিওলজির ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ভূগর্ভস্থ জল সম্পর্কিত বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন । এবার এই আন্তর্জাতিক সম্মান পেলেন অধ্যাপক অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় ৷ তাঁর প্রশংসাপত্রে আইএএইচ অধ্যাপককে একজন অত্যন্ত সম্মানিত শিক্ষাবিদ হিসেবে বর্ণনা করেছে এবং তাঁর অসামান্য গবেষণা রেকর্ড ও বিস্তৃত বৈজ্ঞানিক কাজের প্রশংসা করেছে । সংস্থাটি আরও উল্লেখ করেছে যে যদিও তাঁর কাজ মূলত গবেষণার উৎকর্ষতার উপর ভিত্তি করে তৈরি, এটি নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলির মুখোমুখি গুরুত্বপূর্ণ জল ভূততাত্ত্বিক চ্যালেঞ্জগুলিও মোকাবিলা করে এবং তাঁর গবেষণার বিশ্বব্যাপী প্রভাব এই পুরস্কারকে সম্পূর্ণরূপে ন্যায্যতা দেয় ।

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

অধ্যাপক অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় ভূগর্ভস্থ জল দূষণ এবং জলভূত রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলির উপর তাঁর অগ্রণী গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে বিখ্যাত । ভূগর্ভস্থ জলের গুণমান, জনস্বাস্থ্য, পরিবেশগত স্থায়িত্ব এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক বোঝাপড়া জোরদার করার ক্ষেত্রে তাঁর কাজ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে । তিনি এর আগে অসংখ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মান পেয়েছেন । তিনি 2014 সালে ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জাতীয় ভূ-বিজ্ঞান পুরস্কার (National Geoscience Award) এবং 2020 সালে ভারতের সর্বোচ্চ বিজ্ঞান সম্মান শান্তি স্বরূপ ভাটনগর পুরস্কারে (Shanti Swarup Bhatnagar Prize) ভূষিত হন ।

IIT Kharagpur
খড়গপুর আইআইটি (নিজস্ব ছবি)

তিনি প্রথম ভারতীয় বিজ্ঞানী যিনি জিওলজিক্যাল সোসাইটি অফ আমেরিকা ও আমেরিকান জিওফিজিক্যাল ইউনিয়ন উভয়ের ফেলো নির্বাচিত হয়েছেন এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলির বেশ কয়েকটি থেকে সর্বোচ্চ সম্মানও পেয়েছেন । ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি খড়গপুর এই মর্যাদাপূর্ণ কৃতিত্বের জন্য অধ্যাপক অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়কে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছে, যা বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠান এবং দেশের জন্য সম্মান বয়ে এনেছে ।

75 কোটি টাকার Endowment Fund চালু

অন্যদিকে প্রযুক্তি-ভিত্তিক দেশ গঠনের লক্ষ্যে একটি ঐতিহাসিক উদ্যোগ ৷ 75 কোটি টাকার টেক জংশন এনডাউমেন্ট ফান্ড চালু হল খড়গপুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে (আইআইটি) ৷ আর এই উদ্যোগ নিয়েছেন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 2001 ব্যাচের প্রাক্তনীরা ৷

IIT Kharagpur
2001 ব্যাচের প্রাক্তনীদের সঙ্গে মৌ চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে (নিজস্ব ছবি)

তাঁদের সঙ্গে একটি মউ চুক্তি (MOU) স্বাক্ষর করে খড়গপুর আইআইটি আনুষ্ঠানিকভাবে টেক জংশন এনডাউমেন্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করেছে । ইনস্টিটিউটের গ্লোবাল প্রাক্তনী মিট চলাকালীন মউ চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় । প্রাক্তন ছাত্র বিষয়ক বিভাগের ডিন অধ্যাপক সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় এবং গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগের ডিন অধ্যাপক সূর্যকান্ত পাল, সমীর কুমার, কেভি প্রশান্ত-সহ 2001 ব্যাচের অন্যান্য প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে এই মউ চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে ।

এই প্রক্রিয়াটি সমন্বয় করেছিলেন সাকেত কুমার (প্রাক্তন ছাত্র, 2005 ব্যাচ; প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট, টেকনোলজি স্টুডেন্টস জিমখানা 2003-04), যিনি বর্তমানে ডিরেক্টরের চিফ অফ স্টাফ । তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রথম আগরওয়াল এবং টেকনোলজি স্টুডেন্টস জিমখানা (TSG)এর প্রতিনিধিত্বকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রযুক্তি) প্রেম পাস্তাগিয়া ।

এই 75 কোটি টাকার এনডাউমেন্ট ফান্ডে 2001 ব্যাচের প্রাক্তনীদের তরফে দেওয়া 75 লক্ষ টাকা দিয়ে শুরু হয়েছে । এই ফান্ডের প্রধান উদ্যোগ, আইআইটি খড়গপুর টেকনোলজি জংশন-কে দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক স্থিতিশীলতা প্রদান করা এবং গবেষণা, উদ্ভাবন, দক্ষতা উন্নয়ন এবং উদ্যোক্তা (RISE) প্রচারের মাধ্যমে প্রযুক্তি শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণ নিশ্চিত করা ।

এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী অনুদান হিসেবে পরিকল্পিত, IITKGPTJEF কর্পাসটি পেশাদারভাবে বিনিয়োগ করা হবে ৷ যার বার্ষিক রিটার্ন প্রতিভা উন্নয়ন কর্মসূচি, জাতীয় প্রযুক্তি প্রতিযোগিতা, উদ্ভাবনী কর্মশালা এবং প্রাথমিক পর্যায়ের স্টার্টআপ অনুদানকে নিরন্তর সমর্থন করবে । এই উদ্যোগটি স্বল্পমেয়াদী, প্রকল্প-ভিত্তিক তহবিল থেকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক উদ্ভাবনী বাস্তুতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করে ।

IIT Kharagpur
অধ্যাপক অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)

আইআইটি খড়গপুর টেকনোলজি জংশন প্রোগ্রাম বর্তমানে ইনস্টিটিউট অফ এমিনেন্স (আইওই) তহবিল দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে ৷ আইআইটি খড়গপুর টেকনোলজি জংশন প্রোগ্রামটি নিম্নলিখিত তিনটি মূল প্রকল্পের অধীনে আগামী 12 মাসে 26.72 কোটি বিনিয়োগ করবে: 1) প্রি-পিজি ইন্টার্নশিপ গ্রান্ট - গবেষণায় প্রতিভাকে তুলে ধরবে ৷ 2) প্ল্যাটিনাম জুবিলি ট্যালেন্ট হান্ট - জাতীয় পর্যায়ে উদ্ভাবনী প্রতিভাকে শনাক্ত করবে ৷ 3) ইয়ং এন্ট্রেপ্রেনিউর গ্রান্ট - দেশের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়ে কাজ করা স্টার্টআপগুলির জন্য নতুন প্রতিষ্ঠিত এনডাউমেন্ট তহবিল সময়কালের বাইরেও এই উদ্যোগগুলির ধারাবাহিকতা এবং সম্প্রসারণ নিশ্চিত করবে ।

