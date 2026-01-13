প্রথম ভারতীয় বিজ্ঞানী হিসাবে অ্যাপ্লাইড হাইড্রোজিওলজি পুরস্কার পেলেন খড়গপুর আইআইটির অধ্যাপক
পাশাপাশি খড়গপুর আইআইটির 2001 সালের প্রাক্তন ছাত্রদের উদ্যোগে 75 কোটি টাকার Endowment Fund চালু হয়েছে ৷
Published : January 13, 2026 at 9:32 PM IST
খড়গপুর, 13 জানুয়ারি: খড়গপুর আইআইটির মুকুটে যুক্ত হল নয়া পালক ৷ এবার প্রথম ভারতীয় বিজ্ঞানী হিসাবে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় 2025 অ্যাপ্লাইড হাইড্রোজিওলজি পুরস্কারে (Applied Hydrogeology Award) ভূষিত হলেন ৷ আর তাঁর এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত খড়গপুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি কর্তৃপক্ষ ৷
অধ্যাপকের খুঁটিনাটি
খড়গপুর আইআইটির তরফে জানা গিয়েছে, অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় হলেন খড়গপুর আইআইটির ভূতত্ত্ব ও ভূ-পদার্থবিদ্যা বিভাগ এবং পরিবেশ বিজ্ঞান ও প্রকৌশল স্কুলের অধ্যাপক ৷ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অফ হাইড্রোজিওলজিস্ট (আইএএইচ)-এর তরফে তাঁকে 2025 অ্যাপ্লাইড হাইড্রোজিওলজি পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে ৷ অনুষ্ঠানটি অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত হয় ।
অ্যাপ্লাইড হাইড্রোজিওলজি পুরস্কার প্রতি বছর এমন একজন বিজ্ঞানীকে প্রদান করা হয় যিনি অ্যাপ্লাইড হাইড্রোজিওলজির ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ভূগর্ভস্থ জল সম্পর্কিত বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন । এবার এই আন্তর্জাতিক সম্মান পেলেন অধ্যাপক অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় ৷ তাঁর প্রশংসাপত্রে আইএএইচ অধ্যাপককে একজন অত্যন্ত সম্মানিত শিক্ষাবিদ হিসেবে বর্ণনা করেছে এবং তাঁর অসামান্য গবেষণা রেকর্ড ও বিস্তৃত বৈজ্ঞানিক কাজের প্রশংসা করেছে । সংস্থাটি আরও উল্লেখ করেছে যে যদিও তাঁর কাজ মূলত গবেষণার উৎকর্ষতার উপর ভিত্তি করে তৈরি, এটি নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলির মুখোমুখি গুরুত্বপূর্ণ জল ভূততাত্ত্বিক চ্যালেঞ্জগুলিও মোকাবিলা করে এবং তাঁর গবেষণার বিশ্বব্যাপী প্রভাব এই পুরস্কারকে সম্পূর্ণরূপে ন্যায্যতা দেয় ।
আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি
অধ্যাপক অভিজিৎ মুখোপাধ্যায় ভূগর্ভস্থ জল দূষণ এবং জলভূত রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলির উপর তাঁর অগ্রণী গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে বিখ্যাত । ভূগর্ভস্থ জলের গুণমান, জনস্বাস্থ্য, পরিবেশগত স্থায়িত্ব এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক বোঝাপড়া জোরদার করার ক্ষেত্রে তাঁর কাজ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে । তিনি এর আগে অসংখ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মান পেয়েছেন । তিনি 2014 সালে ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জাতীয় ভূ-বিজ্ঞান পুরস্কার (National Geoscience Award) এবং 2020 সালে ভারতের সর্বোচ্চ বিজ্ঞান সম্মান শান্তি স্বরূপ ভাটনগর পুরস্কারে (Shanti Swarup Bhatnagar Prize) ভূষিত হন ।
তিনি প্রথম ভারতীয় বিজ্ঞানী যিনি জিওলজিক্যাল সোসাইটি অফ আমেরিকা ও আমেরিকান জিওফিজিক্যাল ইউনিয়ন উভয়ের ফেলো নির্বাচিত হয়েছেন এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলির বেশ কয়েকটি থেকে সর্বোচ্চ সম্মানও পেয়েছেন । ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি খড়গপুর এই মর্যাদাপূর্ণ কৃতিত্বের জন্য অধ্যাপক অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়কে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছে, যা বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠান এবং দেশের জন্য সম্মান বয়ে এনেছে ।
75 কোটি টাকার Endowment Fund চালু
অন্যদিকে প্রযুক্তি-ভিত্তিক দেশ গঠনের লক্ষ্যে একটি ঐতিহাসিক উদ্যোগ ৷ 75 কোটি টাকার টেক জংশন এনডাউমেন্ট ফান্ড চালু হল খড়গপুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে (আইআইটি) ৷ আর এই উদ্যোগ নিয়েছেন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 2001 ব্যাচের প্রাক্তনীরা ৷
তাঁদের সঙ্গে একটি মউ চুক্তি (MOU) স্বাক্ষর করে খড়গপুর আইআইটি আনুষ্ঠানিকভাবে টেক জংশন এনডাউমেন্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করেছে । ইনস্টিটিউটের গ্লোবাল প্রাক্তনী মিট চলাকালীন মউ চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয় । প্রাক্তন ছাত্র বিষয়ক বিভাগের ডিন অধ্যাপক সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় এবং গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগের ডিন অধ্যাপক সূর্যকান্ত পাল, সমীর কুমার, কেভি প্রশান্ত-সহ 2001 ব্যাচের অন্যান্য প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে এই মউ চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে ।
এই প্রক্রিয়াটি সমন্বয় করেছিলেন সাকেত কুমার (প্রাক্তন ছাত্র, 2005 ব্যাচ; প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট, টেকনোলজি স্টুডেন্টস জিমখানা 2003-04), যিনি বর্তমানে ডিরেক্টরের চিফ অফ স্টাফ । তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রথম আগরওয়াল এবং টেকনোলজি স্টুডেন্টস জিমখানা (TSG)এর প্রতিনিধিত্বকারী সাধারণ সম্পাদক (প্রযুক্তি) প্রেম পাস্তাগিয়া ।
এই 75 কোটি টাকার এনডাউমেন্ট ফান্ডে 2001 ব্যাচের প্রাক্তনীদের তরফে দেওয়া 75 লক্ষ টাকা দিয়ে শুরু হয়েছে । এই ফান্ডের প্রধান উদ্যোগ, আইআইটি খড়গপুর টেকনোলজি জংশন-কে দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক স্থিতিশীলতা প্রদান করা এবং গবেষণা, উদ্ভাবন, দক্ষতা উন্নয়ন এবং উদ্যোক্তা (RISE) প্রচারের মাধ্যমে প্রযুক্তি শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণ নিশ্চিত করা ।
এটি একটি দীর্ঘমেয়াদী অনুদান হিসেবে পরিকল্পিত, IITKGPTJEF কর্পাসটি পেশাদারভাবে বিনিয়োগ করা হবে ৷ যার বার্ষিক রিটার্ন প্রতিভা উন্নয়ন কর্মসূচি, জাতীয় প্রযুক্তি প্রতিযোগিতা, উদ্ভাবনী কর্মশালা এবং প্রাথমিক পর্যায়ের স্টার্টআপ অনুদানকে নিরন্তর সমর্থন করবে । এই উদ্যোগটি স্বল্পমেয়াদী, প্রকল্প-ভিত্তিক তহবিল থেকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক উদ্ভাবনী বাস্তুতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করে ।
আইআইটি খড়গপুর টেকনোলজি জংশন প্রোগ্রাম বর্তমানে ইনস্টিটিউট অফ এমিনেন্স (আইওই) তহবিল দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে ৷ আইআইটি খড়গপুর টেকনোলজি জংশন প্রোগ্রামটি নিম্নলিখিত তিনটি মূল প্রকল্পের অধীনে আগামী 12 মাসে 26.72 কোটি বিনিয়োগ করবে: 1) প্রি-পিজি ইন্টার্নশিপ গ্রান্ট - গবেষণায় প্রতিভাকে তুলে ধরবে ৷ 2) প্ল্যাটিনাম জুবিলি ট্যালেন্ট হান্ট - জাতীয় পর্যায়ে উদ্ভাবনী প্রতিভাকে শনাক্ত করবে ৷ 3) ইয়ং এন্ট্রেপ্রেনিউর গ্রান্ট - দেশের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা নিয়ে কাজ করা স্টার্টআপগুলির জন্য নতুন প্রতিষ্ঠিত এনডাউমেন্ট তহবিল সময়কালের বাইরেও এই উদ্যোগগুলির ধারাবাহিকতা এবং সম্প্রসারণ নিশ্চিত করবে ।