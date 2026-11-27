মাতৃভাষাতেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পাঠ ! গ্রামবাংলার পড়ুয়াদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ আইআইটি খড়গপুরের
IIT Kharagpur for students in rural Bengal: ইংরেজির জড়তা কাটিয়ে প্রযুক্তিশিক্ষায় সমান সুযোগ, বাংলায় এআই শেখানোর পরিকল্পনা আইআইটির ।
Published : November 27, 2026 at 12:13 PM IST
খড়গপুর, 27 নভেম্বর: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআইয়ের দুনিয়ায় পিছিয়ে পড়বেন না গ্রামবাংলার পড়ুয়ারা । প্রযুক্তিশিক্ষার পথে ভাষার বাধা কাটাতে এবার মাতৃভাষাতেই এআই শেখানোর উদ্যোগ নিতে চলেছে খড়গপুর আইআইটি । বাংলা ভাষায় পড়াশোনা করা ছাত্রছাত্রীদের কাছে জটিল প্রযুক্তিগত বিষয় সহজবোধ্য করে তুলতেই এই পরিকল্পনা ।
মেদিনীপুরের একটি অনুষ্ঠানে এসে এমনই উদ্যোগের কথা জানিয়েছেন খড়গপুর আইআইটির ডিরেক্টর সুমন চক্রবর্তী । তাঁর মতে, মেধার অভাব নয়, অনেক সময় ইংরেজি ভাষায় স্বচ্ছন্দ না হওয়ার কারণেই পিছিয়ে পড়েন গ্রামীণ এলাকার বহু প্রতিভাবান পড়ুয়া । মাতৃভাষায় প্রযুক্তিশিক্ষার সুযোগ তৈরি হলে তাঁদের পক্ষে এআইয়ের মতো আধুনিক বিষয় আয়ত্ত করা অনেক সহজ হবে ।
বর্তমানে পড়াশোনা থেকে শুরু করে চিকিৎসা, গবেষণা, শিল্প, ব্যবসা- প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা । স্মার্টফোনের ব্যবহার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের জীবনেও ঢুকে পড়েছে এআই । শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিও পাঠক্রমে এই প্রযুক্তিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে শুরু করেছে । এই পরিস্থিতিতে প্রযুক্তিশিক্ষাকে আরও বেশি মানুষের নাগালে পৌঁছে দিতে চাইছে খড়গপুর আইআইটি । সেই লক্ষ্যেই মাতৃভাষায় এআই শেখানোর পরিকল্পনা ।
মেদিনীপুরের অনুষ্ঠানে সুমন চক্রবর্তী বলেন, কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষা অনেক সময় বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় । বিশেষ করে যে পড়ুয়ারা দশম শ্রেণি পর্যন্ত আঞ্চলিক ভাষায় পড়াশোনা করেন, তাঁদের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণিতে খুব বেশি সমস্যা হয় না । কিন্তু উচ্চশিক্ষায়, বিশেষত প্রযুক্তি বা কারিগরি শিক্ষার পরিসরে ঢোকার পর সমস্যার সূত্রপাত হয় । কারণ, সেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষকরা ইংরেজিতে পড়ান । ফলে বিষয়টি বোঝার পাশাপাশি প্রযুক্তিগত পরিভাষা আয়ত্ত করতেও সমস্যায় পড়েন অনেক পড়ুয়া ।
মেধা আছে, বাধা শুধু ভাষায়
আইআইটি ডিরেক্টরের কথায়, গ্রাম থেকে উঠে আসা এবং ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়াশোনা করা পড়ুয়াদের মধ্যে অনেক সময় একটি মানসিক ব্যবধান তৈরি হয় । অথচ মেধার বিচারে গ্রামের পড়ুয়ারা কোনও অংশেই পিছিয়ে নন । কিন্তু ইংরেজিতে কথা বলা বা জটিল বিষয় বোঝার ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসের অভাব তাঁদের সমস্যায় ফেলে ।
সুমন চক্রবর্তী বলেন, আইআইটিতে যাঁরা ভর্তি হওয়ার সুযোগ পান, তাঁরা অনেকেই নিজেদের মতো করে এই বাধা কাটিয়ে ওঠেন । কিন্তু যাঁরা সেই সুযোগ পান না, তাঁদের কাছে প্রযুক্তিশিক্ষার জগতে প্রবেশ আরও কঠিন হয়ে দাঁড়ায় । তাঁর মতে, এই ব্যবধান দূর করতে হলে পড়ুয়াদের পরিচিত ভাষায় বিষয়গুলি বোঝানোর ব্যবস্থা করতে হবে । বিশেষ করে বাংলা মাধ্যমের ছাত্রছাত্রীদের কাছে প্রযুক্তির জটিল ধারণাগুলি সহজ ভাষায় পৌঁছে দেওয়া জরুরি ।
'কেদারা' নয়, 'চেয়ার' বললেই সহজে বোঝা যায়
মাতৃভাষায় পড়ানোর অর্থ যে সব প্রযুক্তিগত শব্দের আক্ষরিক বাংলা অনুবাদ করা নয়, সেটাও স্পষ্ট করেছেন আইআইটি ডিরেক্টর । তাঁর বক্তব্য, বিজ্ঞানের বহু পরিভাষার এমন বাংলা প্রতিশব্দ রয়েছে, যা সাধারণ কথাবার্তায় খুব একটা ব্যবহৃত হয় না । ফলে সেই শব্দ ব্যবহার করলে পড়ুয়ারা বরং আরও বেশি বিভ্রান্ত হতে পারেন । উদাহরণ দিয়ে তিনি বোঝান, 'চেয়ার' বা 'টেবিল' শব্দের সঙ্গে আমরা সহজেই পরিচিত । কিন্তু তার বদলে 'কেদারা' বললে অনেকের বুঝতে অসুবিধা হতে পারে । বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও একই বিষয় প্রযোজ্য । যে শব্দগুলি পড়ুয়ারা আগে থেকেই জানেন, সেগুলি ব্যবহার করে জটিল বিষয় বোঝানো অনেক বেশি কার্যকর ।
এই প্রসঙ্গে 'বাংরেজি' বা বাংলা-ইংরেজির মিশ্র ব্যবহারের কথাও বলেছেন তিনি । তাঁর মতে, কোনও গবেষণার বিষয় বাংলায় বোঝাতে গেলে অনেক সময় কিছু ইংরেজি পরিভাষা ব্যবহার করতেই হয় । তাতে অসুবিধা নেই । বরং বাংলা ভাষার সহজ ব্যাখ্যার সঙ্গে পরিচিত ইংরেজি প্রযুক্তিগত শব্দের ব্যবহার পড়ুয়াদের বিষয়টি বুঝতে সাহায্য করবে ।
বাংলায় শিখে ইংরেজিতেও দক্ষ হওয়ার লক্ষ্য
এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য পড়ুয়াদের শুধু বাংলায় আটকে রাখা নয় । বরং মাতৃভাষার সাহায্যে প্রথমে বিষয়টির ভিত শক্ত করা, তার পরে ইংরেজি পরিভাষা ও প্রযুক্তিগত ভাষার সঙ্গে পরিচিত করে তোলা । সুমন চক্রবর্তীর বক্তব্য, বাংলায় বিষয়টি সহজে বুঝতে পারলে পড়ুয়ারা পরবর্তী সময়ে ইংরেজিতেও তা আয়ত্ত করতে পারবেন । অর্থাৎ মাতৃভাষা হবে শেখার সেতু, ইংরেজির বিকল্প নয় ।
আইআইটির এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার বাংলা মাধ্যমের পড়ুয়ারা উপকৃত হতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে । কারণ, উচ্চশিক্ষায় প্রবেশের পর ভাষাগত সমস্যার কারণে অনেকেই নিজের মেধা ও দক্ষতা প্রকাশ করতে পারেন না । মাতৃভাষায় এআইয়ের পাঠ তাঁদের সেই আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করতে পারে ।
এ ছাড়াও এআইয়ের উন্নয়ন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তার ব্যবহার বাড়াতে গুগলের কাছ থেকে পাওয়া 5 মিলিয়ন অর্থ ব্যবহারের পরিকল্পনার কথাও উঠে এসেছে । এই অর্থ কীভাবে এবং কোন কোন প্রকল্পে খরচ করা হবে, তার বিস্তারিত রূপরেখা অবশ্য এখনও স্পষ্ট নয় । তবে প্রযুক্তিশিক্ষায় এআইয়ের ব্যবহার বাড়ানো এবং আরও বেশি পড়ুয়ার কাছে তা পৌঁছে দেওয়াই এই উদ্যোগের অন্যতম লক্ষ্য ।
প্রযুক্তির দ্রুত পরিবর্তনের সময়ে ভাষা যেন শিক্ষার পথে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়, সেই বার্তাই দিতে চাইছে খড়গপুর আইআইটি । মাতৃভাষায় এআই শেখানোর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে শুধু বাংলা মাধ্যম নয়, আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষিত বহু পড়ুয়ার কাছেই আধুনিক প্রযুক্তির দরজা আরও সহজে খুলে যেতে পারে ।