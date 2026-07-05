আগের সরকারে অনুমোদন পেতে লাগত 6-8 মাস, এখন মিলছে 2 দিনে: আইআইটি খড়গপুর
শুভেন্দুর সরকারের কর্মসংস্কৃতির প্রশংসায় আইআইটি খড়গপুরের ডিরেক্টর ৷ সমাবর্তনের মঞ্চেই বিগত সরকারকে খোঁচা ৷
Published : July 5, 2026 at 2:59 PM IST
খড়গপুর, 5 জুলাই: 72তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আবহ কাটতে না-কাটতেই আইআইটি খড়গপুরের ডিরেক্টর সুমন চক্রবর্তীর মন্তব্য ঘিরে শুরু হল নতুন রাজনৈতিক বিতর্ক । আইআইটির বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি অনুমোদন পেতে অতীতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হত বলে অভিযোগ করলেন তিনি । একইসঙ্গে বর্তমান সরকারের প্রশাসনিক সহযোগিতার প্রশংসাও শোনা গেল তাঁর গলায় ।
শনিবার আইআইটি খড়গপুরের 72তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রায় 3936 জন পড়ুয়ার হাতে ডিগ্রি তুলে দেওয়া হয় । অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্র ও রাজ্যের বিভিন্ন মন্ত্রী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং আমন্ত্রিত অতিথিরা । বক্তৃতায় তাঁরা আইআইটি খড়্গপুরের গবেষণা, প্রযুক্তি এবং দেশ গঠনে ভূমিকার প্রশংসা করেন । পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের 'বিকশিত ভারত'-এর স্বপ্নপূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানান ।
অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আইআইটি খড়গপুরের ডিরেক্টর সুমন চক্রবর্তী প্রশাসনিক জটিলতার প্রসঙ্গ তোলেন । তাঁর দাবি, প্রয়োজনীয় 'এসেনশিয়াল সার্টিফিকেট' বা সরকারি অনুমোদন পেতে আগে 6 থেকে 8 মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হত । নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর সেই একই অনুমোদন দু'দিনের মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি ।
ডিরেক্টরের কথায়, "কোনও সরকারকেই আমি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করতে চাই না । যে সরকারই থাকুক, তারা মানুষের জন্য কাজ করে । কিন্তু এটাও বাস্তব যে, আগে একটি প্রয়োজনীয় অনুমোদন পেতে 6 থেকে 8 মাস সময় লেগে যেত । এখন সেই কাজ দু'দিনের মধ্যেই হয়ে যাচ্ছে । সরকার যদি এভাবেই শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পাশে দাঁড়ায়, তা হলে আইআইটি আরও অনেক ভালো কাজ করতে পারবে ।"
শুধু প্রশাসনিক গতি নয়, বর্তমান সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার অভিজ্ঞতার কথাও তুলে ধরেন তিনি । ডিরেক্টরের দাবি, নতুন সরকারের মধ্যে 'ইতিবাচক মানসিকতা' লক্ষ্য করেছেন তিনি । সেই সহযোগিতার মনোভাব বাস্তবায়িত হলে খড়গপুর আইআইটি গবেষণা, প্রযুক্তি এবং পরিকাঠামো উন্নয়নে আরও দ্রুত এগোতে পারবে বলেও মন্তব্য করেন ডিরেক্টর ।
আইআইটি সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী দিনে প্রতিষ্ঠানটির স্বাস্থ্য পরিষেবাতেও বড় পরিবর্তন আসতে চলেছে । শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল শীঘ্রই পূর্ণাঙ্গভাবে চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে । সেখানে বহির্বিভাগের চিকিৎসার পাশাপাশি তুলনামূলক কম খরচে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা মিলবে । একই সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং ভবিষ্যৎমুখী গবেষণাকে গুরুত্ব দিয়ে একাধিক নতুন কোর্স চালুর প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে ।
আইআইটি কর্তৃপক্ষের মতে, এই সব প্রকল্প বাস্তবায়নে কেন্দ্র ও রাজ্য- উভয় সরকারের সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন । প্রশাসনিক অনুমোদনের গতি যত বাড়বে, দেশের প্রাচীনতম ও অন্যতম সেরা প্রযুক্তি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে খড়গপুর আইআইটির অগ্রগতিও তত দ্রুত হবে ।