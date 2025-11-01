মেশিন আসবে রোগীর কাছে ! পোর্টেবল MRI যন্ত্র তৈরি করছে আইআইটি খড়গপুর
গ্রামীণ এলাকায় চিকিৎসা পরিষেবা আরও উন্নততর করতে এই অভিনব উদ্যোগ নিল আইআইটি খড়গপুর ৷ ইতিমধ্যে মেশিন তৈরির জন্য মউ স্বাক্ষর হয়েছে ৷
Published : November 1, 2025 at 4:23 PM IST
খড়গপুর, 1 নভেম্বর: এমআরআই করতে গেলে আর নামীদামি প্যাথলজি সেন্টারে ছুটতে হবে না । হাতের মুঠোয় মিলবে সেই সুবিধা । এবার খোদ মেশিন আসবে রোগীর কাছে । গ্রামীণ এলাকার চিকিৎসা পরিষেবার উন্নয়নে এবার পোর্টেবল এমআরআই মেশিন তৈরি করছে আইআইটি খড়গপুর ।
সাফল্য মিললে ভারতে এই ধরনের কাজ প্রথম হবে । শীঘ্রই বাজারে আসবে পোর্টেবল এমআরআই মেশিন । ইতিমধ্যে স্বল্প মূল্যের পোর্টেবল এমআরআই যন্ত্র বানানোর জন্য এক্সইমেজিং ইনকর্পোরেটেড সংস্থার সঙ্গে এই যন্ত্র তৈরিতে মউ স্বাক্ষর করল আইআইটি খড়গপুর । নেতৃত্বে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রাক্তনী জ্যোতি চট্টোপাধ্যায় ।
মূলত এমআরআই যন্ত্র মানেই সেটি আকারে বড় । তার দামও অনেক বেশি । তাছাড়া তাকে নির্দিষ্ট জায়গায় রাখতে হয় । সেই সঙ্গে এমআরআই পরীক্ষার জন্য রোগীকে যন্ত্রের কাছে নিয়ে যেতে হয় । কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যের বিষয়, গ্রামীণ এলাকার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আবার সেই যন্ত্র মেলে না । ফলে এমআরআই করাতে হলে গ্রাম থেকে শহরে ছুটতে হয় দূর দূরান্তের গ্রামবাসীদের । তাই গ্রামীণ এলাকার চিকিৎসা পরিষেবা জোরদার করতে এই পোর্টেবল এমআরআই যন্ত্র তৈরি করছে আইআইটি খড়গপুর ।
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সূত্রে খবর, এই যন্ত্র তৈরি হলে রোগীকে আর যন্ত্রের কাছে যেতে হবে না । রোগীর শয্যার পাশে এই যন্ত্রটিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া যাবে । বেডের পাশে মিলবে পরীক্ষার সুযোগ । গ্রামীণ এলাকার মানুষও যাতে সহজে এই পরিষেবা পেতে পারেন, সেই জন্য স্বল্প মূল্যের যন্ত্র বানানোর চেষ্টা চালাচ্ছে প্রযুক্তিবিদ্যার এই প্রতিষ্ঠান ।
এই যন্ত্র বিশ্বব্যাপী চিকিৎসাক্ষেত্রেও এক আমূল পরিবর্তন ঘটাবে বলে আশাবাদী আইআইটি খড়গপুর কর্তৃপক্ষ । তারা জানিয়েছে, সংশ্লিষ্ট সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে এই গবেষণার পাশাপাশি এর বাণিজ্যিকীকরণও করা হবে । এর জন্য অন্তত 6 মিলিয়ন ইউএস ডলারের প্রয়োজন । ইতিমধ্যেই জ্যোতি চট্টোপাধ্যায় এক মিলিয়ন ইউএস ডলার অর্থ দেওয়ার কথা আইআইটিকে জানিয়েছেন । বাকি অর্থ ওই সংস্থা ও আইআইটি খড়গপুর যৌথভাবে সংগ্রহ করবে । এই ঘটনায় খুশির হাওয়া খড়গপুর আইআইটি জুড়ে ।
আইআইটি খড়গপুরের ডিরেক্টর সুমন চক্রবর্তী বলেন, "যৌথ অংশীদারিত্বে এই উদ্ভাবনের মধ্যে দিয়ে শুধু ভারত নয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও চিকিৎসা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন ঘটবে । যা সারা বিশ্বের কাছে আইআইটি খড়গপুরের নাম উজ্জ্বল করবে ।"