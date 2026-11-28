গুগলের 46 কোটি অনুদান, প্রাচীন ভারতীয় প্রজ্ঞার সঙ্গে এআইয়ের মেলবন্ধন ঘটাবে IIT খড়গপুর
IIT Kharagpur Google Donation: গুগলের থেকে আসা অনুদানকে কীভাবে ব্যবহার করা হবে তা ঠিক করে ফেলেছে আইআইটি খড়গপুর ।
Published : November 28, 2026 at 1:38 PM IST
খড়গপুর, 28 নভেম্বর: ভারতীয় ঐতিহ্য ও প্রাচীন জ্ঞানকে আধুনিক জীবনে ব্যবহার করার কাজে অনুঘটক হবে AI । এই বিরাট কর্মকাণ্ডে ব্যবহার হবে গুগলের দেওয়া 46 কোটির অনুদান । এমনটাই জানালেন খড়গপুর আইআইটি'র ডিরেক্টর সুমন চক্রবর্তী ৷
উল্লেখ্য সম্প্রতি গুগলের সিইও তথা প্রাক্তনী সুন্দর পিচাই পাঁচ মিলিয়ন ডলার অনুদান দিয়েছেন খড়গপুর আইআইটিকে ৷ গত 22 নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি খড়গপুর আইআইটিতে এসেছিলেন ৷ ঠিক তার পরদিনই এই অনুদানের কথা ঘোষণা করা হয় ৷
শনিবার সকালে মেদিনীপুরে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এই পাঁচ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিরাট অনুদান কীভাবে খরচ করা হবে, তা খোলসা করলেন আইআইটি'র ডিরেক্টর ৷ তিনি বলেন, "গুগল থেকে প্রাপ্ত পাঁচ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ভারতীয় মূল্য 46 কোটি । এই টাকা আমরা এআই সংক্রান্ত পড়াশোনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করব ৷ শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে এআই সংক্রান্ত চর্চাও এর মধ্যে থাকবে ৷"
তিনি বলেন, "ভারতীয়দের বেশকিছু বিষয় পরম্পরাগত জ্ঞান আছে । এই ক্ষেত্রেও আমরা সেই টাকা ব্যবহার করব ৷" বিষয়টি কেমন হতে চলেছে তাঁর ব্যাখ্যা দিয়ে অধিকর্তা বলেন, "অতীতে আয়ুর্বেদ কবিরাজরা হাতের নাড়ি দেখেই রোগ সম্পর্কে বলে দিতে পারতেন ৷ ল্যাবে পাঠিয়ে ডায়াগনস্টিক টেস্ট না করিয়েই রোগ সম্পর্কে অত্য়ন্ত স্পষ্ট ধারণা দিতে পারতেন তাঁরা ৷ এই ধরনের কবিরাজি প্রশিক্ষণ সবার থাকে না । এটাই গুরু শিষ্যের পরম্পরার জ্ঞান ৷ যা গুরু থেকে তাঁর শিষ্য়ের কাছে যায় । তার ফলে খুবই অল্প সংখ্যক আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞের কাছে এই দক্ষতাটা রয়েছে । বাকিদের কাছে নেই ৷ কিন্তু এটাকে যদি ডিজিটাইজ করে এআই-এর মাধ্যম তুলে আনা যায় তাহলে পরিস্থিতি হবে অন্যরকম " ।
কী হতে চলেছে তাও বর্ণনা করেছেন অধ্যাপক চক্রবর্তী। তাঁর কথায়, "শুরুতে কেউ পালসটা রেকর্ড করল । সেখান থেকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে AI বলে দিতে পারবে সেই ব্যক্তির কোনও শারীরিক সমস্যা আছে কি না ? প্রাথমিক স্ক্রিনিংটা হয়ে যেতে পারে ৷ এরপর বিস্তারিত রোগ নির্ণয় অন্য কোথাও হতে পারে ৷ প্রাচীন চিকিৎসা ব্যবস্থাকে যদি এভাবে তুলে এনে একটা পালস বা প্রেশার মাপার মতো কাজে ব্যবহার করা যায় তাহলে বিবর্তন একটা ঘটতে পারে ৷"
তিনি আরও বলেন, "আমাদের পুরনো ঐতিহ্য লব্ধ জ্ঞানকে AI দিয়ে নতুন আলোকে ফিরিয়ে আনতে পারলে অনেক কিছুই আমরা জানতে পারব ৷ সেই সব কাজেই গুগলের দেওয়া এই অনুদান আমরা ব্যবহার করব ৷ এর ফলে এই AI-এর সুফল পাবেন বহু মানুষ ৷"