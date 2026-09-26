গঙ্গা-ফুলহরের ভাঙন পরিদর্শনে আইআইটির প্রতিনিধি দল, রিপোর্ট দেখে পরের পরিকল্পনা
Ganga Erosion in Malda: আইআইটি কানপুর ও খড়গপুরের প্রতিনিধি দলের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে সরকার ভাঙন রোধের পরিকল্পনা তৈরি করবে ৷
Published : September 26, 2026 at 5:56 PM IST
মালদা, 26 সেপ্টেম্বর: অবশেষে গঙ্গা ও ফুলহরের ভাঙন রোধে পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য মালদায় এল আইআইটির প্রতিনিধি দল ৷ শনিবার আইআইটি কানপুর ও খড়গপুরের সাত সদস্যের প্রতিনিধি দল রতুয়া 1 নম্বর ও মানিকচক ব্লকের ভাঙন বিধ্বস্ত এলাকাগুলি পরিদর্শন করে ৷ যদিও এই পরিদর্শন নিয়ে তাঁরা সংবাদমাধ্যমকে কিছু জানাতে রাজি হননি ৷ শুধু তাই নয়, সংবাদমাধ্যমকে নিজেদের লঞ্চেও উঠতে দেননি তাঁরা ৷
প্রতি বছর গঙ্গা ও ফুলহরের ভাঙনে বিপর্যস্ত হয় রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের মহানন্দটোলা ও বিলাইমারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা ৷ ইতিমধ্যে একাধিক গ্রাম নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে ৷ বন্যা ও ভাঙনে বিপর্যস্ত মানিকচক ব্লকের হীরানন্দপুর এবং উত্তর ও দক্ষিণ চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ৷ ভাঙন চলছে ইংরেজবাজারের মিলকি, কালিয়াচক ব্লকের পঞ্চানন্দপুর ও কালিয়াচক 3 নম্বর ব্লকের শোভাপুর পারদেওনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাতেও ৷
রাজ্যে ক্ষমতায় এসে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, নদী ভাঙন থেকে মালদা ও মুর্শিদাবাদকে রক্ষা করতে যাবতীয় পদক্ষেপ করবে তাঁর সরকার ৷ এর জন্য বাজেটে 3600 কোটি টাকা বরাদ্দের কথাও ঘোষণা করে রাজ্য সরকার ৷ এর মধ্যে 1100 কোটি টাকা শুধু মালদা জেলার ভাঙন রোধের জন্য ধরা হয়েছে ৷
রাজ্য সরকার আগেই জানিয়েছিল, 26 সেপ্টেম্বর জেলার ভাঙন এলাকাগুলি পরিদর্শনে আসবে আইআইটি কানপুর ও আইআইটি খড়গপুরের বিজ্ঞানীরা ৷ সেইমতো এদিন আইআইটি কানপুরের তিনজন এবং আইআইটি খড়গপুরের চারজন বিজ্ঞানী লঞ্চে করে ভাঙন এলাকা পরিদর্শনে বেরিয়ে পড়েন ৷ সঙ্গে ছিলেন জেলা সেচ দফতরের ইঞ্জিনিয়াররাও ৷
তাঁরা রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের কাহালা গ্রাম পঞ্চায়েতের সূর্যাপুর ঘাট থেকে লঞ্চে চাপেন ৷ এরপর মহানন্দটোলা ও বিলাইমারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ভাঙন পরিদর্শন করেন ৷ এদিন মানিকচক লাগোয়া মহানন্দটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম রতনপুর গ্রামটিও পরিদর্শন করেন তাঁরা ৷ খতিয়ে দেখেন খাসমহল গ্রামের পরিস্থিতি ৷ এই গ্রামের পাশেই গঙ্গা ও ফুলহর প্রায় মিশে যেতে চলেছে ৷ রতুয়া 1 নম্বর ব্লক পরিদর্শন শেষে তাঁরা চলে যান মানিকচকের ভূতনি চরের বিভিন্ন এলাকায় ৷ গত 3 সেপ্টেম্বর ভূতনির উত্তর চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কালুটোনটোলায় বাঁধ ভেঙে যায় গঙ্গার ৷ ভেসে যায় গোটা চর ৷ সেই বাঁধটিও এদিন পরিদর্শন করেন আইআইটির বিশেষজ্ঞরা ৷
জেলা সেচ দফতরের এক আধিকারিক বলেন, "আজ আইআইটির সাত বিশেষজ্ঞ দল জেলার নদী ভাঙন এলাকা পরিদর্শন করেছে ৷ দলের সদস্যরা এই পরিদর্শনের উপর রিপোর্ট তৈরি করবেন ৷ ভাঙন পুরোপুরি রোধ করতে কী কী পদক্ষেপ করা যেতে পারে, তার পরিকল্পনাও তৈরি করবেন ৷ তাঁদের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে সরকার ভাঙন রোধের পরিকল্পনা তৈরি করবে ৷ এই কাজের জন্য প্রতিবেশী বিহার ও ঝাড়খণ্ড সরকারের সঙ্গেও আলোচনা করা হবে ৷"