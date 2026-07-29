ফের আইআইটিতে অস্বাভাবিক মৃত্যু ! খড়গপুরে আবাসন থেকে উদ্ধার সহকারী অধ্যাপকের দেহ
একের পর এক পড়ুয়ার মৃত্যুর জন্য আইআইটি খড়গপুর বারবার খবরের শিরোনামে উঠে এসেছে ৷ এবার সহকারী অধ্যাপকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবর পাওয়া গেল ৷
Published : July 29, 2026 at 7:08 PM IST
খড়গপুর, 29 জুলাই: এক সহকারী অধ্যাপকের দেহ উদ্ধার হল খড়গপুর আইআইটি-র ক্যাম্পাসের আবাসন থেকে ৷ স্বভাবতই এমন ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ৷ মৃত ওই সহকারী অধ্যাপকের নাম দীপক রেড্ডি পুল্লাগুরাম (35) ৷ তাঁর বাড়ি হায়দরাবাদে ৷ তিনি খড়গপুর আইআইটির ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের একজন সহকারী অধ্যাপক ছিলেন ৷ এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে আইআইটির অধ্যাপক মহলে ৷
এ বিষয়ে খড়গপুর আইআইটি'র ডিরেক্টর সুমন চক্রবর্তী ইটিভিকে বলেন, "আইআইটি'র ফ্যাকাল্টির এক সহকারী অধ্যাপকের মৃত্যু হয়েছে ৷ এর সঙ্গে আইআইটি'র কোনও যোগ নেই ৷ তিনি 2022 সাল থেকে আইআইটি'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ৷ সম্ভবত তাঁর পারিবারিক কোনও কারণে এই ঘটনা ঘটেছে ৷"
তাঁর সংযোজন, "এর সঙ্গে আইআইটি'র কোনও চাপ আছে বলে আমার মনে হয় না ৷ আমরা জানতে পেরে পুলিশে খবর দিই ৷ পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় ৷" এরই সঙ্গে ডিরেক্টর সুমন চক্রবর্তী এও বলেন, "আইআইটি'র পড়ুয়া হলে, তাঁদের পরামর্শ দেওয়া যায় বা আলোচনা করা যায় ৷ কিন্তু তিনি ফ্যাকাল্টির একজন সহকারী অধ্যাপক ৷ তাই তাঁর কোনও সমস্যা ছিল কি না, তা কোনও দিন জানা সম্ভব হয়নি বা তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করা যায়নি ৷"
এবিষয়ে জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বুশরা বানো বলেন, "খড়গপুর আইআইটি'র এক সহকারী অধ্যাপকের দেহ উদ্ধার হয়েছে ৷ এই পুরো ঘটনার সরেজমিনে তদন্ত করা হচ্ছে ৷ এখনও পর্যন্ত কোনও সঠিক কারণ জানা যায়নি ৷ পুরো তদন্ত শেষ না-হলে কিছু বলা সম্ভব নয় ৷ এখন তদন্ত চলছে ৷"
খবর পেয়ে খড়গপুর টাউন থানার পুলিশ উপস্থিত হয় এবং দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে নিয়ে যায় ৷ উল্লেখ্য, খড়গপুর আইআইটিতে এর আগে একাধিক পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে । গত 16 মাসে খড়গপুরের আইআইটিতে ন'জন পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে ৷
গত বছর আইআইটি খড়গপুরের সাত ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল ৷ এর মধ্যে পাঁচ জনেরই ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছিল ৷ প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁরা নিজেরা নিজেদের জীবন শেষ করেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ ৷ 2025-এর জুলাই মাসে দায়িত্ব নেওয়ার পরই পড়ুয়াদের মানসিক স্বাস্থ্যের দিকটি বিবেচনা করে সেতু অ্যাপ, মাদার ক্যাম্পাস, নিয়মিত পরিদর্শনের উদ্যোগ নিয়েছেন ডিরেক্টর সুমন চক্রবর্তী ৷