ডিলিমিটেশন বিলে আসন বাড়লে বাংলায় কার লাভ, কার ক্ষতি ? যা বলছেন বিশেষজ্ঞরা
Effects of Delimitation Bill in Bengal: ডিলিমিটেশন বিলে আসন বাড়লে বাংলার কী লাভ, কোন দিকে কাঁটা ? সুরজিৎ দত্তর বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : November 29, 2026 at 2:35 PM IST
কলকাতা, 29 নভেম্বর: ভারতের সংসদীয় ও রাজ্য বিধানসভার আসন পুনর্বিন্যাস ঘিরে প্রস্তাবিত ডিলিমিটেশন বিল ও সংবিধান সংশোধন খসড়া এখন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। আসন সংখ্যা বাড়লে জনঘনত্ব, প্রতিনিধিত্বের ভারসাম্য এবং উন্নয়নের গতিপ্রকৃতিতে কী পরিবর্তন আসতে পারে, সেই প্রশ্নেই নানা মত উঠে আসছে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের মতো ঘনবসতিপূর্ণ রাজ্যে এই পরিবর্তনের সম্ভাব্য সুফল, রাজনৈতিক সমীকরণ এবং বিতর্কের দিকগুলো নিয়ে বিশ্লেষণ জরুরি হয়ে উঠেছে।
বাংলার আসনের অঙ্ক এবং প্রস্তাবিত কাঠামো
প্রস্তাবিত ডিলিমিটেশন বিল ও সংবিধান সংশোধন খসড়া ঘিরে ভারতীয় রাজনীতিতে তীব্র চর্চা শুরু হয়েছে। প্রস্তাবনা অনুযায়ী লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভাগুলির আসন সংখ্যা 50 শতাংশ বাড়ানোর কথা ভাবা হয়েছে। এই হিসাব কার্যকর হলে লোকসভার মোট আসন বর্তমান 543 থেকে বেড়ে প্রায় 815 থেকে 816-এর ঘরে পৌঁছতে পারে।
পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই সমানুপাতিক বৃদ্ধির অঙ্ক বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। বর্তমানে রাজ্যের লোকসভা আসন 42টি, যা 50 শতাংশ বাড়লে 63টি হতে পারে। একইভাবে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার আসন সংখ্যা 294 থেকে বেড়ে 441 হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই ব্যবস্থায় প্রতিটি রাজ্যের আসন সমান হারে বাড়ায় লোকসভায় বাংলার শতকরা অংশীদারিত্ব প্রায় 7.73 শতাংশেই বজায় থাকছে। অর্থাৎ, সংখ্যার বিচারে বাংলার উপস্থিতি বাড়লেও তুলনামূলক অনুপাত আগের মতোই থাকছে।
অন্যান্য বড় ও মাঝারি রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করলে বাংলার এই সমানুপাতিক হিসেবের ছবিটা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দেশের সবচেয়ে বেশি আসন থাকা উত্তরপ্রদেশে বর্তমান 80টি লোকসভা আসন 50 শতাংশ বাড়লে 120টিতে পৌঁছতে পারে, যেখানে তাদের আনুপাতিক অংশীদারিত্ব 14.73 শতাংশেই স্থির থাকবে। মহারাষ্ট্রে 48টি আসন বেড়ে 72 হতে পারে এবং তাদের ভাগ 8.84 শতাংশে বজায় থাকবে। বিহারে 40টি আসন বেড়ে 60 হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যেখানে অংশীদারিত্ব 7.37 শতাংশ। দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির সঙ্গে তুলনা করলেও একই রকম সমানুপাতিক চিত্র দেখা যায়।
তামিলনাড়ুতে বর্তমানে 39টি লোকসভা আসন রয়েছে, যা 50 শতাংশ বাড়লে প্রায় 59-এর ঘরে পৌঁছতে পারে এবং তাদের লোকসভার অংশীদারিত্ব 7.18 শতাংশে অপরিবর্তিত থাকবে। কর্ণাটকে 28টি আসন বেড়ে 42 হতে পারে, কেরলে 20টি বেড়ে 30, অন্ধ্রপ্রদেশে 25টি বেড়ে 38 এবং তেলেঙ্গানায় 17টি আসন বেড়ে 26 হতে পারে। বিশ্লেষকদের একাংশের হিসাব অনুযায়ী, সমান হারে 50 শতাংশ আসন বাড়লে দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি রাজ্যের সম্মিলিত আসন 129 থেকে বেড়ে 194 হতে পারে ৷ অন্যদিকে উত্তর ও মধ্য ভারতের কয়েকটি রাজ্যের আসন 184 থেকে বেড়ে 276 হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে দুই অঞ্চলের আসন সংখ্যার ব্যবধান 55 থেকে বেড়ে 82-তে পৌঁছতে পারে, যদিও শতাংশের অনুপাতে প্রতিটি রাজ্যের ভাগ আগের মতোই রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।
জনঘনত্ব ও প্রশাসনিক সুবিধার যুক্তি
বর্তমানে দেশের প্রতিটি সংসদীয় কেন্দ্রে বিপুল সংখ্যক মানুষের বাস। জনঘনত্ব এবং প্রতিনিধিত্বের তুলনামূলক চিত্রে দেখা যাচ্ছে, ভারতের একজন সাংসদ আমেরিকার জনপ্রতিনিধির 3.4 গুণ মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেন। ব্রাজিলের তুলনায় এই হার 6.5 গুণ, জাপানের তুলনায় 10.2 গুণ এবং অস্ট্রেলিয়ার তুলনায় 14.9 গুণ। ব্রিটেনের একজন সাংসদের তুলনায় ভারতের একজন সাংসদ 25 গুণ বেশি মানুষের দায়িত্ব সামলান। পশ্চিমবঙ্গের মতো ঘনবসতিপূর্ণ রাজ্যে ভৌগোলিকভাবে সীমিত এলাকায় বহু মানুষ বসবাস করেন। আসন সংখ্যা বাড়লে প্রতিটি কেন্দ্রের আয়তন ও জনসংখ্যার চাপ কিছুটা কমতে পারে। এর ফলে সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রতিনিধিদের পৌঁছনো সহজ হবে এবং স্থানীয় স্তরে প্রশাসনিক কাজকর্ম ও পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার প্রক্রিয়ায় গতি আসতে পারে বলে মনে করছেন বিলের সমর্থকেরা।
2051 পর্যন্ত স্থিতাবস্থা ও জনগণনার প্রশ্ন
নতুন প্রস্তাবিত কাঠামোয় 2051 সাল পর্যন্ত আসন বণ্টন ও সংখ্যাগত বিন্যাস স্থির রাখার কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি সীমানা পুনর্নির্ধারণের ক্ষেত্রে 2011 সালের জনগণনার তথ্য ব্যবহারের ইঙ্গিত রয়েছে। বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, আসন সংখ্যা আগেই 50 শতাংশ বাড়িয়ে দিলে এবং 2051 সাল পর্যন্ত তা আটকে রাখলে ভবিষ্যতের জনসংখ্যার পরিবর্তনের সঙ্গে সেই ভারসাম্য পুরোপুরি মিলবে না। এছাড়া 2011 সালের জনগণনার ভিত্তিতে তফসিলি জাতি ও উপজাতির সংরক্ষিত আসন নির্ধারিত হলে সাম্প্রতিক জনসংখ্যার বৃদ্ধির অনুপাতে ওই সম্প্রদায়গুলির প্রাপ্য আসন কম থাকার আশঙ্কা তৈরি হতে পারে। পাশাপাশি 2027 সালের সম্ভাব্য জনগণনা বা জাতিগত জনগণনার প্রেক্ষাপটে ওবিসি সংরক্ষণের মতো বিষয়গুলি নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনার সুযোগ কতটা থাকবে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।
মহিলা সংরক্ষণ ও বড় লোকসভার বিতর্ক
এই বিলের সঙ্গে মহিলাদের আসন সংরক্ষণের বিষয়টি যুক্ত থাকায় রাজনৈতিক বিতর্ক আরও তীব্র হয়েছে। খসড়া অনুযায়ী আইন চালুর দিন থেকে 15 বছরের মেয়াদে মহিলা সংরক্ষণ কার্যকর থাকার কথা বলা হয়েছে। লোকসভায় এই সংরক্ষণ 2029 সালে এবং বিধানসভাগুলিতে তার পরে কার্যকর হতে পারে। অন্যদিকে লোকসভার আসন 850-এর কাছাকাছি পৌঁছে গেলে সংসদের কাজকর্ম পরিচালনা, আলোচনার সময় বণ্টন এবং নতুন বা প্রান্তিক শ্রেণির সাংসদদের কণ্ঠস্বর তুলে ধরার ক্ষেত্রে কী ধরনের বাস্তব সমস্যা তৈরি হতে পারে, তা নিয়েও সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে। রাজ্যসভা ও লোকসভার সাংসদ সংখ্যার অনুপাতের ফারাক অনেক বেড়ে যাওয়ার দিকটিও পর্যালোচনায় উঠে এসেছে।
রাজ্যের শাসক শিবিরের সমর্থন ও কড়া বক্তব্য
পশ্চিমবঙ্গের শাসক শিবির এই বিলের পক্ষে জোরালো অবস্থান নিয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সরাসরি এই বিলের সমর্থনে মুখ খুলেছেন। তিনি বলেছেন, "যাঁঁরা সত্যিকারের অর্থে মা-বোনদের ক্ষমতায়ন চান, তাঁরা এই বিলের পক্ষে ভোট দেবেন।" বাংলার মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল এই বিলের পক্ষে সওয়াল করে বিরোধীদের দ্বিচারিতার অভিযোগ তুলেছেন। তিনি বলেন, "ভারতের মানুষের যে বিষয়ে লাভ হয়, তাকে স্বাগত জানানো উচিত। প্রতিটি লোকসভা কেন্দ্রে বিপুল জনসংখ্যা থাকায় এক জন সাংসদের পক্ষে সবার প্রতিনিধিত্ব করা কঠিন হয়ে যায়। পরিষেবা আরও ভালোভাবে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা ছোট কেন্দ্র চাই। মানুষের উপকার হয় এমন সব কিছুতেই বিরোধীদের আপত্তি রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী চান মহিলারা সংসদে আসুন, নিজেদের বিষয় তুলে ধরুন এবং নীতি তৈরি করুন, তা সত্ত্বেও তাঁরা 33 শতাংশ মহিলা সংরক্ষণের বিরোধিতা করছেন। প্রিয়ঙ্কা গান্ধি মহিলাদের হয়ে লড়াইয়ের কথা বলেন, আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহিলাদের বিষয়ে কথা বলেন, অথচ তাঁরা মহিলা বিলের বিরোধিতা করেন। এটাই তাঁদের দ্বিচারিতা এবং ভণ্ডামি, যা ভারতের মানুষ বুঝে গিয়েছেন।" একই সুরে কড়া মন্তব্য করেছেন দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, "প্রত্যেক নাগরিকের ডিলিমিটেশন বিলকে সমর্থন করা উচিত; যাঁরা এর বিরোধিতা করছেন, তাঁদের পরিণতি ভোগ করতে হবে।"
বিরোধীদের আপত্তি ও পাল্টা যুক্তি
অন্যদিকে, বিলের বিরোধিতায় সরব হয়েছেন বিরোধী নেতৃত্ব। তামিলনাড়ু বিধানসভার প্রস্তাবে উল্লেখিত পাঁচটি শর্তের মধ্যে তিনটিই নতুন ডিলিমিটেশন বিলে পূরণ হয়নি বলে অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূল বিধায়ক মহুয়া মৈত্র। দিল্লিতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিলকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন। তিনি বলেন, "এটা খুব খারাপ বিল। 2051 সাল পর্যন্ত কেউ বাঁচবেন কি না, তা কেউ বলতে পারেন না। আমরা নারী শক্তির জন্য সবচেয়ে বেশি লড়াই করেছি। মনে আছে লোকসভার ভেতরে আমাদের উপর কীভাবে হামলা হয়েছিল ? আমি যখন সাংসদ ছিলাম, তখনকার সেই ফুটেজ বের করুন! মহিলা সংরক্ষণ বিল আগেই পাস হয়ে গিয়েছিল।"
বাংলার স্বার্থে লাভ ও ঝুঁকির সমীকরণ
সব দিক খতিয়ে দেখলে পশ্চিমবঙ্গের কাছে এই বিল একদিকে যেমন প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর সুযোগ তৈরি করছে, অন্যদিকে তেমনই কিছু দীর্ঘমেয়াদি প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে। লোকসভা ও বিধানসভায় আসন বাড়লে রাজ্যের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিসরে নতুন সমীকরণ তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। রাজ্যের শাসক শিবির যেখানে এই বিলকে উন্নয়ন ও মহিলাদের ক্ষমতায়নের বড় পদক্ষেপ হিসেবে দেখছে, সেখানে 2051 সাল পর্যন্ত স্থিতাবস্থা, জনগণনার ভিত্তি এবং সংরক্ষিত আসনের ভবিষ্যৎ হিসাব নিয়ে বিরোধীদের আপত্তি ও বিশ্লেষকদের পর্যালোচনা নতুন বিতর্ক উস্কে দিচ্ছে। ফলে বাংলার স্বার্থে এই বিলের চূড়ান্ত প্রভাব কোন দিকে দাঁড়ায়, সেদিকেই এখন তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।
বিশ্লেষকদের দাবি
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক তথা রাজনৈতিক বিশ্লেষক রাজু রায় বলেন, "কোনও সন্দেহ নেই। এই ডিলিমিটেশন বিল দেশ তথা রাজ্যের শক্তির ভরকেন্দ্রকে বদলে দিতে পারে। দেশ হোক বা রাজ্য ডিলিমিটেশন তাদের সময় হওয়ায় তাদের শক্তি এবং দুর্বলতার ভিত্তিতে এলাকা বিন্যাস হবে যে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সেই কারণেই বিরোধীদের একাংশ এর প্রবল বিরোধিতা করছে। তবে উন্নয়নেও এর প্রভাব আছে। সংসদ ও বিধায়কদের এলাকা উন্নয়ন তহবিল এর ফলে বৃদ্ধি পাবে। ফলে আরও বেশি রাস্তা, আরও বেশি উন্নয়ন করার সুযোগ থাকবে দেশ এবং রাজ্য উভয় ক্ষেত্রেই।
তাঁর কথায়, "এই একটি বিল কার্যকরী হলে নারী ক্ষমতায়নে অনেক অগ্রগতি হবে এমনটা আমি মনে করি না। স্বাধীনতার এতদিন বাদেও নারী ক্ষমতায়নের জন্য যে উদ্যোগের প্রয়োজন ছিল তা এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারের আমলে সেভাবে দেখা যায়নি। আরও বেশি সংখ্যক মহিলা সাংসদ বিধায়ক আমরা পাব। বাস্তবিক অর্থে নারী ক্ষমতায়ণ করতে গেলে, সরকারকেই উদ্যোগী হতে হবে।"
আরও এক রাজনৈতিক বিশ্লেষক তথা অধ্যাপক বিশ্বজিৎ দাস-এর কথায়, "যে কোনও বিলের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক আছে ৷ ডিলিমিটেশন বিলও তেমনই ৷ এর আগেও একাধিকবার এই বিল নিয়ে চর্চা হয়েছে ৷ তবে এক্ষেত্রে সরকার একটু সাবধানী পদক্ষেপ নিতে চাইছে ৷ কারণ, এর আগে কৃষি বিল নিয়ে একবার হোঁচট খেয়েছে কেন্দ্র ৷ বিল প্রত্যাহার করতে হয়েছিল ৷ সংখ্যাগড়িষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও বিল প্রত্যাহার যথেষ্ট চিন্তার ৷ আগে ডিলিমিটেশন বিল এনেছিল সরকার ৷ আত্মতুষ্টি ছিল যে, পাশ করিয়ে নেবে ৷ কিন্তু তা হয়নি ৷ এটা ওদের একটা ইগো সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ এবার তাই ঘর গোছাতে আগে থেকেই শুরু করেছিল ৷ স্ট্যালিন বা পাওয়ারকে আর নিজেদের দিকে টানতে পারবে না ইন্ডিয়া শিবিরও ৷ তাই বিল পাশ হবেই এটা অবধারিত ৷"
তিনি আরও বলেন, "রাজ্যে ডিলিমিটেশন বিলের ফলে রাজনৈতিকভাবে বিজেপি সুবিধা পাবে বলাই বাহুল্য ৷ মহিলা ক্ষমতায়নের জেরেই এই ফল পাবে তারা ৷ কারণ এটা একটা ইমোশন কাজ করবে ৷ রাজ্যে ডেমোগ্রাফফি যদি পালটে যায় এবং মুলিম অধ্যুষিত আসনগুলিকে সেভাবে ভেঙে দেওয়া যায় তবে বিজেপি সেখান থেকে ব্যাপক সুবিধা পাবে ৷"