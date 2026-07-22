কিছু ঘটলে কারও নির্দেশের ওপর নির্ভর করবেন না, যা ইচ্ছে করে দেবেন ! মহিলাদের বার্তা শুভেন্দুর
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আরজি করের তদন্তপ্রক্রিয়া বিলম্বিত করার গুরুতর অভিযোগ তোলেন শুভেন্দু অধিকারী ।
Published : July 22, 2026 at 6:42 PM IST
কলকাতা, 22 জুলাই: নারী ও শিশু সুরক্ষায় বিন্দুমাত্র আপোস করবে না বর্তমান রাজ্য সরকার । বুধবার বিধানসভায় স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতরের বাজেটের জবাবি ভাষণে এই অবস্থানই স্পষ্ট করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নে পূর্বতন সরকারের তীব্র সমালোচনা করার পাশাপাশি, মহিলাদের আত্মরক্ষায় বেনজির বার্তা দিয়েছেন তিনি । মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "কিছু ঘটলে কারও নির্দেশের ওপর নির্ভর করবেন না, যা ইচ্ছে করে দেবেন ।"
নারী নিরাপত্তা প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে এদিন আরজি কর ইস্যুর অবতারণা করেন মুখ্যমন্ত্রী । প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তদন্তপ্রক্রিয়া বিলম্বিত করার গুরুতর অভিযোগ তোলেন তিনি । শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, আরজি কর কাণ্ড সংক্রান্ত বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য তাঁর হাতে এসেছে । পূর্বতন সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে এই তদন্তে গাফিলতি করেছিল বলে অভিযোগ তাঁর । মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় এক বছর ধরে আরজি করের ফাইল আটকে রেখেছিলেন । কী কারণে এমন একটি সংবেদনশীল বিষয়ের ফাইল দিনের পর দিন চাপা দেওয়া হয়েছিল, এদিন বিধানসভার কক্ষে সেই প্রশ্নই উত্থাপন করেন তিনি ।
রাজ্যে মহিলাদের উপর ধারাবাহিক নির্যাতনের ঘটনায় বিগত সরকারের ভূমিকা নিয়ে এদিন তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী । প্রশাসনিক ব্যর্থতার খতিয়ান তুলে ধরতে তিনি দিল্লির নির্ভয়া কাণ্ডের প্রসঙ্গ টানেন । মুখ্যমন্ত্রী স্মরণ করিয়ে দেন, দিল্লির ওই মর্মান্তিক ঘটনায় পুলিশ অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছিল । যার ফলে চার অপরাধীর চূড়ান্ত শাস্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হয় । এই দৃষ্টান্ত তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, দিল্লির প্রশাসন যদি এমন কঠোর পদক্ষেপ করতে পারে, তবে পশ্চিমবঙ্গে তা কেন সম্ভব হয়নি ? কেন পূর্বতন সরকার অপরাধীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিতে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে ?
পূর্ববর্তী সরকারের সমালোচনা করার পাশাপাশি বর্তমান প্রশাসনের রূপরেখাও এদিন স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি জানান, নারী নির্যাতনের কোনও ঘটনাকেই এখন থেকে আর লঘু করে দেখা হবে না । দেশের সংবিধান ও আইন প্রশাসনকে যতটা কঠোর পদক্ষেপ করার অধিকার দেয়, ঠিক ততটাই কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বর্তমান সরকার । নারী সুরক্ষায় রাজ্য সরকার ঠিক কতটা তৎপর, সাধারণ মানুষ অত্যন্ত দ্রুত তা অনুধাবন করতে পারবেন বলেও মন্তব্য করেন তিনি ।
বক্তব্যের অন্তিম পর্বে রাজ্যের নারী ও শিশুদের নিরাপত্তার বিষয়ে চূড়ান্ত আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । তিনি জানান, নারী ও শিশু সুরক্ষাই বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার । মহিলাদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর সরাসরি আবেদন, বিপদ বুঝলে আত্মরক্ষার জন্য কারও নির্দেশের অপেক্ষায় থাকার প্রয়োজন নেই । নিজস্ব সম্মান ও নিরাপত্তা রক্ষায় সেই মুহূর্তে যা করণীয় বলে মনে হবে, বিন্দুমাত্র দ্বিধা না-করে সেই পদক্ষেপ করার সাহস দেখাতে হবে । এই লড়াইয়ে কেউ একা নন । সরকার সম্পূর্ণ আইনি পরিকাঠামো নিয়ে তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছে ।
নারী সুরক্ষার প্রশ্নে পুলিশ বা প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করবে না বলে স্পষ্ট করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি জানিয়ে দেন, অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদ্ধতিতে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করবে প্রশাসন । দোষীদের চরম শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকার যে বিন্দুমাত্র পিছু হটবে না, তা এদিন চূড়ান্তভাবে নিশ্চিত করে দিয়েছেন তিনি ।