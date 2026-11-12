পুরভোট না হলে 1 ডিসেম্বর থেকেই ওয়ার্ডে কো-অর্ডিনেটর, স্পষ্ট বার্তা শুভেন্দুর

পুরভোট না হলে 1 ডিসেম্বর থেকেই ওয়ার্ডে কো-অর্ডিনেটর, স্পষ্ট বার্তা শুভেন্দুর
Suvendu Adhikari on municipal elections: হাওড়ার কাজিপাড়ায় ছট উৎসবে উপস্থিত হয়ে বিগত বাম ও তৃণমূল কংগ্রেস শাসনেরও তীব্র সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী।
Published : November 12, 2026 at 1:54 PM IST
হাওড়া, 12 নভেম্বর: হাওড়া ও কলকাতা পুরনিগমের নির্বাচন ঘিরে আইনি জটিলতা তৈরি হলে বিকল্প প্রশাসনিক ব্যবস্থার পথে হাঁটার বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কাজিপাড়ায় ছট পুজোর এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি স্পষ্ট জানান, আগামী 1 ডিসেম্বর থেকেই প্রতিটি ওয়ার্ডে সমন্বয়ক (কো-অর্ডিনেটর) নিয়োগ করা হবে।
তাঁর দাবি, যাঁরা নির্বাচনে হারবেন এবং প্রার্থী খুঁজে পাচ্ছেন না, তাঁরাই আদালতের অবকাশকালীন বেঞ্চে গিয়ে ভোট প্রক্রিয়া আটকানোর চেষ্টা করছেন।
বিগত বাম ও তৃণমূল কংগ্রেস শাসনেরও তীব্র সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, পূর্ববর্তী সরকারগুলি ভাষার ভিত্তিতে বাঙালি ও অবাঙালিদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করেছিল।
তিনি বলেন, ‘‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে আগের সরকার ছিল, এদের একটাই কাজ ছিল ভাষার নামে ভাগ করা।’’ তাঁর আরও দাবি, 34 বছরের বাম এবং 15 বছরের তৃণমূল জমানায় বাংলার সনাতনী পরম্পরা ও সংস্কৃতিকে আঘাত করা হয়েছিল। দুর্গাপুজো, কালীপুজো বা রামনবমীর মতো উৎসব পালনে বাধা দেওয়া হত বলেও অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী।
বর্তমান সরকারের আমলে ধর্মীয় উৎসব পালনের পরিবেশ বদলেছে বলে দাবি করেন শুভেন্দু। পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি জানান, এ বছর রাজ্যে 58 হাজার দুর্গাপুজোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় 13 হাজার বেশি। কালীপুজোর সংখ্যাও 7 হাজার বেড়েছে। তাঁর কথায়, ‘‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর দল এবং কমিউনিস্টরা যে দেওয়াল তুলেছিল, সবাই মিলে তা ভেঙে দিয়েছে।’’
ছট পুজো নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদ থেকে শুরু করে জেলা প্রশাসন ও পুরসভাগুলি ঘাট প্রস্তুতির কাজে নেমেছে। আগামী ১৫ নভেম্বর সন্ধ্যায় তিনি নিজে নৌকায় চেপে গঙ্গার ঘাটগুলির পরিস্থিতি তদারকি করবেন বলে জানান।
এদিন হাওড়া পুরসভার দীর্ঘদিনের বকেয়া নির্বাচন এবং নাগরিক পরিষেবা নিয়েও সরব হন তিনি। 12 বছর ধরে হাওড়ার মানুষ পুর পরিষেবা থেকে বঞ্চিত এবং সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমে নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। সীমানা পুনর্বিন্যাসের পর সরকার ভোট করাতে প্রস্তুত থাকলেও বিরোধীরা আদালতে গিয়ে তা আটকাচ্ছে বলে তাঁর অভিযোগ।
এই প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টে বিশেষ আবেদন (এসএলপি) করার কথা জানিয়ে শুভেন্দু বলেন, ‘‘ভোট না হলে 1 ডিসেম্বর থেকে প্রতিটি ওয়ার্ডে সমন্বয়ক বসিয়ে দেব।’’ তবে কাদের এই দায়িত্ব দেওয়া হবে, তাও স্পষ্ট করে দেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, ‘‘সমন্বয়ক হিসেবে তাঁকেই নির্বাচন করব, যিনি সরকারের সঙ্গে থাকবেন, বিরোধিতা করবেন না।’’
পাশাপাশি, দুর্নীতি ও সরকারি জমি দখলের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারিও শোনা যায় তাঁর গলায়। ফলতায় সরকারি জমিতে তৈরি 10 কোটি টাকার প্রাসাদ এবং সন্দেশখালির সরবেড়িয়ায় শাহজাহান মাছের বাজারের (ফিশ মার্কেট) প্রসঙ্গ টেনে তিনি জানান, দখল হওয়া সরকারি জমি উদ্ধার করে গরিব মানুষের আবাস যোজনার কাজে লাগানো হবে।
শুভেন্দুর কথায়, ‘‘এ তো সবে প্রথম ঝলক, এখনও অনেক কিছু বাকি আছে।’’ বিগত 15 বছরে 20 থেকে 30 হাজার কোটি টাকা দেশের বাইরে পাচার হয়েছে দাবি করে কাউকে রেয়াত করা হবে না বলেও তিনি জানান।
এছাড়া সীমান্ত সুরক্ষায় সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে (বিএসএফ) জমি দেওয়ার কথা উল্লেখ করে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে ফেরত পাঠানোর বার্তা দেন তিনি। অনুষ্ঠানে অর্জুন সিং, সঞ্জয় সিং, উমেশ রায়, মনোজ পান্ডে-সহ একাধিক নেতা ও জনপ্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্যের শেষে বাঙালি ও অবাঙালি হিন্দুদের মধ্যে কোনও ভেদাভেদ নেই জানিয়ে সবাইকে ছট পুজোর শুভেচ্ছা জানান মুখ্যমন্ত্রী।