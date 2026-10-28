নথি ছিনতাই নিয়ে FIR হলে CID তদন্ত করবে, ঋতব্রতদের আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

নথি ছিনতাই নিয়ে FIR হলে CID তদন্ত করবে, ঋতব্রতদের আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর
CID investigation: আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নে সরকার যে কোনও রকম আপোস করতে রাজি নয়, সে কথাও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।
Published : October 28, 2026 at 3:07 PM IST
কলকাতা, 28 অক্টোবর: হলফনামা ছিনতাইয়ের চেষ্টার অভিযোগ নিয়ে এবার মুখ খুললেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী ৷ দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনে পৌঁছনোর পথে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেসের নথি, হলফনামা ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছিল ৷ বিধানসভায় দাঁড়িয়ে সেই বিষয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । বুধবার পরিষদীয় কক্ষে দাঁড়িয়ে তিনি স্পষ্ট জানান, বিষয়টি নিয়ে বিরোধী দলনেতা নির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করলে রাজ্য সরকার সিআইডি-কে দিয়ে গোটা ঘটনার তদন্ত করাবে । আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নে সরকার যে কোনও রকম আপোস করতে রাজি নয়, সে কথাও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন তিনি ।
সম্প্রতি নির্বাচন কমিশনের কাছে মমতাপন্থী তৃণমূল কংগ্রেস এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ ও বিধায়কদের হলফনামা পাঠানোকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে ব্যাপক চাপানউতোর তৈরি হয় । সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে জোড়াফুল শিবিরের প্রতীক ও কর্তৃত্ব কার হাতে থাকবে, তা নির্ধারণের জন্য কমিশনের কাছে দুই পক্ষকেই দলীয় প্রতিনিধিদের নথি জমা দিতে বলা হয়েছিল ।
সেই প্রেক্ষিতেই গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস তথা বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ তোলেন, সড়কপথে দিল্লিতে নথিপত্র নিয়ে যাওয়ার সময়ে তাঁদের ট্রাকে হামলা চালানো হয় এবং জরুরি কাগজপত্র ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে একদল দুষ্কৃতী । সোমবার সকালে নিজের সমাজমাধ্যমে এই গুরুতর অভিযোগ তুলে সরব হন তিনি ।
বুধবার বিধানসভায় নবনির্বাচিত দুই বিধায়কের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এই প্রসঙ্গে মুখ খোলেন মুখ্যমন্ত্রীও । ঋতব্রতের সমাজমাধ্যম পোস্টের প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "Lop ঋতব্রত বন্দ্য়োপাধ্যায় সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন, তাঁদের হলফনামা ছিনতাই করার চেষ্টা করা হয়েছে । আমি Lop-কে বলব, যদি FIR করেন, মামলা CID-কে দেওয়া হবে । এই ধরনের আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত ঘটনা, আমাদের রাজ্যে না ঘটলেই ভালো ।"
রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের এই মন্তব্যে শোরগোল পড়েছে রাজনৈতিক মহলে । ওয়াকিবহাল মহলের মতে, সরাসরি এফআইআর করার পরামর্শ দিয়ে বিরোধীদের অভিযোগের রাজনৈতিক গুরুত্ব খতিয়ে দেখারই কৌশল নিল শাসক শিবির ৷
এ দিন বিধানসভায় আনুষ্ঠানিকভাবে বিধায়ক পদে শপথ নেন হাসিরানি রথ ও শাখারভ সরকার । তাঁদের অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি রেজিনগর উপনির্বাচনের ফলাফল নিয়ে বিরোধীদের একহাত নেন মুখ্যমন্ত্রী । রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নিশানা করে তিনি দাবি করেন, এতদিন ধরে যাঁরা রাজনৈতিক স্বার্থে বিজেপিকে সাম্প্রদায়িক তকমা দিয়ে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করতেন, রেজিনগরের সচেতন ভোটাররা ব্যালট বাক্সে সেই অপপ্রচারের মোক্ষম জবাব দিয়েছেন । সেখানকার রায় বিরোধীদের রাজনৈতিক অবস্থানকে কার্যত ভুল প্রমাণিত করেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি । সব মিলিয়ে উপনির্বাচনের ফল ও নথিপত্র ছিনতাইয়ের অভিযোগ ঘিরে বুধবারের বিধানসভা চত্বর সরগরম রইল শাসক-বিরোধী দ্বন্দ্বে ।
শপথগ্রহণ পর্বের পর বক্তব্য রাখতে গিয়ে হাসিরানি রথের প্রসঙ্গে কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমার সঙ্গে ছিল বলে ওঁর ছেলেকে নৃশংস ভাবে খুন করা হয়েছে । ঘটনায় 7 জনকে CBI গ্রেফতার করেছে । এখন শুধু জানতে বাকি কে সুপারি দিয়েছিল । আমার বিশ্বাস CBI তা বার করবে ।"