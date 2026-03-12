ETV Bharat / state

'যাঁদের ট্রান্সফার করবে, তাঁদের প্রোমোশন দেব', বঙ্গে ভোটের আবহে আধিকারিকদের অভয়বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতে প্রশাসনিক কর্তাদের বেশ কিছু তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। নির্বাচনী আবহে কমিশনের পদক্ষেপের পাল্টা ব্যবস্থায় আধিকারিকদের পাশে থাকার বার্তা দেন তিনি ৷

Mamata Banerjee
বঙ্গে ভোটের আবহে আধিকারিকদের অভয়বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 12, 2026 at 10:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 12 মার্চ: রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে গ্যাস সরবরাহ নিয়ে তৈরি হওয়া চরম সঙ্কট মোকাবিলায় বৃহস্পতিবার বিকেল চারটেয় নবান্ন থেকে একটি উচ্চপর্যায়ের ভার্চুয়াল বৈঠক ডাকেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সমস্ত জেলার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার এবং বিভিন্ন দফতরের শীর্ষ আধিকারিকরা এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু গ্যাস সরবরাহের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পাশাপাশি এই দিনের বৈঠকে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতে প্রশাসনিক কর্তাদের উদ্দেশে বেশ কিছু তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যে নির্বাচনী আবহে কমিশনের পদক্ষেপের পাল্টা ব্যবস্থায় আধিকারিকদের পাশে থাকার বার্তা দেন তিনি ৷

আধিকারিকদের 'এসআইআর' (SIR) মূল্যায়ন এবং ভোটের ডিউটি সঙ্ক্রান্ত বিষয়ে কয়েকদিন আগেই নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ এসে যেভাবে কড়া বার্তা দিয়ে গিয়েছে। তারই পাল্টা হিসাবে এদিন কার্যত অভয়বাণী শুনিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও এই নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়াই প্রকাশ্যে দেয়নি রাজ্য প্রশাসন। তবে সূত্র মারফত বৈঠক সঙ্ক্রান্ত এই তথ্য পাওয়া গিয়েছে।

সামনেই রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন। আর সেই নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রশাসনিক আধিকারিকদের মনোবল বাড়াতে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, ভোটের কাজ করতে গিয়ে তাঁরা যেন কারও হুমকিতে বা চাপে ভয় না পান। আধিকারিকদের উদ্দেশে তাঁর সাফ বার্তা, "নির্বাচন আসছে, কেউ ভয় পাবেন না। ওরা ভয় দেখাবে। ভোটের সময় ওরা থাকবে৷ কিন্তু বাকিটা দেখবে রাজ্য।"

নাম না করে নির্বাচন কমিশনের চাপের দিকে ইঙ্গিত করে মুখ্যমন্ত্রী কার্যত বুঝিয়ে দেন, ভোটের সময় কাউকে অন্যায়ভাবে বদলি করা হলে রাজ্য সরকার তাঁর পাশেই থাকবে। তিনি পরিষ্কার ঘোষণা করেন, "যাঁদের ট্রান্সফার করবে, রাজ্য সরকার তাঁদের প্রোমোশন দেবে।" রাজনৈতিক মহলের মতে, প্রশাসনিক আধিকারিকদের আশ্বস্ত করতে এবং তাঁদের কাজ নির্বিঘ্নে করতে দিতেই মুখ্যমন্ত্রীর এই বড়সড় ঘোষণা।

গ্যাস ও নির্বাচন ছাড়াও এ দিনের ভার্চুয়াল বৈঠকে একগুচ্ছ প্রশাসনিক নির্দেশিকা দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাধারণ মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের জোগান স্বাভাবিক রাখতে তিনি কড়া নির্দেশ দেন। বিশেষ করে বাজারে যাতে আলুর কোনও কৃত্রিম অভাব তৈরি না হয় এবং মজুতদারি বা কালোবাজারির কারণে সাধারণ মানুষকে যাতে দুর্ভোগে না পড়তে হয়, সেদিকে জেলাশাসকদের কড়া নজর রাখতে বলেছেন তিনি। পাশাপাশি, আসন্ন গ্রীষ্মের কথা মাথায় রেখে এখন থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পানীয় জলের সঙ্কট মোকাবিলার জন্য প্রশাসনকে আগাম প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

রাজ্যের প্রান্তিক ও আদিবাসী মানুষদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রেও বৈঠকে কড়া মনোভাব দেখিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে আদিবাসীদের জমি কেড়ে নেওয়ার যে অভিযোগগুলি সামনে আসছে, প্রশাসনকে অবিলম্বে সেই বিষয়ে কড়া আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। আদিবাসীদের জমি যাতে সুরক্ষিত থাকে, তা নিশ্চিত করতে পুলিশকে তৎপর হতে বলা হয়েছে। এছাড়া, যুবসমাজের জন্য রাজ্য সরকারের 'যুব সাথী' প্রকল্পের যে টাকা বকেয়া রয়েছে, তা আগামিকালের মধ্যেই উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট দফতরকে কড়া ডেডলাইন বেঁধে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সব মিলিয়ে, সামনেই যেহেতু নির্বাচন, তাই সরকারি কাজে কোনও রকম ঢিলেমি বরদাস্ত করা হবে না বলে কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের সমস্ত উন্নয়নমূলক ও প্রশাসনিক কাজে দ্রুত গতি আনার নির্দেশ দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাধারণ মানুষের সমস্যাগুলি যাতে দ্রুত মেটানো যায়, তা নিশ্চিত করতেই মুখ্যমন্ত্রীর এই বহুমুখী প্রশাসনিক তৎপরতা।

  1. নির্বাচনের আবহে স্বাস্থ্যে 250 কোটির প্রকল্প উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর
  2. ধর্মঘট রুখতে কড়া নবান্ন, অনুপস্থিত থাকলে সরকারি কর্মচারীদের কাটা যাবে বেতন

TAGGED:

MAMATA BANERJEE
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTIONS 2026
ECI
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
MAMATA TO BENGAL GOVT OFFICERS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.