‘বাংলা দখল করতে গিয়ে গুজরাত হারাবে’, বনগাঁ থেকে বিজেপিকে আক্রমণ মমতার

‘বাংলা দখল করতে গিয়ে গুজরাত হারাবে’, বনগাঁ থেকে বিজেপিকে আক্রমণ মমতার
মমতার হুঁশিয়ারি, তাঁকে আঘাত করলে তিনি সারা দেশে বিজেপি'র ভিত নাড়িয়ে দেবেন এবং নির্বাচনের পর সারা দেশ চষে বেড়াবেন ।
Published : November 25, 2025 at 5:26 PM IST
বনগাঁ, 25 নভেম্বর: ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন অর্থাৎ এসআইআর-এর প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় সরকার ও বিজেপিকে কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । শুধু বাংলা নয়, পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচনে খোদ নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহের গড় গুজরাতেও পদ্মশিবির জনসমর্থন হারাতে চলছে । পরবর্তী লেকসভা নির্বাচনেও হারবে বিজেপি । মঙ্গলবার বনগাঁর ত্রিকোণ পার্কে এসআইআর (SIR) বিরোধী প্রতিবাদ সভা থেকে এই ভবিষ্যদ্বাণী করেন তৃণমূল সুপ্রিমো ।
একইসঙ্গে তাঁর হুঁশিয়ারি, তাঁকে আঘাত করলে তিনি সারা দেশে বিজেপি'র ভিত নাড়িয়ে দেবেন এবং নির্বাচনের পর সারা দেশ চষে বেড়াবেন । বাংলা দখল ও বাঙালির সংস্কৃতি ধ্বংসের অভিযোগ তুলে এদিন শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিলেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান ৷ তিনি বলেন, "আজকে বাংলা দখল করার এত লোভ কেন ? বাংলাকে পছন্দ করেন না । বাংলার মানুষকে জব্দ করতে হবে । বাংলা ভাষাকে স্তব্ধ করতে হবে । বাংলাটাকে নিয়ে গিয়ে গুজরাতে ফেলে দিতে হবে ।"
এরপরেই বিজেপি'র শক্তঘাঁটি গুজরাত নিয়ে বড়সড় দাবি করেন মমতা । তাঁর কথায়, "আগামী নির্বাচনে গুজরাতে বিজেপি হারবে, এটা মাথায় রাখুন । এখন থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করে দিচ্ছি । বাংলা দখল করতে গিয়ে গুজরাত হারাবে । আর দেশ তো হারাবেই ।" বিরোধীদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় এজেন্সির অপব্যবহার এবং দুর্নীতির দ্বিমুখী নীতি নিয়েও এদিন সরব হন মমতা । তিনি অভিযোগ করেন, তৃণমূল কংগ্রেসকে নির্বাচনের আগে 400টি ইনকাম ট্যাক্সের নোটিশ পাঠানো হয়েছে । অথচ বিজেপি'র ক্ষেত্রে নিয়ম আলাদা । মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষোভ, "তৃণমূলের কেউ কিছু না-করলেও তাকে জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় । আর বিজেপি'র মন্ত্রীরা চুরি করলেও বিদেশে চলে যান ।"
নাগরিকত্ব বা বিভিন্ন ফর্ম ফিলাপের নামে টাকা তোলার প্রসঙ্গ তুলে এক ‘বিরাট রহস্যের’ ইঙ্গিত দেন মমতা । তিনি বলেন, " ওরা ধর্মের নামে 100 টাকায় ফর্ম বিক্রি করল । আপনাদের বাংলাদেশি প্রমাণিত করে দিল । সিএএ সার্টিফিকেট (CAA Certificate) দিয়ে আরও 800 টাকা করে নিল ক্যাম্প করে ৷ তাদের কেউ কেউ নাকি এখন দেশে নেই, বিদেশে চলে গিয়েছেন ঘুরতে । কেন দেশে ঘুরতে গিয়েছেন, তার পিছনে বিরাট একটা রহস্য আছে । আমি কিন্তু সেই রহস্য জানি।"
হুঁশিয়ারির সুরে তিনি আরও জানান, অপরাধীদের রেকর্ড তাঁর কাছেও আছে এবং প্রয়োজনে তিনি গ্রেফতারের দাবি তুলবেন । ভোটের আগে গ্যাসের দাম কমানো বা শর্তসাপেক্ষ আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতির কড়া সমালোচনা করেন মমতা । তিনি জানান, যাদের বাড়িতে টিভি বা স্পিকার আছে, তারা কেন্দ্রীয় প্রকল্পে টাকা পায় না । কিন্তু রাজ্যের ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ প্রকল্পে এমন কোনও বৈষম্য নেই । তাঁর কথায়, "আমার ঘরের লক্ষ্মীরা প্রত্যেকে পান । তার কারণ তাঁদের ক্ষেত্রে আমরা দেখি না- কার বাড়িতে স্পিকার আছে ? কার বাড়িতে টিভি আছে ? " ধনীদের স্বার্থে নীতি প্রণয়নের অভিযোগ তুলে তাঁর প্রশ্ন, "তুমি একা টিভি দেখবে ? তুমি একা মস্তানি করবে? আর গরিব লোকগুলো কি ভিক্ষা করে বেড়াবে ?"
ভাষণের শেষ লগ্নে আগামী 2029 সালে জাতীয় রাজনীতিতে তাঁর ভূমিকা নিয়ে বড় বার্তা দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । বিজেপি নেতাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, "2029 ফল হবে ভয়ঙ্কর ৷ তোমাদের সরকার থাকবে না । তুমি ও তোমরা সেদিন কোথায় পালাবে, এখন থেকে জায়গা ঠিক করে রেখে দাও ।" সর্বভারতীয় রাজনীতিতে নিজের ভবিষ্যৎ কর্মসূচির ইঙ্গিত দিয়ে মমতা আরও বলেন, "আমাকে আঘাত করলে, আমি সারা ভারতবর্ষে হিলিয়ে দেব । এটা মাথায় রেখো । নির্বাচনের পর আমি দেশটা চষে বেড়াব।" বাংলাকে আঘাত করলে যে তিনি ছেড়ে কথা বলবেন না, তা এদিন স্পষ্ট করে দেন তৃণমূল নেত্রী ।