পাহাড়ের পুরভোটে মোর্চার বিকল্প রণকৌশল ! বিজেপি একা লড়লে সব আসনে প্রার্থী দেবে GJM
BJP vs GJM in Hill Municipal Elections: জিজেএম-এর কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে বিজেপির বিরুদ্ধে ঘুটি সাজানোর পরিকল্পনা ! পাহাড় পুরনির্বাচনে নয়া সমীকরণের ইঙ্গিত ৷
Published : November 2, 2026 at 9:59 PM IST
শিলিগুড়ি, 2 নভেম্বর: পুজো শেষ হতেই পাহাড়ে পুরনির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু ৷ রাজ্য নির্বাচন কমিশন নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে পুরভোট করাতে আগ্রহী হলেও, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এখনও সবুজ সংকেত মেলেনি ৷ তবে বিজেপি সূত্রের খবর, ডিসেম্বরের শেষ অথবা আগামী বছর জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে পাহাড়ের পুরনির্বাচন হতে পারে ৷
সেই জল্পনার মাঝেই এবার পাহাড়ের রাজনীতিতে নতুন সমীকরণের আঁচ ৷ যেখানে বিজেপি ও গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার জোট নয়, একে অপরের বিপক্ষে লড়তে পারে ৷ বিজেপি যদি পুরভোটে একা লড়াই করার পথ বেছে নেয়, তবে দার্জিলিং, কার্শিয়াং এবং কালিম্পং—তিনটি পুরসভার সবক’টি আসনেই নিজেদের প্রার্থী দাঁড় করাবে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা ৷ সোমবার মোর্চার কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে এমনই ইঙ্গিত মিলেছে ৷
এদিন দার্জিলিংয়ের সিংমারিতে অবস্থিত গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৷ দলের সভাপতি বিমল গুরুং, বিধায়ক নোমান রাই এবং সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরির উপস্থিতিতে আয়োজিত এই বৈঠকে পাহাড়ের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সাংগঠনিক প্রস্তুতি এবং নির্বাচনী কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় ৷ বৈঠকের প্রধান বিষয়বস্তু তুলে ধরেন প্ল্যান্টেশন লেবার ইউনিয়নের সভাপতি সুরজ সুব্বা ৷ এছাড়াও দার্জিলিং, কালিম্পং ও কার্শিয়াং মহকুমা কমিটির প্রতিনিধি এবং মিরিক কমিটির শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য ৷
সূত্রের খবর, রাজ্য এনডিএ-র শরিক মোর্চা কিংবা জিএনএলএফ-কে সঙ্গে রাখা নিয়ে বিজেপি আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও কোনও সিদ্ধান্তের কথা জানায়নি ৷ অন্যদিকে বিজেপি এককভাবে নিজেদের নির্বাচন কমিটি গঠন করায় মোর্চার ভিতরে জল্পনা তৈরি হয়েছে, পদ্ম শিবির হয়তো এবার একাই নির্বাচনী ময়দানে নামবে ৷ সেই প্রেক্ষাপটে মোর্চার একা লড়াইয়ের সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছে ৷ বৈঠকে উপস্থিত অধিকাংশ নেতাই বিজেপির পৃথক নির্বাচন কমিটি গড়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ৷
বৈঠকে কৌশলগত বার্তা দিয়ে মোর্চা সভাপতি বিমল গুরুং বলেন, "বিজেপি কী নীতি নিচ্ছে, সেটা দেখেই আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব ৷ তবে, মোর্চা একা লড়াই করলেও আমাদের জয় নিশ্চিত ৷" দলের অবস্থান স্পষ্ট করে দার্জিলিংয়ের বিধায়ক নোমান রাই বলেন, "পুরভোটে বিজেপি কী করবে তা নিয়ে এখনও কোনো আলোচনা হয়নি ৷ তবে মোর্চা যেকোনও পরিস্থিতির এবং সবরকম লড়াইয়ের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ৷"
একই সুর ফুটে উঠেছে বিজেপির পার্বত্য শাখার নেতৃত্বের মধ্যেও ৷ পরিস্থিতি নিয়ে কার্শিয়াংয়ের বিজেপি বিধায়ক সোনম লামা বলেন, "পুরভোটের নির্ঘণ্ট এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা হয়নি ৷ আগে ভোট ঘোষণা হোক, তারপর সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এবং সবকিছু ঠিক করা হবে ৷"
নির্বাচনী প্রস্তুতির পাশাপাশি পাহাড়কে সম্পূর্ণ 'দুর্নীতিমুক্ত' করার ডাক দেওয়া হয়েছে মোর্চার পক্ষ থেকে ৷ সুশাসন প্রতিষ্ঠা, জনগণের আস্থা অর্জন এবং উন্নয়নমূলক কাজকর্মে স্বচ্ছতা ও সততাকে সর্বাধিকার দিয়ে আগামী দিনে কাজ করার অঙ্গীকার করেছেন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব ৷ জিজেএম-এর বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে মোর্চার এক নেতৃত্ব বলেন, "আমাদের মূল লক্ষ্য পাহাড়কে দুর্নীতিমুক্ত করা এবং জনগণের অধিকার ও উন্নয়নের স্বার্থে স্বচ্ছ প্রশাসন গড়ে তোলা ৷ তার জন্য আমরা পারস্পরিক সমন্বয় ও সাংগঠনিক শক্তির উপর ভিত্তি করে কাজ চালিয়ে যাব ৷"
যেসব জায়গায় গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সংগঠন কিছুটা হলেও দুর্বল রয়েছে, সেখানে চিহ্নিত করে পুনরায় চাঙ্গা করতে কেন্দ্রীয় নেতারা সরেজমিনে গিয়ে সভা করবেন বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ৷ কালিম্পং, কার্শিয়াং, মিরিক-সহ প্রতিটি পুর এলাকায় নির্বাচনী লড়াই জোরদার করার পাশাপাশি অতি দ্রুত তিনটি পুরসভার চূড়ান্ত প্রার্থীতালিকা তৈরি রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দলের কর্মীদের ৷ সব মিলিয়ে, বিজেপি ও মোর্চার এই রাজনৈতিক টানাপোড়েন ও একে অপরের বিরুদ্ধে বয়ানকে কেন্দ্র করে পাহাড়ের আসন্ন পুরভোটের সমীকরণ এক নতুন মোড় নিতে চলেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷