সময়মতো ফাইল না ছাড়লে শো-কজ, সরকারি কাজে গতি আনতে আমলাদের কড়া বার্তা নবান্নের

সময়মতো ফাইল না ছাড়লে শো-কজ, সরকারি কাজে গতি আনতে আমলাদের কড়া বার্তা নবান্নের
Bengal Govt Stern Notice To Bureaucrats: মুখ্যসচিবের দফতর থেকে জারি করা নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, সময়ের মধ্যে কাজ শেষ না হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিককে শো-কজ করা হবে।
Published : November 12, 2026 at 5:53 PM IST
কলকাতা, 12 নভেম্বর: নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে শংসাপত্র, অনুমোদন বা লাইসেন্সের আবেদন নিষ্পত্তি না করলে এ বার সংশ্লিষ্ট সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করবে রাজ্য প্রশাসন। মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়ালের দফতর থেকে জারি করা এক নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, সময়ের মধ্যে কাজ শেষ না হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিককে কারণ দর্শানোর নোটিস বা শো-কজ (Show-Cause Notice) করা হবে।
বিভিন্ন সরকারি আইন ও বিধি অনুযায়ী, নির্দিষ্ট সময়ে আবেদন নিষ্পত্তি না হলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে মঞ্জুর বা ‘ডিমড গ্র্যান্ট’ বলে গণ্য হয়। নবান্নের নির্দেশিকায় সাফ বলা হয়েছে, এই ধরনের ঘটনা সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের সময়মতো কাজ সম্পন্ন করার ব্যর্থতাকেই প্রমাণ করে। তাই প্রশাসনিক শৃঙ্খলা রক্ষায় আধিকারিকদের জবাবদিহি নিশ্চিত করা জরুরি।
মুখ্যসচিবের নির্দেশ, আবেদন নিষ্পত্তিতে বিলম্বের কারণ জানতে চেয়ে সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে শোকজ করা হবে। নোটিস পাওয়ার 15 দিনের মধ্যে তাঁকে লিখিত জবাব দিতে হবে। সেই উত্তরের ভিত্তিতেই পরবর্তী প্রশাসনিক পদক্ষেপ চূড়ান্ত হবে।
নজরদারি জোরদার করতে প্রতিটি দফতরকে প্রতি মাসের 10 তারিখের মধ্যে বিগত মাসের বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ওই রিপোর্টে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মঞ্জুর হওয়া মামলার সংখ্যা, জারি হওয়া শোকজ নোটিস এবং গৃহীত পদক্ষেপের পূর্ণাঙ্গ খতিয়ান থাকতে হবে।
রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই শিল্পায়ন ও লগ্নি টানতে বিশেষ উদ্যোগী হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ইতিমধ্যে তিনি একাধিক শিল্পপতির সঙ্গে বৈঠক করে রাজ্যে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন। ঘোষণা করেছেন নতুন শিল্পনীতিও। প্রশাসনিক মহলের মতে, শিল্প স্থাপনে বিভিন্ন দফতরের ছাড়পত্র বা ‘এনওসি’ প্রয়োজন হয়। সেই কাজে দফতরগুলির ঢিলেমি রুখতেই আগেভাগে এই কড়া দাওয়াই দিল নবান্ন।
নবান্নের এক শীর্ষ কর্তার কথায়, “সময়মতো পরিষেবা পাওয়া নাগরিক ও বিনিয়োগকারীদের অধিকার। কাজে গাফিলতি হলে কোনও আধিকারিকই দায় এড়াতে পারবেন না।” মাসের 10 তারিখের রিপোর্টের ভিত্তিতেই প্রতিটি দফতরের কাজের মূল্যায়ন করা হবে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।