প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে নেপালে যাচ্ছে না প্রতিমা, বিষাদের সুর শিলিগুড়ির কুমোরটুলিতে
Durga Puja 2026: ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জেরে ভেঙে পড়েছে নেপালের যোগাযোগ ব্যবস্থা । ধাক্কা খেয়েছে অর্থনীতিও। ইটিভি ভারতের শুভদীপ রায় নন্দীর প্রতিবেদন ।
Published : October 10, 2026 at 5:01 PM IST
শিলিগুড়ি, 10 অক্টোবর: প্রতি বছর শরৎ আসতেই ব্যস্ততা তুঙ্গে ওঠে শিলিগুড়ির কুমোরটুলির। দিন-রাত এক করে চলে তুলির টান আর খড়-মাটির প্রতিমা গড়ার কাজ। তবে এই ব্যস্ততার নেপথ্যে শুধু উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন মণ্ডপের চাহিদা মেটানোর তাগিদই থাকে না, থাকে প্রতিবেশী দেশ নেপালের টানও। কিন্তু বছরের পর বছর ধরে চলা সেই নিয়মে এবার ছেদ পড়ল !
অতিসম্প্রতি নেপালে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জেরে ভেঙে পড়েছে সে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি। আর তারই প্রত্যক্ষ প্রভাব এসে পড়ল শিলিগুড়ির মৃৎশিল্পের উপর। অন্য বছর যেখানে শিলিগুড়ি থেকে ইন্দো-নেপাল পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত পার করে অন্তত 20টির-ও বেশি দুর্গা প্রতিমা পাড়ি দিত নেপালে, সেখানে এবছর একটি প্রতিমারও অর্ডার আসেনি। সীমান্তপারের এই বিপুল বাজার হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যাওয়ায় মনমরা শিলিগুড়ির কুমোরটুলির প্রতিমা শিল্পীরা।
শিলিগুড়ি সংলগ্ন এলাকার কুমোরটুলির অর্থনীতিতে নেপালের বাজারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকি, আলো এবং প্যান্ডেলের পাশাপাশি নেপালের দুর্গাপুজোয় শিলিগুড়ির কারিগরদের তৈরি প্রতিমার ছিল ব্যাপক চাহিদা। এখানকার শিল্পীদের হাতের কাজ ও শৈল্পিক দক্ষতার কারণে নেপালের বিভিন্ন পুজো উদ্যোক্তারা কয়েক মাস আগে থেকেই এসে বায়না দিয়ে যেতেন। অথবা শিলিগুড়ি কুমোরটুলিতে মৃৎশিল্পীরা আগে থেকে কিছু প্রতিমা নেপালের জন্য তৈরি করে রাখতেন। তবে সম্প্রতি ধস, অতিবৃষ্টি ও বন্যা পরিস্থিতি নেপালের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। সেখানে সার্বিক পুজোর আয়োজনেই ভাঁটা পড়েছ । ফলে এবার ওপার থেকে আসেনি কোনও প্রতিমার বায়না।
শিল্পী দীপক পাল আক্ষেপের সুরে বলেন, "প্রতি বছর এই সময়ে আমাদের নিশ্বাস ফেলার ফুরসত থাকে না। নেপাল থেকে নিয়মিত উদ্যোক্তারা আসতেন । আগাম টাকা দিয়ে মূর্তি বুক করে যেতেন। প্রতি বছর গড়ে অন্তত 20টি প্রতিমা পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত হয়ে নেপালে যেত। কিন্তু এবছর নেপালের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কথা আমরা সবাই জানি। সেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ। তাই সেখান থেকে এবছর একটাও অর্ডার আসেনি। কাজের পরিমাণ কমে যাওয়ায় আমাদের আর্থিক লাভের জায়গাটাও অনেকটা সংকুচিত হয়ে গেল।"
একই সুর আরেক অভিজ্ঞ মৃৎশিল্পী রতন পালের কণ্ঠে। কাজের ফাঁকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বলেন, "নেপালের বাজারটা আমাদের মতো শিল্পীদের কাছে একটা অতিরিক্ত আয়ের বড় সুযোগ ছিল। নেপালে পাঠানো প্রতিমাগুলির উচ্চতা ও শৈলীতে কিছু বিশেষত্ব থাকত, যার জন্য নির্দিষ্ট দামও পাওয়া যেত। রঙ থেকে শুরু করে মাটির দাম—সবকিছুই এবার আকাশছোঁয়া। ভেবেছিলাম নেপালের অর্ডার দিয়ে সেই ক্ষতি কিছুটা পুষিয়ে নেব। কিন্তু ওখানকার পুজো কমিটিগুলি জানিয়েছে, দুর্যোগের কারণে এবার তারা বড় করে আয়োজন করতে পারছে না। ফলে প্রতিমার বায়না বাতিল হয়েছে। বছরের এই প্রধান উৎসবের মুখে দাঁড়িয়ে আমরা বেশ চিন্তায় পড়ে গেলাম।"
তরুণ প্রতিমা শিল্পী শুভজিৎ পাল নিজের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে বলেন, "আমরা সারা বছর এই দুর্গাপুজোর দিকেই তাকিয়ে থাকি। বিশেষ করে নেপালের ক্রেতা়দের জন্য কাজের চাপ যেমন থাকত, তেমনই আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যও আসত। পানিট্যাঙ্কি সীমান্ত পার করে প্রতিমা পাঠানোর যে একটা রোমাঞ্চ এবং নিশ্চিত আয় ছিল, তা এবার এক লহমায় উবে গেল। এখন শুধু স্থানীয় কিছু প্রতিমা গড়েই দিন চালাতে হচ্ছে। তবে কাঁচামালের খরচের তুলনায় স্থানীয় বাজারে প্রতিমার যে দাম মিলছে, তাতে কারিগরদের মজুরি মেটানোই কঠিন হয়ে উঠছে।"
স্থানীয় মৃৎশিল্পীদের একাংশের মতে, সীমান্তপারের এই ব্যবসায়িক ধাক্কা শুধু দীপক, রতন বা শুভজিতের মতো গুটিকয়েক শিল্পীর নয়, পুরো এলাকার মৃৎশিল্পে বড় আঘাত হেনেছে। পুজোর আর মাত্র ক'দিন বাকি থাকলেও শিলিগুড়ি কুমোরটুলির উঠোনে এবার সেই চেনা উদযাপনী হইচই ও নেপালগামী লরির ব্যস্ততার ছবি অনুপস্থিত। প্রতিমার চোখে তুলির টান দেওয়ার সময়ও কারিগরদের চোখেমুখে খেলে যাচ্ছে অনিশ্চয়তার মেঘ। প্রাকৃতিক বিপর্যয় যে সীমান্ত ছাড়িয়ে এক লহমায় এ পারের শিল্পীদের রুটিরুজিতেও থাবা বসাতে পারে, তা শিলিগুড়ির কুমোরটুলি এবার মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে।