'বাংলার প্রসূতি-শিশুদের স্বার্থে' রাজপথে আন্দোলন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের
অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের আন্দোলনের জেরে দীর্ঘ সময় অবরুদ্ধ হয়ে থাকে এসএন ব্যানার্জি রোড । রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন দেন আন্দোলনকারীরা ৷
Published : January 20, 2026 at 9:40 PM IST
কলকাতা, 20 জানুয়ারি: প্রসূতি ও শিশুর স্বাস্থ্যের দেখভাল করার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে থাকেন আইসিডিএস বা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা । মঙ্গলবার জ্বালানি, সবজি, ডিমের বরাদ্দ বৃদ্ধি থেকে সাম্মানিক বৃদ্ধির দাবিতে পথে নামেন তাঁরাই ।
ধর্মতলায় কলকাতা পুরনিগমের সামনে বিরাট পুলিশবাহিনী তাঁদের পথ আটকায় ৷ তখন রাস্তায় পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা ৷ ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করেন তাঁরা । পরে রাস্তা জুড়েই বসে পড়েন বিক্ষোভকারীরা । পরে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা, নারী ও শিশু কল্যাণ দফতরের ডিরেক্টর রচনা ভট্টাচার্যের কাছে ডেপুটেশন দেয় প্রতিনিধি দল ।
অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের দাবি, বর্তমানে একজন আইসিডিএস কর্মীর মাসিক সাম্মানিক 9 হাজার টাকা । সহায়িকার সাম্মানিক 7250 টাকা । নামমাত্র টাকায় সংসার চলে না । তাই সাম্মানিক বৃদ্ধির দাবিতে, সেন্টার পিছু একটি মোবাইল ফোন, সিম ও নেট প্যাক দেওয়ার দাবিকে সামনে রেখে এদিন সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে মিছিল করেন কয়েক হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী । এই মিছিলের ডাক দিয়েছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেল্পার্স ইউনিয়ন । নেতৃত্ব দেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক মাধবী পণ্ডিত ।
এদিন মিছিল সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে শুরু হয়৷ তার পর রফি আহমেদ কিদওয়াই রোড ধরে এসএন ব্যানার্জি রোডে পৌঁছায়৷ ওই রাস্তা ধরে মিছিলের রানি রাসমনি রোডে যাওয়ার কথা থাকলেও কলকাতা পুরনিগমের হেড অফিসের সামনে লোহার গার্ডরেল দিয়ে ব্যারিকেড করে পুলিশবাহিনী পথ আটকায় । সাময়িকভাবে উত্তেজনা ছড়ায় । পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়ান কর্মীরা । ধস্তাধস্তি হয়, ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করা হয় । দীর্ঘ সময় ধরে এই পরিস্থিতি চলতে থাকার পর সেখানেই রাস্তায় বসে পড়েন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা । চলে স্লোগান । আর এদিন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের আন্দোলনের জেরে দীর্ঘ সময় অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে এসএন ব্যানার্জি রোড ।
সংগঠনের নেত্রী মাধবী পণ্ডিত বলেন, "রাজ্যে 1 লাখ 85 হাজার আইসিডিএস সেন্টার । কর্মী আছে 85 হাজার । অনেককেই একাধিক সেন্টার দেখতে হয় । নামমাত্র 9000 টাকা সাম্মানিক মেলে, সেটা বাড়াতে হবে । প্রত্যেককে দেওয়া মোবাইলের জন্য সেন্টার পিছু ইন্টারনেটের জন্য অর্থ বরাদ্দ করতে হবে । জ্বালানি থেকে সবজি-ডিম সব কিছুর দাম বেড়েছে, তবে রাজ্য ও কেন্দ্র কেউ বরাদ্দ বাড়াচ্ছে না । এখন সাধারণের মাথা পিছু প্রতিদিন সাড়ে 9 টাকা বরাদ্দ, প্রসূতিদের জন্য 10.50 টাকা । চাল, ডাল, তেল সরকার দেয় । সবজি ও ডিম কিনতে হয় আমাদের । ডিমের বরাদ্দ সাড়ে ছ’টাকা, এখন বাজারে দাম 7-8 টাকা । জ্বালানি খরচ অর্ধেক বরাদ্দ । অবিলম্বে বৃদ্ধি করতে হবে । এই দাবিগুলো সামনে রেখেই আমাদের আন্দোলন ।"
এদিন রাজ্যপাল, নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী ও ডিরেক্টর তিন জায়গায় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের প্রতিনিধিরা যান । রাজ্যপালের কাছে যান মাধবী পণ্ডিত, অজন্তা দে, শ্রাবণী সরকার, অনিমা পোদ্দার । মন্ত্রী শশী পাঁজার কাছে যান আরতি সিং, সরস্বতী ভৌমিক, বর্ণালী আদক । নারী ও শিশু কল্যাণ দফতরের ডিরেক্টর রচনা ভট্টাচার্য কাছে যান রেবা পাত্র, সুতোফা দোলুই, শায়রা বানু, আজমিতা খাতুন ।