কিউবায় মার্কিনি অবরোধ ! 30 কেজি ওষুধ নিয়ে কিউবা যাচ্ছেন আইসিডিএস কর্মী

কিউবায় মার্কিনি অবরোধ ! 30 কেজি ওষুধ নিয়ে কিউবা যাচ্ছেন আইসিডিএস কর্মী
CITU Delegation to Cuba: কিউবার উপর আমেরিকার নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে বাংলার একটি প্রতিনিধি দল সেখানে যাচ্ছে ৷ এই দলে রয়েছেন বাংলার এক আইসিডিএস কর্মী ৷
Published : September 16, 2026 at 2:53 PM IST
কলকাতা, 16 সেপ্টেম্বর: কিউবার উপর মার্কিন অবরোধ ও চাপের প্রতিবাদে সংহতি জানাতে কিউবা যাচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের আইসিডিএস কর্মী ও শ্রমিক নেত্রী ইন্দ্রানী মুখোপাধ্যায় ৷ সিআইটিইউ-এর সাধারণ সম্পাদক এলারাম করিমের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল বুধবার কিউবার উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছে ৷ সেই প্রতিনিধি দলের অংশ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ থেকে কিউবা যাচ্ছেন বাঁকুড়ার ইন্দাসের বাসিন্দা ইন্দ্রানী ৷
পেশায় আইসিডিএস কর্মী ইন্দ্রানী মুখোপাধ্যায় সিআইটিইউ অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আইসিডিএস কর্মী সমিতির রাজ্য সম্পাদক। পাশাপাশি তিনি সিআইটিইউ-র পশ্চিমবঙ্গ কমিটির রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং সর্বভারতীয় ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য। শ্রমজীবী মহিলাদের রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিরও তিনি আহ্বায়ক।
কিউবা যাওয়ার আগে ইন্দ্রানী মুখার্জির সঙ্গে ফোনে তাঁর সফরের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় ইটিভি ভারতের প্রতিনিধির। তিনি জানান, সিআইটিইউ-এর সর্বভারতীয় সংগঠনের পক্ষ থেকে তিনজনের একটি প্রতিনিধি দল কিউবা যাচ্ছে ৷ তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সিআইটিইউ-এর সাধারণ সম্পাদক এলারাম করিম, তামিলনাড়ুর এক প্রতিনিধি এবং পশ্চিমবঙ্গের ইন্দ্রানী মুখোপাধ্যায় ৷ বাকি দু'জন অন্য সংগঠনের ৷
ইন্দ্রানীর কথায়, কিউবার উপর মার্কিন অবরোধ ও ক্রমাগত চাপের কারণে সেখানে যে সঙ্কট তৈরি হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে সংহতি জানাতেই তাঁদের এই সফর ৷ কিউবার স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখার পাশাপাশি একটি হাসপাতালে গিয়ে অর্থ সাহায্য করার পরিকল্পনাও রয়েছে প্রতিনিধি দলের।
শুধু অর্থ সাহায্য নয়, কিউবার মানুষের পাশে দাঁড়াতে ভারত থেকে প্রায় ৩০ কেজি ওষুধও নিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। বিভিন্ন মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভদের কাছ থেকে এই ওষুধ সংগ্রহ করা হয়েছে বলে জানান ইন্দ্রানী। কোন কোন ওষুধ রয়েছে, তা অবশ্য কিউবায় পৌঁছনোর পর বিস্তারিতভাবে দেখবেন বলে জানান তিনি। তবে, ওই ওষুধ গুলো গুরুত্বপূর্ণ বা মারণ ব্যাধির ওষুধ সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত।
কিউবায় পৌঁছে স্থানীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করার কথাও রয়েছে এই প্রতিনিধি দলের ৷ সেখানে কিউবার মানুষের প্রতি শ্রমিক সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে সংহতির বার্তা তুলে ধরা হবে ৷ ইন্দ্রানীর কথায়, তাঁদের অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্থানীয় প্রতিনিধিরাও থাকবেন ৷ এদিকে, এর আগে দেশের বাইরে কোনও প্রতিনিধি দলের সঙ্গে তাঁর যাওয়া হয়নি বলেও জানান ইন্দ্রানী ৷ অর্থাৎ, শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধি হিসেবে এটিই তাঁর প্রথম বিদেশ সফর ৷
কিউবা সফরের আগে কলকাতার শ্রমিক ভবনে সিআইটিইউ রাজ্য দফতরে ইন্দ্রানী মুখোপাধ্যায়কে সংবর্ধনা দেওয়া হয় ৷ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিআইটিইউ পশ্চিমবঙ্গ কমিটির সভাপতি অনাদি সাহা-সহ সংগঠনের একাধিক নেতা-নেত্রী ৷ মধুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবন সাহা, আসাদুল্লাহ গায়েন, বাসক চৌধুরী, অশোক ঘোষ-সহ অন্যান্য নেতৃত্বও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৷ ইন্দ্রানীকে শুভেচ্ছা জানাতে শ্রমজীবী মহিলাদের পাশাপাশি আইসিডিএস, আসাম, মিড-ডে মিল, পরিবহণ এবং মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ ইউনিয়ন-সহ বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন ৷
ইন্দ্রানী জানিয়েছেন, 24 সেপ্টেম্বর দিল্লিতে ফিরে আসার কথা রয়েছে তাঁর ৷ দেশে ফিরে কিউবা সফরের অভিজ্ঞতা এবং সেখানকার পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত জানাবেন তিনি ৷