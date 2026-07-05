কলকাতা কর্পোরেশনে ফের ইতিহাস ! কমিশনারের পর যুগ্ম-কমিশনার পদেও মহিলা আইএএস
দায়িত্বে তরুণ আইএএস সুবাশিনী ই , 2019 ব্যাচের এই আইএএস কর্মজীবনের সাত বছর মুর্শিদাবাদ, হুগলি এবং পশ্চিম বর্ধমানে বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্ব সামলেছেন ।
Published : July 5, 2026 at 10:20 PM IST
কলকাতা, 5 জুলাই: কলকাতা পুরনিগম প্রশাসনিক কাঠামোয় ফের ইতিহাস । প্রথম মহিলা পুর কমিশনার হিসেবে স্মিতা পাণ্ডের দায়িত্ব গ্রহণের পর এবার পুরভবনের যুগ্ম-কমিশনার পদেও প্রথমবার বসতে চলেছেন এক মহিলা আইএএস আধিকারিক । 2019 ব্যাচের আইএএস সুবাশিনী ই-কে কলকাতা পুরনিগমের যুগ্ম-কমিশনার পদে নিয়োগ করা হয়েছে । একই সঙ্গে তিনি অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে সামলাবেন কলকাতা এনভায়রনমেন্ট ইমপ্রুভমেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোজেক্ট (কেইআইআইপি) এর ডিরেক্টরের পদও ।
রাজ্যে সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশনের অধীনে প্রশাসনিক রদবদলের জেরে কলকাতা পুরনিগমের শীর্ষস্তরে একাধিক পরিবর্তন হয়েছিল । দীর্ঘ দিন পুর কমিশনার ছিলেন খলিল আহমেদ । পরে দায়িত্ব নেন বিনোদ কুমার । তাঁর পর ধবল জৈন ওই পদে আসেন । পরবর্তীতে দক্ষিণ 24 পরগনার জেলাশাসক সুমিত কুমার গুপ্তাকে কলকাতা পুর কমিশনার করা হলেও নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে তাঁকে সরিয়ে আনা হয় । তাঁর জায়গায় কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটির (কেএমডিএ) সিইও অংশুল গুপ্তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল । যদিও তিনি মাত্র একদিনের জন্য ওই পদে ছিলেন । পরে কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পান স্মিতা পাণ্ডে । ভোট-পরবর্তী সময়ে মেয়রের পদত্যাগ এবং পুরবোর্ড ভেঙে যাওয়ার পর বর্তমানে কমিশনারের পাশাপাশি প্রশাসকের দায়িত্বও সামলাচ্ছেন তিনি ।
এবার গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন সুবাশিনী ই । তামিলনাড়ুর বাসিন্দা সুবাশিনী পেশায় ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার । পরে সর্বভারতীয় প্রশাসনিক পরিষেবায় যোগ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ক্যাডারে আসেন । 2019 ব্যাচের এই আইএএস কর্মজীবনের সাত বছর মুর্শিদাবাদ, হুগলি এবং পশ্চিম বর্ধমানে বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্ব সামলেছেন । রাজ্যের খাদ্য দফতরের যুগ্মসচিব হিসেবেও কাজ করেছেন । প্রশাসনিক দক্ষতার স্বীকৃতি হিসেবেই এবার তাঁকে কলকাতা পুরনিগমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রের দাবি ।
পুরনিগমে যুগ্ম-কমিশনার পদে দীর্ঘ দিন ধরেই মূলত ডব্লুবিসিএস আধিকারিকদের নিয়োগ করা হচ্ছিল । জ্যোতির্ময় তাঁতি সেই দায়িত্বে ছিলেন । বর্তমানে আর এক যুগ্ম-কমিশনার হিসেবে রয়েছেন আইএএস সৈয়দুল ইসলাম । সেই প্রেক্ষাপটে সুবাশিনীর নিয়োগ প্রশাসনিক মহলে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে ।
উল্লেখ্য, গত কয়েক সপ্তাহে কলকাতা কর্পোরেশনের প্রশাসনিক স্তরে একাধিক রদবদল হয়েছে । সচিব পদ থেকে স্বপন কুমার কুণ্ডুকে সরিয়ে আনা হয়েছে কিশোর কুমার বিশ্বাসকে । বদল হয়েছে তিন বিভাগের ডিজিও । সেই ধারাবাহিকতায় এবার যুগ্ম-কমিশনার পদেও নতুন মুখ আনল প্রশাসন । পুরভবনের অন্দরে এই রদবদলকে আগামী দিনের প্রশাসনিক কাজের গতি বাড়ানোর কৌশল হিসেবেই দেখা হচ্ছে ।