জিতবই, ভোট দিয়ে আত্মবিশ্বাসী পানিহাটির বিজেপি প্রার্থী

মেয়ের ন্যায়বিচার পাওয়া নিয়ে আশাবাদী আরজি করের নির্যাতিতার মা ৷ কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ না-নেওয়ার অভিযোগ তুললেন বাবা ৷

ভোট দিলেন আরজি করে নির্যাতিতার মা (পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 29, 2026 at 1:57 PM IST

পানিহাটি, 29 এপ্রিল: দ্বিতীয় দফায় নির্বাচন হচ্ছে পানিহাটি কেন্দ্রে ৷ যেখানে বিজেপি প্রার্থী আরজি করে নির্যাতিতা চিকিৎসকের মা ৷ সকাল সকাল নবোদয় শিশু শিক্ষায়ন কেন্দ্রে ইভিএম বিকলে দেরিতে ভোট শুরু অভিযোগ তোলেন ৷ অন্যদিকে, আগরপাড়া নিউ আদর্শ নগরে তিনি গেলে তাঁকে গো-ব্যাক স্লোগান দেওয়ার অভিযোগ ওঠে ৷

ভোট দিয়ে পানিহাটির বিজেপি প্রার্থী তথা আরজি করে নির্যাতিতার মা বলেন, "আগের বারও যখন ভোট দিয়েছি তিন জন মিলে ভোট দিয়েছিলাম । আজকের নির্বাচন নিয়ে আমি কিছু বলব না ৷ এর জবাব মানুষ 4 তারিখে দেবে । আমি লড়াই করছি শুধু আমার মেয়ের জন্য নয়, রাজ্যের নারীদের সুরক্ষা এবং রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেহাল দশা ঠিক করার জন্য ।" তাঁর বিরুদ্ধে সিপিএমের প্রার্থী কলতান দাশগুপ্ত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আমি কলতানকে নিয়ে কিছু বলব না ৷ ওরা আমার বিরুদ্ধে খুব নোংরা একটি গান বানিয়েছে ।"

আরজি করের নির্যাতিতার মায়ের বক্তব্য (ইটিভি ভারত)

তিনি আরও বলেন, "আমার মনে হচ্ছে ইভিএম-এর বোতাম চাপার ক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যা রয়েছে ৷ বোতামটি চাপতে সময় লাগছে ৷ আমি ভোটগ্রহণ আধিকারিককে বিষয়টি জানাব ৷ সকাল সকাল ভোট দিতে আসা প্রতিটি ভোটারকে আমি ধন্যবাদ জানাই এবং সকল ভোটারের কাছে আমার আবেদন - আপনারা সবাই বেরিয়ে আসুন এবং ভোট দিন । সবাই যেন ভোট দিতে পারে কোনও রক্তারক্তি আমার বিশ্বাস, আমি অবশ্যই ন্যায়বিচার পাব ।"

বুধবার ভোটের শুরুতেই একাধিক অভিযোগে সরব হয়েছেন প্রার্থীর স্বামী তথা নির্যাতিতার বাবা ৷ তিনি দাবি করেন, সকাল থেকেই ভোটের লাইনে ভিড় ৷ তবে ভোটারদের ভয় দেখানো হচ্ছে ৷ নিরাপত্তা বাহিনী কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না ৷ ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে জনমনে তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে ৷ এই সরকারকে তিনি দানবদের সরকার হিসেবে অভিহিত করেন ।

তিনি জানান, তৃণমূল কর্মীরা ভোটারদের হুমকি দিচ্ছে, অথচ সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের (CRPF) জওয়ানরা এ বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ নিচ্ছে না । তাঁর কথায়,"মানুষ যত দ্রুত সম্ভব ভোট দেওয়ার চেষ্টা করছে । 'দানবের সরকার'কে ক্ষমতাচ্যুত করতে সাধারণ মানুষ আজ ময়দানে নেমেছে...এখানকার তৃণমূল কর্মীরা ভোটারদের হুমকি দিচ্ছে, কিন্তু সিআরপিএফ জওয়ানরা কিছুই করছে না ৷ আমরা এ বিষয়ে অভিযোগ জানিয়েছিলাম । এর পরিপ্রেক্ষিতে তাদের (তৃণমূল কর্মীদের) এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় । তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় 50 জন ।"

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে তিনি আরও বলেন, "তিনি যা-ই বলুন না কেন, তা সবই মিথ্যা । বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন...৷"

ভোট ঘোষণার পর থেকেই পানিহাটি বিধানসভা কেন্দ্রে নজর ছিল সবার ৷ কারণ এখানে বিজেপি'র টিকিটে ভোটের ময়দানে আরজি করে নির্যাতিতা চিকিৎসকের মা ৷ এই কেন্দ্রে প্রচারও ছিল নজরকাড়া ৷ নজিরবিহীনভাবে সকল পক্ষই সৌজন্য বজায় রেখেছিলেন ৷ রাজনীতি হলেও বিজেপি প্রার্থীকে ব্যক্তি আক্রমণ থেকে কয়েক যোজন দূরে ছিলেন তাঁরা ৷ যদিও গেরুয়া শিবিরের প্রার্থীকে একাধিকবারই সরাসরি সরব হতে দেখা গিয়েছে সিপিএম ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাতে ৷ এমনকি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও ব্যক্তি আক্রমণ করতেও দেখা গিয়েছে তাঁকে ৷ এবার এই কেন্দ্রের ফলাফল জানতে অপেক্ষা চারদিন ৷

