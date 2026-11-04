শাসন করতে আসিনি, সাহায্য করতে এসেছি, আত্মসমালোচনার সুর জিতেন্দ্র তিওয়ারির গলায়

শাসন করতে আসিনি, সাহায্য করতে এসেছি, আত্মসমালোচনার সুর জিতেন্দ্র তিওয়ারির গলায়
Jitendra Tiwari self criticism: ভোট পরবর্তী হিংসায় জোর সওয়াল শোনা গিয়েছিল তাঁর গলায়। এবার বিধায়ক কেমন হওয়া উচিত তা নিয়েও বললেন তিনি।
Published : November 4, 2026 at 12:54 PM IST
আসানসোল, 4 নভেম্বর: কোন দলীয় বিধায়কের উদ্দেশে তীর ছুড়লেন পাণ্ডবেশ্বরের বিজেপি বিধায়ক ? জিতেন্দ্র তিওয়ারির কথায়, "যিনি বলছেন এই এলাকার সমস্ত মানুষকে তাঁর কথা শুনতে হবে, তাহলে তাঁকেই সব দায়িত্ব নিতে হবে। তিনি দায়িত্ব নেবেন না, শুধু নিজেরটা গোছাবেন ৷" কার উদ্দেশে প্রকাশ্য সভায় এমন উক্তি করেছেন পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি, তা নিয়েই শুরু হয়েছে জল্পনা ৷
যেহেতু পশ্চিম বর্ধমান জেলায় ন'টি বিধানসভাতেই বর্তমানে বিজেপির বিধায়ক। তাই পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়কের এই খোঁচা কার উদ্দেশে, তা নিয়ে রাজনৈতিক জলঘোলা শুরু হয়েছে। এর আগেও দলের কর্মীদের নিয়েই উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন জিতেন্দ্র। ভোট পরবর্তী হিংসায় কর্মীদের মাতব্বরি নিয়ে জোর সওয়াল শোনা গিয়েছিল তাঁর গলায়। এবার বিধায়ক কেমন হওয়া উচিত, তা নিয়ে তাঁর গলায় আত্মসমালোচনার সুর শোনা গেল।
মঙ্গলবার পান্ডবেশ্বরে একটি দলীয় অনুষ্ঠানে জিতেন্দ্র বলেন, "আমি এখানে শাসন করার জন্য আসিনি। মানুষকে সাহায্য করার জন্য এসেছি। বিধায়ক শাসক নন, আমরা সহায়তা করার জন্য এসেছি। মানুষ সাহায্য চাইলে যতটা পারব করতে হবে, না পারলে বলতে হবে এটা পারলাম না। সবাই মিলে চেষ্টা করি।" এ পর্যন্ত ঠিক ছিল, কিন্তু এরপরেই জিতেন্দ্র বলেন, "যদি আমরা নিজেকে এই এলাকার মালিক ভাবতে শুরু করি, তাহলে খুব মুশকিল। যিনি বলছেন , এই অঞ্চলে সমস্ত মানুষকে তাঁর কথায় চলতে হবে, তাঁকে সব দায়-দায়িত্ব নিতে হবে। এই অঞ্চলে কারও ঘরে যেন অভাব না থাকে, সে দায়িত্ব তাঁকে নিতে হবে। বাসিন্দাদের ছেলেমেয়ের পড়াশোনার দায়িত্ব তিনি নিন। মেয়ের বিয়ের দায়িত্ব, সব দায়িত্ব তিনি নিন।"
বিধায়ক আরও বলেন, "সে গুড়ে তো বালি ! দায়িত্ব তো নিতে পারবে না, নিজেরটা গোছাবে। নিজেরটা দেওয়ার যখন মুরোদ নেই, তখন লোকের ব্যক্তিগত জীবনে নাক গলানোর কী দরকার আছে ? সবাইকে স্বাধীনভাবে থাকতে দিন।" কোন বিধায়কের উদ্দেশে জিতেন্দ্রর এমন উক্তি, তা অবশ্য জানা যায়নি। অতীতে পাণ্ডবেশ্বরের প্রাক্তন বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নাম নিয়েই তিনি প্রকাশ্যে কটাক্ষ করতেন। এক্ষেত্রে জেলায় আর বিরোধী কোনও বিধায়ক নেই। তাহলে কোন বিধায়ক নিজেকে 'এলাকার মালিক' ভাবছেন, তা খোলসা করেননি জিতেন্দ্র ।
তিনি আত্মসমালোচনার সুরে বলেন, "বাসিন্দারা সবাই পরিশ্রম করেন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত। আমরা জানিও না, কে কীভাবে নিজের সংসার চালাচ্ছেন। যখন আমাদের সেটা জানার উপায় নেই, বা জানার পরেও যখন তাঁদের সহযোগিতা করার কোনও উপায় আমাদের কাছে নেই, তাহলে অযথা আমরা কারও ব্যক্তিগত জীবনে কেন মাথা গলাতে যাব ? সবাই নিজের মতো করে বাঁচুন। আমরা শুধুমাত্র বিধায়ক হয়েছি, আপনারা বিধায়কের সঙ্গে আছেন ৷ এর বাইরে আমার কী আছে ?"