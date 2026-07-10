লিখে রাখতে হয় না, সব মনে থাকে; রেজিনগরের সভা থেকে হুমায়ুনকে তোপ মুখ্যমন্ত্রীর

লিখে রাখতে হয় না, সব মনে থাকে; রেজিনগরের সভা থেকে হুমায়ুনকে তোপ মুখ্যমন্ত্রীর
মুখ্যমন্ত্রীর আক্রমণকে তেমন গুরুত্ব দিতে নারাজ হুমায়ুন কবীর। তিনি বলেন, "রেজিনগরে এজেইউপির পতাকা উড়বে। অপেক্ষা করুন।" হুমায়ুনের পাশাপাশি মমতাকেও কাপুরুষ বলে তোপ দাগেন শুভেন্দু ৷
Published : July 10, 2026 at 10:54 PM IST
রেজিনগর, 10 জুলাই: হুমায়ুন-গড়ে দাঁড়িয়ে নাম না-করে তাঁকে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ রেজিনগরের সভা থেকে শুক্রবার শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "উনি জিতলে ধমকাবন, চমকাবেন, একটা কমিউনিটির কথা বলবেন। মন্দির মসজিদ নিয়ে আস্ফালন করবেন, ঝগড়া করবেন। সমঝদারের কাছে ইশারাই কাফি। কারও কারও নাম করলে তাদের ক্ষমতা বেড়ে যায়। কিন্তু আপনারা যদি রেজিনগরে পদ্ম ফোটান তাহলে যা চাইবেন তাই দেব।" তাঁকে বলতে শোনা যায়, "লিখে রাখতে হয় না ৷ আমার সব মনে থাকে ৷" একাধিক প্রসঙ্গে কাপুরুষ শব্দটি ব্যবহার করে নিশানা করেন প্রাক্তন মুখ্য়মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও ৷
মুখ্যমন্ত্রীর আক্রমণকে তেমন গুরুত্ব দিতে নারাজ হুমায়ুন কবীর। তিনি বলেন, "উনি যতই হম্বিতম্বি করুন রেজিনগরে দাঁত বসানো সম্ভব হবে না। 58 হাজার 876 ভোটে জিতেছিলাম। এবার মার্জিন আরও বাড়বে। রেজিনগরে এজেইউপির পতাকা উড়বে। অপেক্ষা করুন।"
এদিনের জনসভায় শুভেন্দু অধিকারীর গলায় একদিকে যেমন ছিল হুঙ্কার তেমনই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে আক্রমণের সুরও ছিল চড়া। বিপুল সংখ্যক সমর্থকদের সামনে শুভেন্দু বলেন, "আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কাপুরুষ নই। যা বলি তাই করি। নন্দীগ্রামে আমাকে উনি হারাতে গিয়েছিলেন। কিন্তু পারেননি। 2026 সালে আমি ভবানিপুরে ওঁর গড়ে গিয়ে হারিয়েছি। নন্দীগ্রাম আমার উপর ছেড়ে দিন। আমরা এখন 207 আছি। নন্দীগামে জিতে 208 হব। আর আপনারা রেজিনগর দিলে 209 হব। যা চাইবেন তাই দেব।"
শুক্রবার জেলা সফরে এসে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মিলিয়ে চারটি কর্মসূচিতে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রথমে বেলা আড়াইটে নাগাদ প্রথম বহরমপুরের শিল্পতালুকের এক হোটেলে সাংগঠনিক সভা করেন। সেখানে জেলার সমস্ত বিধায়ক ও সাংগঠনিক কর্মীরা হাজির ছিলেন। পরে বহরমপুর রবীন্দ্র সদনে একটি প্রশাসনিক বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সামনে মালদা, মুর্শিদাবাদের নদী ভাঙন রোধ, জেলার স্বাস্থ্য পরিষেবা সহ একাধিক উন্নয়নের বার্তা দেন। এরপর বহরমপুর পুলিশ লাইনে একটি অত্যাধুনিক কন্ট্রোল রুমের সূচনা করেন। সবশেষে রেজিনগরের তকিপুর স্কুল মাঠে জনসভা করার কথা ছিল শুভেন্দুর ৷
জনসভা বিকেল চারটে নাগাদ শুরু হবে বলে বিজেপির তরফে জানানো হয়েছিল ৷ কিন্তু সভা শুরু প্রায় দু'ঘন্টা দেরিতে। দেরিতে সভা হলেও দলীয় সমর্থকরা কেউ সভাস্থল ছাড়েননি। আগামী দু'মাসের মধ্যে রেজিনগরে উপ নির্বাচন হওয়ার কথা। রাজ্যের ক্ষমতায় আসার পর রেজিনগর আসন এখন গেরুয়া শিবিরের কাছে পাখির চোখ। এই কেন্দ্রে হুমায়ুন কবীর প্রায় 59 হাজার ভোটে জিতেছিলেন। সেই আসনেই থাবা বসাতে চায় বিজেপি। এদিন হুমায়ুনের নাম না করে কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে রেজিনগর দখলের ডাক দিয়ে গেলেন শুভেন্দু।
সভার একটি অংশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "রেজিনগর জিতলে পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরাব। আবাস যোজনায় বাড়ি দেব, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প দেব। যারা আয়ুষ্মান পাবেন না তঁদের মুখ্যমন্ত্রীর পাঁচ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য বিমা দেব।" তিনি আরও বলেন, "শক্তিপুরে সভা করতে এসেছিলাম। আমার মাইক খোলা হয়েছিল। মাঠ দেয়নি। হাইকোর্টের নির্দেশে রেলের মাঠে সভা করতে হয়েছে। আমাকে লিখে রাখতে হয় না। সব মনে আছে। আগষ্ট মাসে শক্তিপুর আসব। আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কাপুরুষ নয়। কড়ায় গন্ডায় বুঝিয়ে দিয়ে যাব।"