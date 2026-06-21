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মুছল সোহরাওয়ার্দীর নাম ! 'গোপাল মুখার্জী রোড' ঘোষণাকে ঐতিহাসিক আখ্যা মুখ্যমন্ত্রীর

কে এই গোপাল মুখার্জী ? ইতিহাস ঘাঁটলে জানা যায়, 1913 সালে জন্মগ্রহণ করা গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, যিনি 'গোপাল পাঁঠা' নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন ৷

Chief Minister
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 21, 2026 at 7:59 PM IST

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কলকাতা, 21 জুন: কলকাতা শহরের বুকে দীর্ঘদিনের পরিচিত একটি রাস্তার নামবদলকে কেন্দ্র করে নতুন করে রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক বিতর্কের সূত্রপাত হল । পার্ক সার্কাস এলাকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সড়ক সোহরাওয়ার্দী অ্যাভিনিউয়ের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে 'গোপাল মুখার্জী রোড' । কলকাতা পুরসভার এই পদক্ষেপকে 'ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত' হিসেবে আখ্যা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এক্স বার্তায় জানিয়েছেন, এটি নিছক একটি নাম পরিবর্তনের ঘটনা নয়, বরং ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন ।

কলকাতা পুরসভার প্রশাসক এবং মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের তরফে প্রকাশিত আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, পুরসভা এলাকার অন্তর্গত সোহরাওয়ার্দী অ্যাভিনিউ এখন থেকে 'গোপাল মুখার্জী রোড' নামে পরিচিত হবে । পশ্চিমবঙ্গ দিবস উপলক্ষে গত 20 জুন এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয় । এরপরই সোশ্যাল মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী নিজের পেজ থেকে এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে একটি তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক বার্তা দেন ।

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কলকাতা পুরসভার বিজ্ঞপ্তি (নিজস্ব চিত্র)

সমাজমাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী লেখেন, "20 জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবসের শুভক্ষণে সোহরাওয়ার্দী অ্যাভিনিউ-এর নাম পরিবর্তন করে স্বর্গীয় গোপাল মুখার্জীর নামে 'গোপাল মুখার্জী রোড' নামকরণ করার জন্য কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের গৃহীত এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তকে আন্তরিক ভাবে সাধুবাদ জানাই ।"

তিনি আরও বলেন, "এটি শুধুমাত্র একটি নাম পরিবর্তন নয়, ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন । দীর্ঘদিন ধরে কলকাতার প্রাণকেন্দ্রে এমন এক ব্যক্তির নাম বহন করা হয়েছে, যাঁর ভূমিকা বিভাজন ও রক্তক্ষয়ের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত । আজ সেই অধ্যায়ের সংশোধন করে সাহস, আত্মত্যাগ ও রক্ষকের প্রতীক শ্রী গোপাল মুখার্জীকে যথাযোগ্য সম্মান জানানো হল ।"

মুখ্যমন্ত্রীর মতে, বর্তমান সময়ের অন্যতম প্রয়োজন বাংলার প্রকৃত নায়কদের স্মরণ করা এবং তাঁদের অবদানকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া । একইসঙ্গে অতীতের ঐতিহাসিক ভুল সংশোধনেরও সময় এসেছে বলে তিনি মন্তব্য করেন ।

স্বভাবতই এই নামবদলের পর সাধারণ মানুষের একাংশের মনে প্রশ্ন উঠেছে, কে এই গোপাল মুখার্জী ? ইতিহাস ঘাঁটলে জানা যায়, 1913 সালে জন্মগ্রহণ করা গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, যিনি 'গোপাল পাঁঠা' নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন, কলকাতার বউবাজার এলাকার একজন মাংস ব্যবসায়ী ও স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন । তবে তাঁর পরিচিতি শুধুমাত্র পেশাগত কারণে নয়, 1946 সালে কলকাতায় হিংসার সময় তাঁর ভূমিকার জন্যও ।

1946 সালের 16 অগস্ট মুসলিম লিগ ঘোষিত 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে'র পর কলকাতায় ভয়াবহ সংঘর্ষ শুরু হয়, যা ইতিহাসে 'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং' নামে পরিচিত । সেই উত্তাল সময়ে বহু হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় আত্মরক্ষার সংগঠন গড়ে তোলার অন্যতম মুখ ছিলেন গোপাল পাঁঠা । তিনি 'ভারত জাতীয় বাহিনী' নামে একটি প্রতিরোধ গোষ্ঠী তৈরি করেছিলেন বলে ঐতিহাসিক সূত্রে উল্লেখ পাওয়া যায় ।

লাঠিসোঁটা ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে তাঁর সংগঠনের সদস্যরা আক্রান্ত এলাকাগুলিতে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন বলে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিবরণে দাবি করা হয়েছে । হিংসার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসার পর মহাত্মা গান্ধী সকলের কাছে অস্ত্র জমা দেওয়ার আবেদন জানালেও গোপাল পাঁঠা সেই আহ্বানে সাড়া দেননি । তাঁর বক্তব্য ছিল, হিন্দুদের নিরাপত্তা সম্পূর্ণ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আত্মরক্ষার ব্যবস্থা বজায় রাখা প্রয়োজন ।

ইতিহাসবিদদের একাংশের মতে, তিনি হিন্দু মহাসভার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, যদিও কোনও সংগঠনের শীর্ষ পদাধিকারী ছিলেন না । তাঁর মূল পরিচয় ছিল হিংসাকবলিত সময়ে আত্মরক্ষার প্রতীক হিসেবে ।

অন্যদিকে, যাঁর নাম এতদিন রাস্তার সঙ্গে যুক্ত ছিল, তিনি হলেন লেফটেন্যান্ট-কর্নেল স্যার হাসান সোহরাওয়ার্দী, বিশিষ্ট চিকিৎসক, সেনাকর্তা এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম উপাচার্য। ৷ তাঁর হাইপো ছিলেন হুসেন শাহিদ সোহরাওয়ার্দী যিনি 1946 সালের হিংসার সময় অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন । 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে' এর পরবর্তী রক্তক্ষয়ী ঘটনাবলিতে তাঁর ভূমিকা ও প্রশাসনিক ব্যর্থতা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই বিতর্ক রয়েছে ।

পর্যবেক্ষকদের মতে, এই নামবদল শুধু একটি রাস্তার পরিচয় বদল নয়, বরং ইতিহাস, স্মৃতি এবং রাজনৈতিক বার্তার এক নতুন অধ্যায় । আর সেই কারণেই কলকাতা পুরসভার এই সিদ্ধান্ত রাজ্যের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিসরে আগামী দিনেও আলোচনার কেন্দ্রে থাকবে বলেই মনে করা হচ্ছে ।

TAGGED:

HUSEYN SUHRAWARDY
GOPAL MUKHERJEE ROAD
CHIEF MINISTER SUVENDU ADHIKARI
শুভেন্দু অধিকারী
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