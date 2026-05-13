24 ঘণ্টার মধ্যে ফের দুর্ঘটনা ফুলিয়ায়, শেষ পুরো পরিবার

24 ঘণ্টার মধ্যে ফের দুর্ঘটনা ফুলিয়ায়, শেষ পুরো পরিবার
মৃত্যু হয়েছে একই পরিবারের তিনজনের । বাবা-মায়ের সঙ্গে প্রাণ গেল তাদের পাঁচ বছরের সন্তানেরও ৷ পরপর এহেন ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকাবাসী ৷
Published : May 13, 2026 at 10:56 AM IST
রানাঘাট, 13 মে: আগের দিনের দুর্ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের ফুলিয়ায় অ্যাক্সিডেন্ট ৷ মৃত্যু পরিবারের সকলের ৷ নদিয়ার ফুলিয়ার পর এবার রানাঘাটে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা ৷ তার জেরে মৃত্যু হয়েছে একই পরিবারের তিন জনের । স্বামী, স্ত্রীর সঙ্গেই প্রাণ হারিয়েছে তাদের পাঁচ বছরের সন্তানেরও ৷ তাঁদের বাড়ি শান্তিপুর থানার ফুলিয়া বেলঘড়িয়া এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ফুলিয়াপাড়া নিমতলা এলাকায় ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল মঙ্গলবার বনগাঁয় এক আত্মীয়ের বাড়ি গিয়েছিলেন সুজল ঘোষ, তাঁর স্ত্রী ছায়া ঘোষ এবং তাঁদের পাঁচ বছরের ছেলে ৷ বুধবার সকালে বাইকে বিয়ে বাড়ি থেকে ফেরার সময় জাতীয় সড়ক দিয়ে বনগাঁ থেকে ফুলিয়ার উদ্দেশে আসছিলেন তাঁরা ৷ রানাঘাটে চূর্ণী সেতুর উপর মোটরবাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে 16 চাকার একটি লরির নীচে ঢুকে যায় ।
এরপরই কার্যত দুমড়ে মুচড়ে যায় বাইকটি ৷ ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় সুজল ঘোষ ও তাঁর স্ত্রী ছায়া ঘোষের । গুরুতর জখম অবস্থায় পাঁচ বছরের ছেলেটিকে উদ্ধার করে রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ যদিও সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকেও মৃত বলে ঘোষণা করেন । প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, মোটরবাইকটিকে পিছন থেকে ওই লরিটি এসে ধাক্কা মারে । এরপরই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকটি লরির নীচে ঢুকে যায় ৷
এ বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা শ্যামপদ রায় জানান, সুজল ঘোষরা যখন মোটরবাইকে যাচ্ছিল সেই সময় পিছন থেকে ওই লরি এসে তাদের ধাক্কা মারে । এরপর লরির চাকায় ঢুকে যায় মোটরবাইকটি । ঘটনাস্থলেই দু'জনের মৃত্যু হয় । বাচ্চাটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও বাঁচানো সম্ভব হয়নি ।
অন্য আরও এক প্রত্যক্ষদর্শী শুভঙ্কর সাহা বলেন, "আমরা যেটুকু জানতে পেরেছি, ওই পরিবার বিয়ে বাড়ি থেকে বাড়ি ফিরছিল । তখনই এই দুর্ঘটনা ঘটে । অত্যন্ত দুঃখজনক এবং মর্মান্তিক ঘটনা ৷"
এই ঘটনার একদিন আগেই ফুলিয়া 12 নম্বর জাতীয় সড়কে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা প্রাণ হারান 3 জন । আহত হন 15 জন ৷ পুজো দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন তাঁরা ৷ তখনই দুর্ঘটনা ঘটে ৷ সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের রানাঘাটের এই দুর্ঘটনায় ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে ৷ পাশাপাশি একই পরিবারের তিন জনের মৃত্যুতে ওই এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া ৷