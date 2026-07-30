পরকীয়ার অভিযোগে ঘুমন্ত স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্রের কোপ, আত্মসমর্পণ স্বামীর

পরকীয়ার অভিযোগে ঘুমন্ত স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্রের কোপ, আত্মসমর্পণ স্বামীর
স্ত্রী বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িত এবং তা দীর্ঘদিন ধরেই চলছে ৷ এই অভিযোগে স্ত্রীর উপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ শানাল স্বামী ৷
Published : July 30, 2026 at 3:24 PM IST
চাকদা, 30 জুলাই: বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের সন্দেহে ঘুমন্ত স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে ৷ ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার চাকদা থানার পাবনা কলোনি এলাকায় ৷ স্বভাবতই এমন ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ৷ বর্তমানে গুরুতর জখম অবস্থায় ওই মহিলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ ঘটনার পর অভিযুক্ত স্বামী চাকদা থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন ৷ পরে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম গণেশ পোদ্দার এবং জখম স্ত্রী বিনা পোদ্দার ৷ অভিযোগ, গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষে নিজের বাড়িতে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন গণেশ ৷ রাতে বোনের বাড়িতে প্রসাদ দিতে যাওয়ার সময় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বচসা শুরু হয় ৷ এরপর বাড়িতে ফিরে ফের দু'জনের মধ্যে অশান্তি চরমে ওঠে ৷
অভিযোগ, গভীর রাতে স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়ার পর ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর গলায় একাধিক কোপ মারেন গণেশ ৷ স্ত্রীর চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে এলে তিনি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে না-গিয়ে পরে চাকদা থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন ৷ গুরুতর জখম অবস্থায় বিনা পোদ্দারকে প্রথমে চাকদা স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ৷ বর্তমানে তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে ৷
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত গণেশের দাবি, স্ত্রী এলাকার এক যুবকের সঙ্গে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িত ৷ সেই সন্দেহকে কেন্দ্র করেই সংসারে অশান্তি চলছিল ৷ ঘটনার রাতে মাথা ঠিক রাখতে না-পেরে এই কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেন তিনি ৷ ঘটনায় গণেশকে গ্রেফতার করে এদিন কল্যাণী মহকুমা আদালতে পেশ করেছে চাকদা থানার পুলিশ ৷ ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে ৷