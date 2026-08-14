এনআরএসে নার্সের রহস্যমৃত্যু, মুখ খুললেন স্বামী
শেষ কথাবার্তায় সবকিছু স্বাভাবিক ছিল ৷ তারপর হঠাৎ কী হল ? স্ত্রী'র এভাবে মৃত্যু কিছুতেই মানতে পারছেন না রাহুল ৷ কী বলছেন তিনি ?
Published : August 14, 2026 at 9:38 AM IST|
Updated : August 14, 2026 at 10:12 AM IST
কলকাতা, 14 অগস্ট: নীলরতন সরকার (এনআরএস) মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে কর্তব্যরত এক নার্সের রহস্যমৃত্যু ঘিরে বাড়ছে ধোঁয়াশা । মৃত্যু কীভাবে হল, সেই প্রশ্নের উত্তর এখনও খুঁজছেন তাঁর পরিবারের সদস্যেরা । ঘটনার পর মুখ খুলেছেন মৃতের স্বামী রাহুল দাস ।
তাঁর দাবি, মৃত্যুর আগে বুধবার সন্ধ্যায় শেষ বার ফোনে স্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছিল তাঁর । সেই সময় কথাবার্তায় কোনও অস্বাভাবিকতা বুঝতে পারেননি । তারপরেও কীভাবে এই ঘটনা, তা ভেবে পাচ্ছেন না ৷
পুলিশকে রাহুল জানিয়েছেন, বুধবার সন্ধ্যা 7টা 45 মিনিট নাগাদ স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর শেষবার ফোনে কথা হয় । খুব বেশিক্ষণ কথাবার্তা হয়নি তাঁদের । কারণ, সেই সময় তাঁর স্ত্রী মেট্রোয় ছিলেন । পরে কথা বলবেন বলে ফোন কেটে দেন তিনি । জানিয়েছিলেন, বাইরে বৃষ্টি পড়ছে । সব মিলিয়ে কথাবার্তা ছিল একেবারেই স্বাভাবিক ।
কিন্তু তারপরেই কী ঘটল, তা এখনও বুঝে উঠতে পারছেন না রাহুল । হাসপাতালের ভিতরে যাওয়ার পর কীভাবে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হল, তা নিয়ে এখনও স্পষ্ট কোনও ধারণা নেই পরিবারের । মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে এখন ময়নাতদন্তের রিপোর্টের দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন তাঁরা ।
বাড়ি থেকেই অনলাইনে কাজ করেন রাহুল । স্ত্রীর মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর থেকেই পরিবারের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে । মৃত্যু স্বাভাবিক নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও এখনও কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি পরিবার । এদিকে, মৃত নার্সের দেহের ময়নাতদন্ত নিয়েও পরিবারের আপত্তি ।
রাহুলের বক্তব্য, যে জায়গায় তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে, সেখানে তাঁরা ময়নাতদন্ত করাতে চাননি । পরিবারের আবেদনের পর কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে দেহের ময়নাতদন্তের ব্যবস্থা করা হয় । তবে এখনও সেই রিপোর্ট হাতে আসেনি । অপেক্ষায় রয়েছেন পরিবারের সদস্যেরা ।
রাহুল জানিয়েছেন, থানায় অভিযোগ দায়ের করা হবে কি না, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরেই সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি । তাঁর কাছে এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ঠিক কী কারণে স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে, তা জানা ।
এই মুহূর্তে পরিবারের তরফে থানায় কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি । ফলে মৃত্যুর নেপথ্যে কোনও অপরাধমূলক কারণ রয়েছে কি না, সে বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না । তবে, হাসপাতালে কর্তব্যরত অবস্থায় এক তরুণী নার্সের রহস্যমৃত্যু ঘিরে একাধিক প্রশ্ন তৈরি হয়েছে । মৃত্যুর আগে শেষ ফোনালাপ থেকে হাসপাতালে পৌঁছনোর পরের ঘটনা—ঠিক কী ঘটেছিল, এখন সেই উত্তরই খুঁজছে পরিবার । ময়নাতদন্তের রিপোর্ট সামনে এলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে বলে আশা ।