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লকআপে মৃত্যু প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলরের স্বামীর, পুলিশের ভূমিকায় প্রশ্ন

শনিবার সকালে পুলিশ লকআপে অসুস্থ হয়ে পড়েন । কল্যাণী জহরলাল নেহেরু মেমোরিয়াল হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

HALISAHAR
হালিশহর থানা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 9, 2026 at 6:56 AM IST

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Updated : August 9, 2026 at 7:31 AM IST

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হালিশহর, 9 আগস্ট: পুলিশ লকআপে মৃত্যু হল প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলরের স্বামীর। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার হালিশহর থানায়। ‌ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে। মৃতের নাম বীরজু কেওট (45)‌।

তৃণমূলের অভিযোগ, লকআপে পুলিশের অত্যাচারেই বীরজুর মৃত্যু হয়েছে। মৃতের পরিবার পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে ঘটনা নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি তুলেছে। বীজপুরের বিজেপি বিধায়ক সুদীপ্ত দাসও তদন্তের দাবি করেছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কাঁচরাপাড়া পুরসভার 23 নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর জেনি শর্মার স্বামী বীরজু দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূল করেন। তিনি বীজপুরের প্রাক্তন বিধায়ক সুবোধ অধিকারীর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ছিলেন। গত বিধানসভা নির্বাচনে সুবোধ পরাজিত হয়েছেন। তারপর থেকে বীরজু কিছুদিন এলাকা ছাড়া ছিলেন। কয়েকদিন আগে তিনি বাড়ি ফিরে আসেন।

2020 সালে সৈকত ভাওয়াল নামে বিজেপির এক কর্মী খুন হয়েছিলেন। সেই মামলায় বৃহস্পতিবার রাতে সোমনাথ গঙ্গোপাধ্যায় নামে তৃণমূলের এক নেতাকে পুলিশ গ্রেফতার করে। তিনিও একসময় সুবোধের অনুগামী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সোমনাথকে গ্রেফতার করার পর ওই রাতে বীরজুকেও পুলিশ ধরে।

শুক্রবার ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতের নির্দেশে বীরজুকে হালিশহর থানায় পুলিশি হেফাজতে আনা হয়। শনিবার সকালে পুলিশ লকআপে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তড়িঘড়ি কল্যাণী জহরলাল নেহেরু মেমোরিয়াল হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতি অমিত গুপ্ত বলেন, 'বিজেপি বারবার দাবি করছে, রাজ্যে আইনের শাসন ফিরে এসেছে। আমাদের কর্মী বীরজুর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ ছিল না। বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশ তাঁকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায়। আদালত থেকে পুলিশ কাস্টডিতে আনা হয়েছিল। শনিবার সকালে মৃত্যু হয়েছে। আমাদের ধারণা, লকআপে পুলিশ অত্যাচার করেছে বলে বীরজুর মৃত্যু হয়েছে। আমরা নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানাচ্ছি।'

বীজপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত দাসও ঘটনা নিরপেক্ষ তদন্তের দাবী তুলেছেন। বলেন, "ঠিক কোন মামলায় বীরজুকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল জানা নেই। পুলিশের লকআপে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বীরজুর স্ত্রী ও সন্তানদের সব রকম সাহায্য করব।"

ব্যারাকপুরের পদস্থ এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "বীরজু আগে থেকেই অসুস্থ ছিলেন। শনিবার সকালে ফের তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে বীরজুর মৃত্যু হয়েছে বলে চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন।"

Last Updated : August 9, 2026 at 7:31 AM IST

TAGGED:

HALISAHAR
LOCK UP DEATH
BJP
TMC
MAN DIES IN LOCK UP

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