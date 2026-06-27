ছ'বছরের মেয়ের পাশে পড়ে গলাকাটা মৃতদেহ ! পরকীয়া সন্দেহে স্ত্রীকে খুনের পর মেট্রোয় ঝাঁপ স্বামীর

ছ'বছরের মেয়ের পাশে পড়ে গলাকাটা মৃতদেহ ! পরকীয়া সন্দেহে স্ত্রীকে খুনের পর মেট্রোয় ঝাঁপ স্বামীর
স্বামী কর্মসূত্রে ভিন রাজ্যে থাকতেন ৷ সন্দেহ করতেন স্ত্রী পরকীয়ায় ৷ এই সন্দেহের বশেই স্ত্রীকে খুন করে নিজেকেও শেষ করলেন ৷
Published : June 27, 2026 at 8:10 PM IST
রিষড়া, 26 জুন: স্ত্রীকে খুন করে মেট্রোর লাইনে ঝাঁপ দিয়ে নিজেকে শেষ করলেন দীপঙ্কর সরকার ! পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার সকালে রিষড়ায় এক মহিলার গলাকাটা মৃতদেহ উদ্ধার হয় ৷ তাঁর নাম মণিকা সরকার (32) ৷ এদিনই বেলা 3টে নাগাদ বেলগাছিয়া মেট্রোর লাইনে ঝাঁপ দিয়ে এক ব্যক্তি নিজেকে শেষ করেন ৷ পরে জানা যায় স্ত্রীকে খুনের পর চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দীপঙ্কর ৷ তাঁর বয়স কমবেশি 40 ৷
পুলিশের সন্দেহ, স্ত্রী বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িত ৷ এই সন্দেহে তাঁকে খুন করে পালিয়ে গিয়েছিলেন স্বামী ৷ পরে বেলগাছিয়া মেট্রোর লাইনে ঝাঁপ দিয়ে নিজেকে শেষ করেন স্ত্রীকে খুনে অভিযুক্ত দীপঙ্কর ৷ এনিয়ে চন্দন নগর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি অর্ণব বিশ্বাস বলেন, "দীপঙ্কর সরকারের স্ত্রী শ্রীমতি মনিকা ওঝা সরকারের (32) মৃতদেহ তাঁদের ভাড়াবাড়ির শোওয়ার ঘর থেকে উদ্ধার করা হয় ৷ তাঁর গলায় একটি কাটা দাগ পাওয়া গিয়েছে ৷"
মৃতার পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, পরকীয়া সম্পর্কের সন্দেহে দীপঙ্করই এই হত্যা করেছেন ৷ এর প্রেক্ষিতে, এদিন সকালে রিষড়া থানায় বিএনএস (BNS)-এর 85/103(1) ধারায় মামলা রুজু করা হয় ৷ এফআইআর-এ নাম থাকা অভিযুক্তের সন্ধানে তল্লাশি চালানোর সময় জানা যায়, দীপঙ্কর উল্টোডাঙা থানার অন্তর্গত বেলগাছিয়া মেট্রো স্টেশনে ঝাঁপ দিয়ে নিজেকে শেষ করেছেন ৷
স্ত্রী ও বছর ছয়েকের শিশুকন্যাকে নিয়ে রিষড়ার তিন নম্বর গভর্নমেন্ট কলোনির ভাড়াবাড়িতে থাকতেন তিনি ৷ কর্মসূত্রে দীপঙ্কর থাকতেন দিল্লিতে ৷ মাঝেমধ্যে রিষড়ায় বাড়িতে আসতেন ৷ শুক্রবার রাতে প্রতিবেশীরা তাঁদের ঘর থেকে চিৎকার চেঁচামেচি শুনতে পান ৷
এদিন সকালে এক প্রতিবেশী বাড়িতে ডেকে সাড়া না-পেয়ে দরজা খুলে দেখেন মণিকা সরকারের গলা কাটা মৃতদেহ পড়ে রয়েছে ৷ পাশে ঘুমিয়ে রয়েছে ছ'বছরের মেয়ে ৷ সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দেওয়া হয় ৷ পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, প্রথমে শ্বাসরোধ করে তারপর গলা কেটে খুন করা হয় মণিকাকে ৷ রিষড়া থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ৷ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শ্রীরামপুরে ওয়ালস হাসপাতালে পাঠানো হয় ৷ চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিক সকালের দিকে বলেন, মহিলার স্বামীকে খুঁজে পাওয়া যায়নি ৷ অনুমান, পরকীয়ায় সন্দেহে স্ত্রীকে খুন করেছেন স্বামী ৷ এরপরই বেলগাছিয়ার ঘটনা প্রকাশ্যে আসে ৷
দিল্লি থেকে গতকাল বাড়ি ফিরে আসেন দীপঙ্কর ৷ রাতে স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর অশান্তি হয় ৷ সম্ভবত ভোরেক দিকে এই খুনের ঘটনা ঘটেছে ৷ প্রতিবেশী অনন্ত নাগ চৌধুরী জানান, পরিবারটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকত ৷ স্বামীকে দেখা যেত না ৷ মহিলা একাই থাকতেন ৷ রাতে চিৎকার চেঁচেমেচি শোনা গিয়েছিল ৷ তার পর খুনের কথা জানা যায় ৷ মণিকার ভাই জানিয়েছেন, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে কী নিয়ে অশান্তি হয়েছে তা তিনি জানেন না ৷