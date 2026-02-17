বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের জের, স্বামীকে খুন করে নাটক স্ত্রী-প্রেমিকের !
'পথের কাঁটা' স্বামীকে সরিয়ে দিয়ে তারা বিয়ে করবে ভেবেছিল স্ত্রী ও প্রেমিক ৷ খুনের পর নাটকও করে দু'জনে ৷ কিন্তু শেষ রক্ষা হল না ৷
Published : February 17, 2026 at 12:59 PM IST
বর্ধমান, 17 ফেব্রুয়ারি: বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের জেরে স্বামীকে খুন করল স্ত্রী ও তার প্রেমিক ৷ পূর্ব বর্ধমানের দেওয়ানদিঘি থানায় এমনটাই অভিযোগ দায়ের হয়েছে ৷ যার জেরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় ।
পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম সফিকুল ইসলাম আনিসারি । তাঁর বাড়ি দেওয়ানদিঘি থানার খেতিয়া বিজয়বাটি এলাকায় । পুলিশ মৃতের স্ত্রী রাজিয়া সুলতানা ও প্রেমিক উজ্জ্বল শেখকে গ্রেফতার করেছে ৷ সোমবার ধৃতদের বর্ধমান আদালতে তোলা হলে 5 দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক । পূর্ব বর্ধমান জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ধৃতরা খুনের কথা স্বীকার করে নিয়েছে ৷
কী ঘটনা ঘটেছে ?
রবিবার রাতের দিকে দেওয়ানদিঘি থানার পুলিশের কাছে গিয়ে গল্প ফাঁদে অভিযুক্ত প্রেমিক উজ্জ্বল শেখ ৷ পুলিশকে জানায়, বন্ধু সফিকুলকে নিয়ে সোনার দোকানে গিয়েছিল সে । দোকান থেকে ফেরার পথে কয়েকজন তাদের পথ আটকায় এবং সফিকুলকে তুলে নিয়ে যায় । গ্রামে এই খবর জানাজানি হতেই প্রতিবশীরা খোঁজাখুঁজি শুরু করে । পরে একটা ক্যানেলের ধার থেকে বন্ধুর মৃতদেহ উদ্ধার হয় । তার কথায়, পুলিশ অসঙ্গতি লক্ষ্য করে । সন্দেহ বাড়ে ৷ পরে পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করতেই আসল ঘটনা সামনে আসে ।
পুলিশ জানতে পারে মৃত সফিকুলের স্ত্রী রাজিয়া সুলতানার সঙ্গে উজ্জ্বল শেখের বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল । রাজিয়ার স্বামী সফিকুল আনসারি চেন্নাইতে কাজ করতেন । মাসখানেক আগে তিনি বাড়ি ফিরে আসেন । সেই থেকে আর কাজে যাননি । এদিকে স্বামী দিনের পর দিন বাড়িতে না-থাকার সুযোগ নিয়ে উজ্জ্বল ও রাজিয়ার ঘনিষ্ঠতা বাড়ে । কিন্তু তার স্বামী আর ফের কাজে না-যাওয়ায় তারা সমস্যায় পড়ে যান । এদিকে রাজিয়া ও উজ্জ্বল বিয়ে করবে বলে মনস্থির করে । কিন্তু পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়ায় রাজিয়ার স্বামী সফিকুল ইসলাম ।
তাই রাজিয়া ও তার প্রেমিক পরিকল্পনা করে সফিকুলকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য । সেই মতো রবিবার সকালে রাজিয়া তার স্বামী সফিকুল ও মেয়েকে নিয়ে উজ্জ্বল শেখের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে যায় । সারাদিন তারা উজ্জ্বলের বাড়িতেই ছিল । সন্ধে নাগাদ বাড়ি ফেরার সময় উজ্জ্বলের সঙ্গে সফিকুলের কথা কাটাকাটি শুরু হয় । এলাকাটি নির্জন ছিল ৷ সেইসময় সফিকুলের মাথায় ভারী বস্তু দিয়ে আঘাত করলে তিনি জ্ঞান হারান । রাজিয়া ও উজ্জ্বল গ্রামে ফিরে গিয়ে নাটক করতে শুরু করে । পুলিশের কাছে গিয়েও মিথ্যে বলে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে । যদিও পুলিশের চাপে ঘটনার কথা স্বীকার করে নেয় ধৃত দু'জনে ৷
পুলিশের বক্তব্য
পূর্ব বর্ধমান জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "রবিবার রাতে এক যুবক থানায় এসে জানায় সে তার বন্ধুর সঙ্গে সোনার দোকান থেকে ফিরছিল । পথে কয়েকজন তাদের পথ আটকায় । এরপর ক্যানেল পাড় থেকে তার বন্ধুর দেহ উদ্ধার হয় । আমরা তদন্ত শুরু করি ।সফিকুল ইসলাম আনিসারির দেহ উদ্ধার করা হয় । গ্রামের মানুষজন-সহ বিভিন্ন মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় । জানতে পারি, তারা সারাদিন একসঙ্গে কাটানোর পরে এই ঘটনা ঘটে । আমরা মৃতের স্ত্রী ও উজ্জ্বলকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করি ৷"
তিনি আরও বলেন, "আমরা জানতে পারি উজ্জ্বলের সঙ্গে রাজিয়ার একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল । স্বামী সফিকুল ভিনরাজ্যে কাজে যাওয়ায় তাঁর অনুপস্থিতিতে দু'জনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে ৷ একমাস আগে রাজিয়ার স্বামী বাড়ি ফেরেন । আর ফিরে যাননি ৷ এদিকে তাঁর স্ত্রী ও তার প্রেমিক দু'জনে মরিয়া হয়ে ওঠে বিয়ে করার জন্য । তাই সফিকুল খুন করার পরিকল্পনা করে । গ্রেফতারের পর জেরায় তারা খুনের কথা স্বীকার করে নেয় । প্রথমে উজ্জ্বলের সঙ্গে সফিকুলের সঙ্গে কথা কাটাকাটি শুরু হয় । তারপর উজ্জ্বল, সফিকুলের মাথায় আঘাত করতেই মাটিতে পড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয় ৷ ধৃতদের পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে ৷ ঘটনায় আরও কেউ যুক্ত আছে কি না, তাও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে ৷"