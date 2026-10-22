অবৈধ সম্পর্কের জের ? রক্তে ভেসে যাচ্ছে ঘর, পড়ে যুবকের দেহ ! বংশীহারীতে গ্রেফতার স্ত্রী
Banshihari: মাথায় ভারী বস্তু দিয়ে আঘাত করে খুনের অভিযোগ পরিবারের, পলাতক টোটোচালক অনুপ দাসের খোঁজে তল্লাশি। অভিযোগ অস্বীকার ধৃত শিউলির ।
Published : October 22, 2026 at 7:17 PM IST
বংশীহারী, 22 অক্টোবর: শোওয়ার ঘরের দরজা দীর্ঘক্ষণ বন্ধ । ডাকাডাকির পর দরজা খুলতেই দেখা গেল, মেঝেতে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন 34 বছরের বিকাশ রায় । দক্ষিণ দিনাজপুরের বংশীহারী ব্লকের করই কলোনির এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় । বিকাশের পরিবারের অভিযোগ, স্ত্রীর সঙ্গে এক টোটোচালকের ঘনিষ্ঠতার প্রতিবাদ করায় তাঁকে খুন করা হয়েছে । অভিযোগের আঙুল স্ত্রী শিউলি রায় ও টোটোচালক অনুপ দাসের দিকে । ঘটনায় শিউলিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । তবে, খুনের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তিনি । ঘটনার পর থেকে অনুপের খোঁজ মিলছে না ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, করই কলোনির রায়পাড়ার বাসিন্দা বিকাশ নির্মাণ শ্রমিক ছিলেন । শাটারিংয়ের কাজের জন্য প্রায় দু'মাস আগে কলকাতায় গিয়েছিলেন তিনি । পুজোর কয়েক দিন আগে বাড়ি ফেরেন । পরিবারের দাবি, স্থানীয় টোটোচালক অনুপ দাসের সঙ্গে শিউলির ঘনিষ্ঠতা নিয়ে বিকাশের সঙ্গে মাঝেমধ্যেই অশান্তি হত । অনুপের ওই বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত ছিল বলেও দাবি তাঁদের । এই সম্পর্কের প্রতিবাদ করতেন বিকাশ । তা নিয়েই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ বাড়ছিল বলে অভিযোগ ।
পরিবারের অভিযোগ, বুধবার রাতে ফের তীব্র অশান্তি হয় দম্পতির মধ্যে । সেই সময় ঘরে অনুপও উপস্থিত ছিলেন বলে দাবি বিকাশের আত্মীয়দের । অভিযোগ, দু'জনে মিলে বিকাশকে মারধর করেন । তাঁর মাথায় ভারী কোনও বস্তু দিয়ে আঘাত করা হয় বলেও অভিযোগ । এরপরেই ঘরের মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন বিকাশ । ঘটনার পর জানালা দিয়ে অনুপ পালিয়ে যান বলে দাবি পরিবারের ।
বৃহস্পতিবার সকালে দীর্ঘক্ষণ শোওয়ার ঘরের দরজা বন্ধ থাকায় সন্দেহ হয় বাড়ির লোকজনের । ডাকাডাকির পর শিউলি দরজা খুললে ঘরের মেঝেতে রক্তাক্ত অবস্থায় বিকাশকে পড়ে থাকতে দেখা যায় । তাঁর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন ছিল বলে দাবি পরিবারের । খবর দেওয়া হয় বংশীহারী থানায় । পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিকাশকে উদ্ধার করে রশিদপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায় । সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন । পরে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয় । তদন্তের স্বার্থে ঘরটি সিল করে দিয়েছে পুলিশ । তবে খুনে ব্যবহৃত হয়েছে বলে সন্দেহ, এমন কোনও বস্তু এখনও উদ্ধার হয়নি ।
বিকাশের খুড়তুতো ভাই রোহিত রায়ের অভিযোগ, শিউলির অন্য এক ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কের জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে । তাঁর দাবি, বুধবার রাতে ঘরের মধ্যে অনুপ উপস্থিত ছিলেন । সকালে বিকাশের দেহ উদ্ধারের সময় শিউলি পালানোর চেষ্টা করেছিলেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি । পরিবারের তরফে শিউলি ও অনুপ- দু'জনের বিরুদ্ধেই অভিযোগ জানানো হয়েছে ।
স্থানীয় বাসিন্দা বিচিত্রা মিস্ত্রির দাবি, অনুপের টোটোয় চেপে শিউলি প্রায়ই বুনিয়াদপুর যেতেন । তবে সম্পর্ক নিয়ে পরিবারের অভিযোগ ও স্থানীয়দের বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করছে পুলিশ । অন্য দিকে, স্বামীকে খুনের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন শিউলি । সাংবাদিকদের তিনি জানান, নতুন ফোন কেনাকে কেন্দ্র করে বুধবার রাতে স্বামীর সঙ্গে তাঁর ঝামেলা হয়েছিল । বিকাশের মৃত্যু কী ভাবে হয়েছে, তা তিনি জানেন না বলেও দাবি করেন । তাঁর বক্তব্য, তিনি শুধু স্বামীর হাতে কামড় দিয়েছিলেন । অন্য কেউ এই ঘটনায় জড়িত কি না, সে বিষয়ে তিনি কিছু জানেন না । অনুপের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার অভিযোগও অস্বীকার করেছেন শিউলি ।
গঙ্গারামপুরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক শুভতোষ সরকার জানিয়েছেন, করই কলোনিতে খুনের ঘটনার খবর পেয়ে বংশীহারী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় । মৃতের স্ত্রীকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে । ঘটনার কারণ এবং এর সঙ্গে আর কেউ জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । পলাতক অনুপ দাসের সন্ধানেও তল্লাশি চলছে ।
এক দিকে পরিবারের তরফে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের অভিযোগ, অন্য দিকে ধৃত স্ত্রীর দাবি- ফোন কেনাকে কেন্দ্র করে অশান্তি । দুই বক্তব্যের মধ্যে কোনটি ঘটনার প্রকৃত কারণের কাছাকাছি, তা জানতে তদন্তকারীদের নজর এখন ময়নাতদন্তের রিপোর্ট ও অন্যান্য তথ্যপ্রমাণের দিকে ।