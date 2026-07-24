ETV Bharat / state

পরকীয়ার অভিযোগে স্ত্রীকে রাস্তায় ফেলে মার, হাবড়ায় স্বামীকে গণধোলাই

আনন্দ রাস্তায় স্ত্রীকে ফেলে মারছেন দেখে ক্লাবের ছেলেরা ছুটে আসেন ৷ তারপরই তাঁদের সঙ্গে ঝগড়া বাধে অভিযুক্ত স্বামীর ৷ স্থানীয়দের মারে হাসপাতালে ভর্তি অভিযুক্ত ৷

Husband lynching by locals
প্রতীকী ছবি (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 24, 2026 at 5:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হাবড়া, 24 জুলাই: পরকীয়ার অভিযোগকে স্ত্রীকে রাস্তায় ফেলে মারধর করছিল স্বামী। তা দেখে স্বামীকে গণধোলাই দিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। গুরুতর জখম স্বামী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। উত্তর 24 পরগনার হাবড়ায় বৃহস্পতিবার রাতে সেই ঘটনার পর স্বামী ও স্ত্রী দু'পক্ষই পরস্পরের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হাবড়ার কুমরা-কাশীপুর পঞ্চায়েতের পাঁচঘরিয়ার বাসিন্দা আনন্দ দত্তের সঙ্গে বছর পাঁচেক আগে আনখোলার রানি বালোর বিয়ে হয়। তাঁরা দু'জনকে পছন্দ করেই বিয়ে করেন ৷ আনন্দ হাবড়ায় ট্যাটু ও উল্কি আঁকার কাজ করেন । বিয়ের কিছুদিন পর থেকে দু'জনের মধ্যে অশান্তি শুরু হয়। পরিবারের লোকজন তাতে বিরক্ত হচ্ছিলেন ৷ এরপর বাড়ি ছেড়ে পার্শ্ববর্তী ফুলতলা গ্রামে ভাড়াবাড়িতে গিয়ে ওঠেন আনন্দ ও রানি ।

স্বামী ও স্ত্রী দু'জনেই পরস্পরের বিরুদ্ধে পরকীয়ায় জড়িয়ে থাকার অভিযোগ তোলেন । তা নিয়ে প্রায় দু'জনের মধ্যে অশান্তি হতে থাকে ৷ বৃহস্পতিবার রাতে স্বামীর দোকানে আসেন রানি । সেখানে দু'জনের মধ্যে তুমুল ঝগড়া হয়। অভিযোগ, আনন্দ রাস্তায় ফেলে স্ত্রীকে মারধর করেন । তখন পার্শ্ববর্তী ক্লাবের ছেলেরা প্রতিবাদ করেন । আনন্দ তাঁদের সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দেন । তখন আনন্দকে মারধর করে স্থানীয়রা। গুরুতর জখম অবস্থায় আনন্দ হাবড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ।

আনন্দের বাবা বীরেন চন্দ্র দত্ত বলেন, "বিয়ের পর থেকে বউমা ছেলের সঙ্গে অশান্তি শুরু করেছে। বউমার অন্য কারোর সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। গতকাল রাতে বউমা ছেলের দোকানে গিয়ে অশান্তি করে। তখন পাশের ক্লাবের ছেলেদের ডেকে নিয়ে যায় রানি ৷ তারপরই আমার ছেলেকে মারধর করায় ৷ আনন্দ গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ গলায় পাঁচটি সেলাই পড়েছে।"

রানি বলেন, "আনন্দ ট্যাটু করার সুযোগ নিয়ে একাধিক মেয়ের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে । নিজের অপরাধ চাপা দেওয়ার জন্য আমার নামে পরকীয়ার অভিযোগ রটিয়ে দিয়েছে। ও আমাকে রাস্তায় মারধর করছিল ৷ তখন পাশের ক্লাবের দাদারা প্রতিবাদ করেন। আনন্দ তাঁদের উপরেও চোটপাট করতে গেলে তাঁরা ওকে মারধর করেন ৷ "

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আনন্দ ও রানি অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন করেন। বিয়ের পর রানি হাবড়ার একটি পানশালায় নর্তকীর কাজ করতেন । আবার আনন্দের সঙ্গে বিভিন্ন মহিলার ছবি সোশাল মিডিয়ায় দেখা গিয়েছে । দু'জনের পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ।

TAGGED:

পরকীয়া
স্ত্রীকে রাস্তায় ফেলে মার
HUSBAND LYNCHING BY LOCALS
WIFE BEAT BY HUSBAND
HABRA EXTRAMARITAL AFFAIR

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.