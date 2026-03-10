অসুস্থ স্ত্রীকে হাসপাতাল থেকে আর বাড়ি ফেরাতে চান না স্বামী, তাজ্জব হাইকোর্ট

অসুস্থ স্ত্রীকে হাসপাতাল থেকে আর বাড়ি ফেরাতে চান না স্বামী, তাজ্জব হাইকোর্ট
হাসপাতাল ও মহিলার স্বামীর মধ্যে এই দ্বন্দ্বে উঠেছে এক মৌলিক প্রশ্ন—মানুষের চিকিৎসার অধিকার কি যথাযথভাবে রক্ষা হচ্ছে ?
কলকাতা, 10 মার্চ: পাঁচ বছর ধরে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন স্ত্রী ৷ অথচ স্বামী নাকি বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন না ! এ নিয়েই মামলা গড়িয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে ৷
আদালত সূত্রে খবর, উত্তর কলকাতার এক মহিলা পাঁচ বছর আগে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় গুরুতর মাথায় আঘাত পান । দুর্ঘটনার সময় মোটরসাইকেল চালাচ্ছিলেন মহিলা, আর সওয়ারি ছিলেন স্বামী । দুর্ঘটনার পর স্বামীই হাসপাতালে ভর্তি করেন স্ত্রীকে । কিন্তু পাঁচ বছর কেটে গেলেও মহিলার অবস্থা ক্রমেই খারাপ হচ্ছে । বর্তমানে তিনি কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি । চিকিৎসার খরচ প্রায় দেড় কোটি টাকা, যা বহন করার ক্ষমতা নেই স্বামীর ।
হাসপাতালের অভিযোগ, স্বামী চিকিৎসার খরচ দিতে অস্বীকার করেছেন এবং অসুস্থ স্ত্রীকে হাসপাতালে ফেলে চলে গেছেন । মহিলাকে একাধিক অপারেশন করতে হয়েছে, তবে স্বামী মাত্র 15 হাজার টাকা দিয়ে ভর্তি করেছিলেন, আর ইনস্যুরেন্সের সুবিধা শেষ হয়ে গেছে । হাসপাতাল বারবার পরামর্শ দিয়েছিল সরকারি হাসপাতালে নেওয়ার জন্য, কিন্তু স্বামী তা মানেননি ।
এদিন ওই মামলায় আদালতে হাজির ছিলেন স্বামী। বিচারপতি কৃষ্ণা রাও সরাসরি প্রশ্ন করেন, "আপনার স্ত্রী চলাফেরা করতে পারছেন না, বাচ্চা-কাচ্চা রয়েছে, তাহলে আপনি কেন বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন না?" স্বামী জানান, "আমরা হাসপাতালেই রেখেছি, দেখাশোনা করি ।"
বিচারপতি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের সুপারকে নির্দেশ দিয়েছেন, দু’সপ্তাহের মধ্যে একজন সিনিয়র চিকিৎসক মহিলাকে পরীক্ষা করবেন এবং দেখবেন হাসপাতাল থেকে ছাড়ানো সম্ভব কি না । যদি চিকিৎসার প্রয়োজন হয়, তা মেডিক্যাল কলেজে করা যাবে কি না তা রিপোর্টে জানাতে হবে । পরবর্তী শুনানি 30 মার্চ, সেই দিন স্বামীকে আদালতে হাজির থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
রাজ্য সরকারের রিপোর্টে জানানো হয়েছে, রাজ্যে এমন রোগীদের জন্য যথাযথ সরকারি হোম নেই। যদিও প্রায় 70টি হোম রয়েছে, সেখানে নিয়মিত চিকিৎসক থাকেন না।
বর্তমানে মহিলার অবস্থা শোচনীয়—হুইলচেয়ারে বসে, নিজে খেতে বা স্নান করতে পারেন না, সম্পূর্ণভাবে অন্যের সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল। হাসপাতাল ও স্বামীর মধ্যে এই দ্বন্দ্বে উঠেছে এক মৌলিক প্রশ্ন—মানুষের চিকিৎসার অধিকার কি যথাযথভাবে রক্ষা হচ্ছে ? এখন দেখার পরবর্তী শুনানিতে আদালত কী নির্দেশ দেয় ৷