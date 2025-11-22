ETV Bharat / state

পরকীয়ার সন্দেহে স্ত্রীকে বাজারে পরপর ধারালো অস্ত্রের কোপ ! গ্রেফতার স্বামী

জখম মহিলার মায়ের দাবি, মেয়ে কাজ করুক তা চাইতেন না জামাই ৷ আর তাই সে তাঁকে ছুরি দিয়ে কোপাতে যায় ৷

husband stabs wife
প্রতীকী ছবি (ফাইল চিত্র)
Published : November 22, 2025 at 6:28 PM IST

অন্ডাল, 22 নভেম্বর: পরকীয়া সম্পর্ক রয়েছেন স্ত্রী ৷ এই সন্দেহে তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে প্রকাশ্য রাস্তায় সকলের সামনে একের পর এক কোপ বসানোর অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে । শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমানের অন্ডালের হরিপুর বাজার এলাকায় । অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । আহত মহিলাকে ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে । যদিও মহিলার পরিবারের দাবি, মেয়ে কাজ করুক তা চাইতেন না জামাই ৷ আর তার থেকেই এই ঘটনা ৷

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তের নাম পিন্টু গোপ । ছোড়া গ্রামের বাসিন্দা পিন্টু গোপের সঙ্গে বছর আটেক আগে বিয়ে হয় খান্দরা পঞ্চায়েতের সিদুলির বাসিন্দা ওই মহিলার । দম্পতির একটি মেয়ে ও একটি ছেলে রয়েছে । পিন্টু একটি মিষ্টির দোকানে কর্মচারী হিসাবে কাজ করেন । আর তাঁর স্ত্রী স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে কাজ করে একটি বেসরকারি হাসপাতালে । ছোড়া গ্রামে বাড়ি হলেও পরিবার নিয়ে দম্পতি ইসিএলের একটি আবাসন ভাড়া থাকতেন ।

পরকীয়ার সন্দেহে স্ত্রীকে বাজারে পরপর ধারালো অস্ত্রের কোপ ! দেখুন ঘটনার হাড়হিম করা ভিডিয়ো (ইটিভি ভারত)

স্ত্রীর পরকীয়া সম্পর্ক রয়েছে বলে সন্দেহ করতেন পিন্টু । এই নিয়ে দাম্পত্য কলহ লেগেই ছিল পরিবারে । শনিবার সকালে কর্মস্থলে যাওয়ার জন্য স্ত্রী স্কুটি নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন । তাঁর পিছু নেই পিন্টু । হরিপুর বাজার এলাকায় পৌঁছনোর পর ধারালো অস্ত্র নিয়ে স্ত্রীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন পিন্টু । ঘটনাটি দেখে বাজারে উপস্থিত লোকজনেরা পিন্টুকে নিরস্ত করেন । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বনবহাল ফাঁড়ির পুলিশ । মহিলাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় আসানসোল জেলা হাসপাতালে । পিন্টুকে গ্রেফতার করে ফাঁড়িতে নিয়ে যায় পুলিশ । সাতসকালে এমন ঘটনা ঘটায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে হরিপুর বাজার এলাকায় ।

এসিপি (অন্ডাল ও পাণ্ডবেশ্বর) পিন্টু সাহা বলেন, "ঘটনার কথা জেনেছি । মেয়েটিকে চিকিৎসার জন্য জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে এবং তার স্বামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে । দু'জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ৷ কারও কোন অভিযোগ থাকলে তা খতিয়ে দেখে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"

husband stabs wife
মহিলাকে বাজারে পরপর ধারালো অস্ত্রের কোপ স্বামীর (নিজস্ব ছবি)

জখম মহিলার মা বলেন, "জামাই মেয়েকে হাসপাতালে কাজ করতে দেবে না বলছিল ৷ মেয়ে তখন বলে কাজ না করলে আমি কী করে গাড়ির লোন মেটাব? জামাই যা কাজ করে সব টাকা মদ খেয়ে উড়িয়ে দেয় ৷ মেয়েকে কাজ করতে দেবে না বলেই ওকে মেরেছে জামাই ৷ ঘরে সবসময় মেয়ের কাজ করা নিয়ে জামাই অশান্তি করত ৷ আমরা মেয়ের সঙ্গে জামাইয়ের বিবাহ বিচ্ছেদ চাই ৷ মেয়েকে আর সংসার করতে পাঠাব না ৷ মেয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে ৷"

