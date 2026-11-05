বারান্দায় স্বামী, বিছানায় স্ত্রীর মৃতদেহ ! বসিরহাটে দম্পতির রহস্যমৃত্যুতে চাঞ্চল্য
Basirhat Husband-Wife Death: সকালে উঠে বাবা-মায়ের দেহ দেখে আঁতকে ওঠে মেয়ে ৷ সঙ্গে সঙ্গে খবর দেয় আত্মীয়স্বজনদের ৷ পুলিশ এসে দম্পতির দেহ উদ্ধার করে ৷
Published : November 5, 2026 at 2:17 PM IST
বসিরহাট, 5 নভেম্বর: এক দম্পতির রহস্যজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল উত্তর 24 পরগনার বসিরহাট মহকুমার 6 নম্বর ওয়ার্ডের সানাপুকুর এলাকায় ৷ বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ির বারান্দা থেকে স্বামীর এবং ঘরের ভিতরে বিছানায় স্ত্রী'র নিথর দেহ উদ্ধারের পর থেকেই গোটা ঘটনাটি ঘিরে তীব্র ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে ৷ এলাকাবাসীর প্রাথমিক অনুমান, তাঁরা আত্মহত্যা করেছেন ৷
বাবা-মায়ের এমন মর্মান্তিক পরিণতিতে ভেঙে পড়েছে তাঁদের 18 বছরের একমাত্র কন্যা ৷ পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম সুদেব গোস্বামী (60) ৷ পেশায় তিনি একজন মেডিক্যাল ঠিকাদার ছিলেন ৷ তাঁর স্ত্রীর নাম সোমা গোস্বামী (55) ৷
ইতিমধ্যে পুলিশ মৃতদেহ দু'টি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে ৷ বসিরহাট থানার পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং ফরেন্সিক পরীক্ষার রিপোর্ট হাতে পেলে মৃত্যুর আসল কারণ স্পষ্ট হবে ৷ এই মৃত্যুর নেপথ্যে খুন নাকি আত্মহত্যা, তা তদন্তে বেরিয়ে আসবে ৷"
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকালে ঘুম থেকে উঠে বাবা ও মায়ের দেহ দেখতে পায় দম্পতির মেয়ে । এই দৃশ্য দেখে আতঙ্কিত ও দিশাহারা হয়ে পড়ে তরুণী । সে দ্রুত আত্মীয়দের খবর দেয় ৷ খবর পেয়ে আত্মীয়-পরিজনরা সেখানে ছুটে আসেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই বসিরহাট থানায় খবর দেওয়া হয় ৷
পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দু’জনের মৃতদেহ উদ্ধার করে ৷ কিন্তু ঠিক কী কারণে এই দম্পতির এমন মর্মান্তিক পরিণতি হল, তা নিয়ে এখন একাধিক প্রশ্ন রয়েছে ৷ স্বামীর দেহ বারান্দায় পাওয়া গেলেও স্ত্রীর দেহ কীভাবে বিছানায় ছিল, তা তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন ৷
প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন, ওই দম্পতির মধ্যে বা পাড়ার কারও সঙ্গে কখনও কোনও ঝগড়া বা অশান্তির ঘটনা ঘটেনি ৷ এমনকী ঘটনার আগের দিনও পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই কথা বলেছিলেন । পরদিনই এমন চরম পদক্ষেপ কেন নিলেন দম্পতি, নাকি এর নেপথ্যে কোনও আর্থিক সঙ্কট, পারিবারিক গোপন চাপ কিংবা অন্য কোনও শরিকি বিবাদের যোগ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷
মৃত ব্যক্তির দাদা মহাদেব গোস্বামী বলেন, “কালকেও কথা হয়েছে ৷ কোনও সমস্যা বা ঝগড়া কিছুই ছিল না ৷ আমরা নিজেরাই ধন্দে আছি, যে কেন এমন ঘটনা ঘটল ৷" অন্যদিকে, স্থানীয় প্রতিবেশী আমিরুল মণ্ডল বলেন, “ওদের স্বামী-স্ত্রীর কোনওদিন অশান্তি দেখিনি ৷ পাড়ার কারও সঙ্গে আজ পর্যন্ত জীবনে কোনও ঝগড়া হয়নি ৷”