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কেন পুত্রসন্তান হয়নি, বধূকে শ্বাসরোধ করে খুন ! স্বামী-সহ 4 জনের যাবজ্জীবন

মেয়ের যখন মাত্র তিন মাস বয়স, তখন বধূকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয় । শ্বশুরবাড়ির লোকেরা 'অসুস্থতা' থেকে মৃত্যু বলে চালানোর চেষ্টা করেন ৷

bangaon court
প্রতীকী ছবি (ফাইল চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 11, 2026 at 7:09 PM IST

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বনগাঁ, 11 জুন: কেন পুত্রসন্তান হয়নি । কন্যাসন্তানের জন্ম দেওয়ায় বধূকে শ্বাসরোধ করে খুন ! স্বামী-সহ শ্বশুরবাড়ির চারজনকে যাবজ্জীবন সাজা দিল আদালত । বুধবার উত্তর 24 পরগনা জেলার বনগাঁ মহকুমা আদালতের বিচারক গৃহবধূকে খুনের দায়ে চারজনের যাবজ্জীবন কারাবাসের সাজার নির্দেশ দিয়েছেন । এই রায়ে সন্তুষ্ট নিহত গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোকেরা ৷

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপালনগরের কামদেবপুর গ্রামের বাসিন্দা তারক কর্মকারের সঙ্গে পিংকি কর্মকারের বিয়ে হয়েছিল । তারক সাইকেল গ্যারাজে কাজ করতেন । বিয়ের পর থেকে স্বামী-সহ শ্বশুরবাড়ির লোকেরা পুত্রসন্তানের দাবি তোলেন । কিন্তু দু'বছরের মাথায় পিংকি কন্যাসন্তান প্রসব করেন । অভিযোগ, তারপর থেকে শ্বশুরবাড়িতে তাঁর উপর অত্যাচার শুরু হয় । মেয়ের যখন মাত্র তিন মাস বয়স, রহস্যজনকভাবে পিংকির মৃত্যু হয় ।

কেন পুত্রসন্তান হয়নি, বধূকে শ্বাসরোধ করে খুন ! স্বামী-সহ 4 জনের যাবজ্জীবন (ইটিভি ভারত)

2017 সালের 14 মে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বাপের বাড়িতে ফোন করে জানান, পিংকি ভীষণ অসুস্থ । হাসপাতালে চিকিৎসাধীন । বাপের বাড়ির লোকেরা বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে গিয়ে দেখেন, পিংকি চিকিৎসাধীন নন । তাঁর দেহ পড়ে রয়েছে হাসপাতালের মর্গে । ময়নাতদন্তের রিপোর্টে দেখা যায়, পিংকির শ্বাসনালীর বেশ কয়েকটি হাড় ভাঙা । শরীরেরও কয়েকটি আঘাতের চিহ্ন রয়েছে ।

bangaon court
গৃহবধূকে খুনের দায়ে চারজনের যাবজ্জীবন (নিজস্ব ছবি)

বাপের বাড়ির লোকজন তখন গোপালনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন । তারপর পুলিশ স্বামী তারক কর্মকার, শ্বশুর সমীর কর্মকার, দেওর জয়দেব কর্মকার ও শাশুড়ি সাবিত্রী কর্মকারকে গ্রেফতার করে । ঘটনার তদন্ত নেমে কয়েকদিনের মধ্যে পুলিশ নিশ্চিত হয়ে যায়, গৃহবধূ পিংকিকে শ্বাসরোধ করেই খুন করা হয়েছে । ঘটনায় প্রায় নয় বছর ধরে মামলা চলে । মোট 17 জন সাক্ষী দিয়েছেন । বুধবার বনগাঁ মহকুমা আদালতের বিচারক মৃত্যুঞ্জয় কর্মকার চারজনকে যাবজ্জীবন সাজার নির্দেশ দিয়েছেন ।

bangaon court
স্বামী-সহ 4 জনের যাবজ্জীবন (নিজস্ব ছবি)

মামলার আইনজীবী শ্যামল বিশ্বাস বলেন, "কেন পুত্রসন্তান হয়নি, সেই রাগে গৃহবধূকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছিল । শ্বশুরবাড়ির লোকেরা 'অসুস্থতা' থেকে ওই গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে বলে চালানোর চেষ্টা করেছিলেন । কিন্তু ময়নাতদন্তের রিপোর্টে গৃহবধূর শ্বাসনালীর হাড় ভাঙার কথা উল্লেখ ছিল । তাঁর শরীরে আঘাতের কথাও ময়নাতদন্তের রিপোর্টে ছিল । সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ দেখে বিচারক শ্বশুরবাড়ির চারজনকে যাবজ্জীবন সাজার নির্দেশ দিয়েছেন ।"

bangaon court
বনগাঁ মহকুমা আদালত সাজা ঘোষণা করেছে (নিজস্ব ছবি)

নিহত গৃহবধূর দাদা বাপি কর্মকার এদিন আদালত চত্বরে দাঁড়িয়ে বলেন, "আমার বোনের কন্যাসন্তান হয়েছিল বলে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাঁকে পরিকল্পনা করে খুন করেছে । আদালতের উপর আমাদের বিশ্বাস ছিল । আমরা নয় বছর ধরে অপেক্ষা করেছি । অবশেষে দোষীদের যাবজ্জীবন সাজা দিয়েছে আদালত । আমরা আদালতের রায়ে খুশি । ঘটনাটি যেন দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে । আর কোনও দাদাকে যেন এমনভাবে তাঁর বোনকে না হারাতে হয় ।"

TAGGED:

HUSBAND KILLED WIFE
DAUGHTER BIRTH
স্ত্রীকে খুন
BANGAON MURDER CASE

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