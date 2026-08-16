কন্যা সন্তানের জন্ম দেওয়ায় বধূকে নির্যাতন ! খুনের অভিযোগে গ্রেফতার স্বামী ও শ্বশুর
নিহতের দাদার দাবি, বিয়ের পর থেকেই নানা অছিলায় ওই বধূর উপর অত্যাচার করা হত । কন্যা সন্তান হওয়ার পর থেকে নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায় ।
Published : August 16, 2026 at 11:28 AM IST
পুরুলিয়া, 16 অগস্ট: স্বাধীনতার 79 বছর পরও নারী নির্যাতনের ঘটনা থামার লক্ষণ নেই । এবার কন্যা সন্তানের জন্ম দেওয়ায় 20 বছরের বধূকে শ্বাসরোধ করে খুন করার অভিযোগ উঠল । ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়া জেলার জয়পুর থানার মুকুন্দপুর গ্রামে ৷
মৃতের দাদার অভিযোগের ভিত্তিতে স্বামী ও শ্বশুরকে গ্রেফতার করেছে জয়পুর থানার পুলিশ । ধৃতদের নাম রঞ্জিত কর্মকার ও গঙ্গাধর কর্মকার ৷ শনিবার তাঁদের পুরুলিয়া আদালতে তোলা হয় ৷ বধূর স্বামীকে চারদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক ৷ শ্বশুরকে চারদিন জেল হেফাজতে পাঠিয়েছেন তিনি ৷
মৃত বধূ পম্পা কর্মকারের দাদা ষষ্ঠী বলেন, "তিন বছর আগে নগদ ও দান সামগ্রী দিয়ে বোনের বিয়ে দিয়েছিলাম ৷ কিন্তু বিয়ের পর থেকে নানা অছিলায় বোনের উপর অত্যাচার করা হত । একবছর পর বোনের কন্যা সন্তান হওয়ার পর থেকে নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে যায় । বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে নটা নাগাদ বোন ফোন করে মাকে জানায় সে ভালো নেই । তার ঘণ্টা দুয়েক পর আমাদের ফোন করে জানানো হয়, বোন চরম পদক্ষেপ নিয়েছে । হাসপাতালে গিয়ে দেখি বোনের গলায় নখের আঁচড় রয়েছে । বোনের শ্বশুরবাড়ির লোকজন গলায় ফাঁস লাগিয়ে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলেছে ।"
জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "অভিযোগের ভিত্তিতে ওই বধূর স্বামী ও শ্বশুরকে গ্রেফতার করা হয়েছে । বাকিদের সন্ধানে তল্লাশি চলছে ।"
অন্যদিকে, পুরুলিয়া জেলার বরাবাজার থানায় কন্যা সন্তান হওয়ার কারণে নির্যাতন ও প্রাণে মারার চেষ্টার অভিযোগ দায়ের করেছেন এক বধূ । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷ তবে, ওই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি ।
শনিবার 80তম স্বাধীনতা দিবস পালন করেছে দেশবাসী ৷ দিল্লি থেকে কলকাতার রেড রোডে যখন নারীশক্তির জয়জয়কার দেখা গিয়েছে, তার ঠিক উলটো ছবি ধরা পড়ল পুরুলিয়ায় ৷ বর্তমান দিনেও যখন 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' থেকে 'কন্যা রত্ন' নামে নানা প্রকল্প চালু করেছে সরকার, তখন এই ধরনের নারী নির্যাতনের ঘটনা প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলে দেয় । এখন সঠিক বিচারের আশায় পরিবারগুলি ৷