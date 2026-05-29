গৃহবধূর শ্লীলতাহানি ! প্রতিবাদ করায় স্বামীকে ধারাল অস্ত্রের কোপ মারার অভিযোগ

গৃহবধূর শ্লীলতাহানি ! প্রতিবাদ করায় স্বামীকে ধারাল অস্ত্রের কোপ মারার অভিযোগ
গুরুতর জখম অবস্থায় গৃহবধূর স্বামীকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে ৷ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের ৷
Published : May 29, 2026 at 9:22 PM IST
মালদা, 29 মে: বাড়িতে একা থাকাকালীন গৃহবধূর শ্লীলতাহানি করার চেষ্টার অভিযোগ ৷ সেই ঘটনার প্রতিবাদ করায় গৃহবধূর স্বামীর উপর ধারাল অস্ত্র নিয়ে হামলার অভিযোগ উঠল অভিযুক্ত যুবকের বিরুদ্ধে ৷ গুরুতর জখম অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে প্রথমে চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল এবং পরে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ শুক্রবার দিন-দুপুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে চাঁচল থানা এলাকায় ৷
পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এ দিন বাড়িতে একাই ছিলেন ওই গৃহবধূ ৷ অভিযোগ, সেই সময়ে এলাকার বাসিন্দা এক যুবক আচমকাই মহিলার বাড়িতে ঢুকে পড়েন ৷ বাড়িতে অন্য কেউ না-থাকার সুযোগে গৃহবধূর সঙ্গে অশালীন আচরণ করেন বলে অভিযোগ ৷ তাঁর শ্লীলতাহানির করা হয় বলে অভিযোগ করেছেন ওই গৃহবধূ ৷ ঘটনার সময় তিনি চিৎকার শুরু করলে আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন ৷
ফলে পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে সেখান থেকে পালিয়ে যান অভিযুক্ত ৷ এর কিছুক্ষণ পর বাড়ি ফেরেন গৃহবধূর স্বামী ৷ তিনি স্ত্রী’র কাছ থেকে পুরো ঘটনার কথা শুনে অভিযুক্তের কাছে যান ৷ সেখানে ঘটনার প্রতিবাদ করেন ওই ব্যক্তি ৷ অভিযোগ, সেই সময় অভিযুক্ত যুবক রাস্তার মাঝেই কোমর থেকে ধারাল একটি অস্ত্র বের করে মহিলার স্বামীর উপর চড়াও হন ৷ তাঁকে এলোপাথাড়ি কোপ মারতে শুরু করেন বলে অভিযোগ ৷ গুরুতর জখম অবস্থায় রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন তিনি ৷
স্থানীয় বাসিন্দারাই দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যান ৷ পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় ৷ বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি ৷ ঘটনার পর চাঁচল থানায় অভিযুক্ত যুবকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন নির্যাতিতা গৃহবধূ ৷
ওই গৃহবধূ অভিযোগ করেছেন, "বাড়িতে ঢুকে আমার শ্লীলতাহানি করেন ওই যুবক ৷ আমার স্বামী প্রতিবাদ করতে গেলে, চাকু মারা হয় ৷ আমি ওর শাস্তি চাই ৷" স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, "মহিলার উপরে এই ধরনের আক্রমণ সত্যি লজ্জার ৷ আমরা ওর শাস্তি চাই ৷" এ বিষয়ে চাঁচল মহাকুমা পুলিশ আধিকারিক সোমনাথ সাহা বলেন, "অভিযোগ পেয়েছি ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷"