আচার্য প্রধানমন্ত্রীকে বিনামূল্যে প্রবেশের অনুমতি উপাচার্যের, 'অবমাননাকর' বিজ্ঞপ্তি বিশ্বভারতীর !
সুপ্রিয় ঠাকুর বলেন, সংবিধান প্রধানদের প্রবেশে কোথাও বাধা থাকে না ৷ এই বিজ্ঞপ্তি তাঁদের জন্য অপমানকর ।
Published : January 29, 2026 at 3:37 PM IST
বোলপুর, 29 জানুয়ারি: বিনামূল্যে রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালা ও ক্যাম্পাস ঘুরে দেখতে পারবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য, অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী ৷ আর তাঁকে সেই অনুমতি দিচ্ছেন স্বয়ং বিশ্বভারতীর উপাচার্য । শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রপতিকেও সেই অনুমতি দিয়েছেন তিনি ৷ এহেন 'অবমাননাকর' বিজ্ঞপ্তি জারি করে বিতর্কে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ।
বিশ্বভারতীর কর্মসচিব একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন, তাতে উল্লেখ করা হয়েছে 106 জনকে আশ্রম এলাকায় বিনামূল্যে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে । সেই তালিকায় ভারতের রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে উপ-রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, এমনকি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নাম রয়েছে । এহেন বিজ্ঞপ্তি কি জারি করা যায় ? এই বিজ্ঞপ্তি কি দেশের শীর্ষ পদগুলিকে অবমাননা করা নয় ? উঠছে এমনই সব প্রশ্ন ৷ আর এই পদাধিকারীদের বিশ্বের কোথায় যেতে এমন অনুমতি নিতে হয় বা মূল্য দিতে হয়, তাও জানা নেই কারও ৷
যদিও, এই প্রসঙ্গে বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতীগ ঘোষ বলেন, "এটা সংবিধানের মধ্যেই পড়ে । আমরা ভিভিআইপিদের বিনামূল্যে প্রবেশ করতে দেব । বাকিদের নয় ৷ তারজন্যই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া ।"
বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালা ঘুরে দেখতে টিকিট লাগে বরাবরই ৷ 2023 সালের 17 সেপ্টেম্বর গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' তকমা দিয়েছে ইউনেসকো । তারপর সদ্য পর্যটকদের জন্য টিকিট মূল্য ধার্য করে শুরু করা হয়েছে 'হেরিটেজ ওয়াক'। অর্থাৎ, একটি নির্দিষ্ট সময়ে পর্যটকেরা বিশ্বভারতী ক্যাম্পাস ঘুরে দেখতে পারছেন ৷
তবে বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীরকুমার ঘোষের অনুমতিক্রমে কর্মসচিব বিকাশ মুখোপাধ্যায় একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন ৷ তাতে উল্লেখ করা হয়েছে 106 জন পদাধিকারী রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালা ও বিশ্বভারতী ক্যাম্পাসে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রবেশ করতে পারবেন । সেই তালিকায় রয়েছেন রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী, রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী-সহ বিভিন্ন পদাধিকারীদের নাম ৷ এই পদাধিকারীদের বিনামূল্যে প্রবেশের অনুমতি দিচ্ছেন বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ । একেই 'অবমাননাকর' হিসেবে দেখছেন অনেকে ৷
প্রসঙ্গত, বিশ্বভারতী অ্যাক্ট অ্যান্ড স্ট্যাটুট (1951) অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন বিশ্বভারতীর 'পরিদর্শক', প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আচার্য' ও পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হচ্ছেন বিশ্বভারতীর 'প্রধান'। তাঁদেরও প্রবেশের অনুমতি কীভাবে দিতে পারেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য ও কর্মসচিব ? এমনকী, কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতী । কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের অন্তর্গত এই বিশ্ববিদ্যালয় ৷ সেই কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর নামও রয়েছে 'বিনামূল্যে প্রবেশ'-এর তালিকায় । এই নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই উঠছে প্রশ্ন ৷
এই প্রসঙ্গে প্রবীণ আশ্রমিক তথা ঠাকুর পরিবারের সদস্য সুপ্রিয় ঠাকুর বলেন, "সংবিধান প্রধানদের প্রবেশে কোথাও বাধা থাকে না ৷ এই বিজ্ঞপ্তি তাঁদের জন্য অপমানকর ।" আরেক আশ্রমিক সুব্রত সেন মজুমদার বলেন, "অতীতে এই ধরনের বিজ্ঞপ্তি দেখিনি ৷ দেশের প্রধানদের নাম লিখে এই বিজ্ঞপ্তি খুবই অশোভনীয় । রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রীকে প্রবেশমূল্যে ছাড় দিয়ে কী বোঝাতে চাইছে বিশ্বভারতী ।"
শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের সম্পাদক অনিল কোনার বলেন, "রাষ্ট্রপতি বিশ্বভারতীর পরিদর্শক আর প্রধানমন্ত্রী হলেন আচার্য ৷ তাঁদের বিনামূল্যে প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার উপাচার্য কে ? জানি না কীভাবে এই বিজ্ঞপ্তি দিল ! এটা অসম্মানজনক বিজ্ঞপ্তি ।"