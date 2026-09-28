বৃষ্টি কমতেই আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি, পুজোর শপিংয়ে ভিজবে কপাল

বৃষ্টি কমতেই আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি, পুজোর শপিংয়ে ভিজবে কপাল
West Bengal Weather Forecast: আজ আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে এবং বৃষ্টির সম্ভাবনা । সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 33 এবং 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশে থাকবে ।
Published : September 28, 2026 at 7:39 AM IST
কলকাতা, 28 সেপ্টেম্বর: নিম্নচাপ কেটে গিয়ে হাসছে শরতের আকাশ ৷ রাজ্যজুড়ে এবার বৃষ্টি কমার ইঙ্গিত । সরকারিভাবে না হলেও বর্ষা যে তার ইনিংস দীর্ঘায়িত করবে না, তার ইঙ্গিত দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস । বৃষ্টি কমে এবার আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিকর গরম আপাতত সঙ্গী হতে চলেছে বঙ্গবাসীর ।
দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া যেমন থাকবে
এই বিষয়ে আলিপুর আবহাওয়া অফিসের আবহবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, দক্ষিণবঙ্গে আপাতত খুব বেশি বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই । আজ, সোমবার দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টিপাত হতে পারে । কোথাও কোথাও স্থানীয়ভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে । বিশেষ করে পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে এক-দুই জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।
শুধু আজ নয়, আগামী এক সপ্তাহ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে মূলত বিক্ষিপ্তভাবে বা স্থানীয়ভাবে হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনাই থাকবে । উল্লেখযোগ্য কোনও আবহাওয়ার পরিবর্তন বা ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আপাতত নেই । কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকাতেও আগামী এক সপ্তাহ বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি হতে পারে । তবে, বৃষ্টির পরিমাণ কমই থাকবে ।
কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় 33 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা প্রায় 27 ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকতে পারে । দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে কোথাও কোথাও তাপমাত্রা কলকাতার তুলনায় প্রায় এক ডিগ্রি বেশি থাকতে পারে ।
উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার হালচাল
অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গেও আজ বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে । এক-দুই জায়গায় স্থানীয়ভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে । তবে, আগামী এক সপ্তাহ দক্ষিণবঙ্গের মতো উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টির পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম থাকবে । উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় সামান্য বেশি বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও উল্লেখযোগ্য কোনও দূর্যোগের পূর্বাভাস নেই ।
আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বাড়বে
তাপমাত্রা খুব বেশি না বাড়লেও আর্দ্রতার কারণে গরমে অস্বস্তি বাড়বে । এই বিষয়ে হাওয়া অফিসের বক্তব্য, বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্প প্রবেশের কারণে রাজ্যে আর্দ্রতা সাধারণত বেশি থাকবে । সেই আর্দ্রতার প্রভাবেই তাপমাত্রা খুব বেশি না থাকলেও গরম ও অস্বস্তি বেশি অনুভূত হচ্ছে । আগামী কয়েকদিনে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 33 ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশেপাশেই থাকার সম্ভাবনা ।
বিগত দিনের তাপমাত্রার রেকর্ড
রবিবার কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.04 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.01 ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 00.08 ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি । আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ 68 এবং সর্বনিম্ন 67 শতাংশ ।