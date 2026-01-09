ফুরফুরা শরিফে হুমায়ুন, জোটে আগ্রহী নন নওশাদ

ফুরফুরা শরিফে হুমায়ুন, জোটে আগ্রহী নন নওশাদ
হুমায়ুন কবীর রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করলে তাঁর সঙ্গে জোটের কথা ভাবা যাবে ৷ শুক্রবার ভরতপুরের বিধায়কের ফুরফুরা শরিফ সফরের মধ্যে এমনটাই জানালেন নওশাদ ৷
Published : January 9, 2026 at 7:57 PM IST|
Updated : January 9, 2026 at 8:48 PM IST
ফুরফুরা শরিফ, 9 জানুয়ারি: মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদ তৈরির ঘোষণার পর নতুন দল গড়েছেন ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর ৷ সভা করে নাম রেখেছেন জনতা উন্নয়ন পার্টি ৷ সেই থেকে জল্পনা চলছিল, নওশাদ সিদ্দিকির দল ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট (আইএসএফ)-এর সঙ্গে তিনি জোট বাঁধবেন ৷ এবার সেই জল্পনায় খানিক জল ঢেলে দিল আইএসএফ ৷ নওসাদের দল জানিয়ে দিল, এখনই এই বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না ৷ রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করলে, হুমায়ুনের সঙ্গে জোটের কথা ভাববে আইএসএফ ৷
শুক্রবার সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য ফুরফুরা শরিফে পৌঁছন হুমায়ুন ৷ বাবরি মসজিদ তৈরিতে সাহায্য করতে পীরজাদাদের আহ্বান জানান ৷ সেই সঙ্গে, নতুন দল জনতা উন্নয়ন পার্টিতে সাফেরি সিদ্দিকি ও নওশাদ সিদ্দিকিকে জোটে আমন্ত্রণ জানান ৷ তবে, সেই বিষয়ে কোনও রকম উৎসাহ দেখায়নি আইএসএফ ।
নওশাদের দাবি, কোনও চিঠি দেয়নি হুমায়ুনের দল । রাজনৈতিক অবস্থান ঠিক করলে, হুমায়ুনের দলের সঙ্গে জোট করার কথা ভাবা হবে । ভাঙড়ের বিধায়কের সেই মন্তব্যের পেক্ষিতে লিখিতভাবে আইএসএফ-এর ভোট শতাংশ দেখানোর কথা বলেছেন হুমায়ুন ৷ সেই দেখে জোটের কথা ভাববেন তিনি ৷ হুমায়ুনের দাবি, "কাউকে চিঠি দেওয়ার জায়গায় নেই ৷ জোট না-হলে, না-হবে ৷" মানে জোট আপাতত বিশ বাঁও জলে ৷
এদিন ফুরফুরা শরিফে এসে হুমায়ুন জানান, আগামী 1 ফেব্রুয়ারি ব্রিগেডে সভা করবেন তিনি ৷ সভায় 10 লক্ষ মানুষের সমাগম হবে বলেও দাবি করেন ভরতপুরের বিধায়ক ৷ পাশাপাশি, 10 ফেব্রুয়ারি থেকে বাবরি মসজিদের কাজ শুরু হবে বলেও জানান তিনি ৷ বেঙ্গালুরুর এক ঠিকাদার সংস্থাকে মসজিদ তৈরির বরাত দেওয়া হয়েছে ৷
হুমায়ুন বলেন, "আমি কাউকে ভয় পাই না ৷ আর আমায় কেউ ভয় পাক, সেটাও আমি চাই না । হারানোর জন্য দল করেছি । যেসমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি চায় এই অত্যাচারী, দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল সরকারের পতন হোক, তাদের কেউ আমাকে ডাকলে আমি তাদের কাছে যাব । আমি ডাকলে তারা যদি আসে, আমার কোনও অসুবিধা নেই ।"
বিজেপির সঙ্গে জোট প্রসঙ্গে হুমায়ুন বলেন, "বিজেপিকে ক্ষমতায় না-আসতে দেওয়ার জন্যই আমার দল । সেই সঙ্গে, এই দুর্নীতিগ্রস্তদের পরাস্ত করাও আমার দলের লক্ষ্য ।" তবে, বাম-কংগ্রেস প্রসঙ্গে এখনই কোনও মন্তব্য করতে নারাজ তিনি ৷ তাঁর কথায়, "1 ফেব্রুয়ারি, রবিবার কলকাতার ব্রিগেড ময়দানে সভা হবে, সেখানে দেখা যাবে । সবকিছু প্রস্তুত ৷ মঙ্গলবার প্রতিরক্ষা দফতরের এক আধিকারিক আমাকে ডেকেছেন । দলের যুব সভাপতিকে পাঠিয়েছিলাম ৷ সবকিছু সই করে জমা হয়ে গিয়েছে । আমি অনুমতি পেয়ে যাব ।"
আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়ি ও আইপ্যাকের দফতরে ইডি হানায় মুখ্যমন্ত্রীর যাওয়া প্রসঙ্গে হুমায়ুন বলেন, "একটা প্রাইভেট সংস্থাকে টাকা দিয়ে কাজ করায় । তার বিরুদ্ধে যদি কোনও অভিযোগ থাকে, কেন্দ্রীয় সংস্থা যদি তদন্তে যায়, উনি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে সেখানে চলে যাবেন ! আর কোনও লোক নেই ! ইডি কিছু বাজেয়াপ্ত করলে তার তালিকা নিয়ে আদালতে যেতে পারতেন ৷ মুখ্যমন্ত্রী হয়ে তিনি নিজে যাবেন কেন ?
এদিন সাফেরি সিদ্দিকি এবং ইব্রাহিম সিদ্দিকির সঙ্গে দেখা করেন হুমায়ুন ৷ এরপর শওকত মোল্লাকে কড়া হুঁশিয়ারিও দেন ৷ বলেন, "নওশাদ আর আমরা একসঙ্গে লড়ে তাঁকে হারাব ।" যদিও হুমায়ুনের সঙ্গে দেখা করেননি নওশাদ ৷ পরে ইটিভি ভারতকে তিনি বলেন, "ফুরফুরায় সকলেই আসতে পারেন। তাতে কোন সমস্যা নেই । আমি তখন নামাজ পড়তে গিয়েছিলাম বলে দেখা হয়নি । আমাদের পার্টির একটা সিদ্ধান্ত আছে । জোট করতে হলে আমাদের লিখিতভাবে জানতে হবে । মতুয়াদের মতো ফুরফুরায় কোনও বিভাজন করা যাবে না । উনি ওঁর অবস্থান ঠিক করুন । আমরা ধর্মনিরপেক্ষ দলের সঙ্গে চলব । তৃণমূল ও বিজেপির বিরুদ্ধে আগামী নির্বাচনে লড়ব ।"
হুমায়ুনকে সমর্থন করে পীরজাদা সাফেরি সিদ্দিকি বলেন, "উনি মসজিদ তৈরি করছেন সেটা আমি সমর্থন করি । সরকারি পদে থেকে রাম মন্দির ও দূর্গা অঙ্গন যদি করা যায় তাহলে মসজিদ হবে না কেন ! সকলের জন্য উনি যদি লড়াই করেন তাহলে রাজনৈতিক দলের সমর্থন করব । " হুমায়ুনের ফুরফুরায় আসা প্রসঙ্গে তৃণমূলের সাধারন সম্পাদক কাশেম সিদ্দিকি বলেন, "ফুরফুরা শরীফ দরবার একটি তীর্থ ক্ষেত্র । এখানে যে কেউ আসতে পারেন । যে কোনও দলের লোকই আসতে পারেন । কিন্তু, উনি যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন সেটা ভুল । ওই ধরনের কোনও বিষয় নিয়ে এখানে আসা যায় না ৷ "