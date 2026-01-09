ETV Bharat / state

ফুরফুরা শরিফে হুমায়ুন, জোটে আগ্রহী নন নওশাদ

হুমায়ুন কবীর রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করলে তাঁর সঙ্গে জোটের কথা ভাবা যাবে ৷ শুক্রবার ভরতপুরের বিধায়কের ফুরফুরা শরিফ সফরের মধ্যে এমনটাই জানালেন নওশাদ ৷

humayun Kabir at Furfura Sharif
ফুরফুরা শরিফে হুমায়ুন কবীর (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 9, 2026 at 7:57 PM IST

Updated : January 9, 2026 at 8:48 PM IST

ফুরফুরা শরিফ, 9 জানুয়ারি: মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদ তৈরির ঘোষণার পর নতুন দল গড়েছেন ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর ৷ সভা করে নাম রেখেছেন জনতা উন্নয়ন পার্টি ৷ সেই থেকে জল্পনা চলছিল, নওশাদ সিদ্দিকির দল ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট (আইএসএফ)-এর সঙ্গে তিনি জোট বাঁধবেন ৷ এবার সেই জল্পনায় খানিক জল ঢেলে দিল আইএসএফ ৷ নওসাদের দল জানিয়ে দিল, এখনই এই বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না ৷ রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করলে, হুমায়ুনের সঙ্গে জোটের কথা ভাববে আইএসএফ ৷

শুক্রবার সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য ফুরফুরা শরিফে পৌঁছন হুমায়ুন ৷ বাবরি মসজিদ তৈরিতে সাহায্য করতে পীরজাদাদের আহ্বান জানান ৷ সেই সঙ্গে, নতুন দল জনতা উন্নয়ন পার্টিতে সাফেরি সিদ্দিকি ও নওশাদ সিদ্দিকিকে জোটে আমন্ত্রণ জানান ৷ তবে, সেই বিষয়ে কোনও রকম উৎসাহ দেখায়নি আইএসএফ ।

ফুরফুরা শরিফে হুমায়ুন কবীর (ইটিভি ভারত)

নওশাদের দাবি, কোনও চিঠি দেয়নি হুমায়ুনের দল । রাজনৈতিক অবস্থান ঠিক করলে, হুমায়ুনের দলের সঙ্গে জোট করার কথা ভাবা হবে । ভাঙড়ের বিধায়কের সেই মন্তব্যের পেক্ষিতে লিখিতভাবে আইএসএফ-এর ভোট শতাংশ দেখানোর কথা বলেছেন হুমায়ুন ৷ সেই দেখে জোটের কথা ভাববেন তিনি ৷ হুমায়ুনের দাবি, "কাউকে চিঠি দেওয়ার জায়গায় নেই ৷ জোট না-হলে, না-হবে ৷" মানে জোট আপাতত বিশ বাঁও জলে ৷

এদিন ফুরফুরা শরিফে এসে হুমায়ুন জানান, আগামী 1 ফেব্রুয়ারি ব্রিগেডে সভা করবেন তিনি ৷ সভায় 10 লক্ষ মানুষের সমাগম হবে বলেও দাবি করেন ভরতপুরের বিধায়ক ৷ পাশাপাশি, 10 ফেব্রুয়ারি থেকে বাবরি মসজিদের কাজ শুরু হবে বলেও জানান তিনি ৷ বেঙ্গালুরুর এক ঠিকাদার সংস্থাকে মসজিদ তৈরির বরাত দেওয়া হয়েছে ৷

হুমায়ুন বলেন, "আমি কাউকে ভয় পাই না ৷ আর আমায় কেউ ভয় পাক, সেটাও আমি চাই না । হারানোর জন্য দল করেছি । যেসমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি চায় এই অত্যাচারী, দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল সরকারের পতন হোক, তাদের কেউ আমাকে ডাকলে আমি তাদের কাছে যাব । আমি ডাকলে তারা যদি আসে, আমার কোনও অসুবিধা নেই ।"

humayun Kabir at Furfura Sharif
পীরজাদা সাফেরি সিদ্দিকীর সঙ্গে হুমায়ুন (ইটিভি ভারত)

বিজেপির সঙ্গে জোট প্রসঙ্গে হুমায়ুন বলেন, "বিজেপিকে ক্ষমতায় না-আসতে দেওয়ার জন্যই আমার দল । সেই সঙ্গে, এই দুর্নীতিগ্রস্তদের পরাস্ত করাও আমার দলের লক্ষ্য ।" তবে, বাম-কংগ্রেস প্রসঙ্গে এখনই কোনও মন্তব্য করতে নারাজ তিনি ৷ তাঁর কথায়, "1 ফেব্রুয়ারি, রবিবার কলকাতার ব্রিগেড ময়দানে সভা হবে, সেখানে দেখা যাবে । সবকিছু প্রস্তুত ৷ মঙ্গলবার প্রতিরক্ষা দফতরের এক আধিকারিক আমাকে ডেকেছেন । দলের যুব সভাপতিকে পাঠিয়েছিলাম ৷ সবকিছু সই করে জমা হয়ে গিয়েছে । আমি অনুমতি পেয়ে যাব ।"

আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাড়ি ও আইপ্যাকের দফতরে ইডি হানায় মুখ্যমন্ত্রীর যাওয়া প্রসঙ্গে হুমায়ুন বলেন, "একটা প্রাইভেট সংস্থাকে টাকা দিয়ে কাজ করায় । তার বিরুদ্ধে যদি কোনও অভিযোগ থাকে, কেন্দ্রীয় সংস্থা যদি তদন্তে যায়, উনি মুখ্যমন্ত্রী হয়ে সেখানে চলে যাবেন ! আর কোনও লোক নেই ! ইডি কিছু বাজেয়াপ্ত করলে তার তালিকা নিয়ে আদালতে যেতে পারতেন ৷ মুখ্যমন্ত্রী হয়ে তিনি নিজে যাবেন কেন ?

এদিন সাফেরি সিদ্দিকি এবং ইব্রাহিম সিদ্দিকির সঙ্গে দেখা করেন হুমায়ুন ৷ এরপর শওকত মোল্লাকে কড়া হুঁশিয়ারিও দেন ৷ বলেন, "নওশাদ আর আমরা একসঙ্গে লড়ে তাঁকে হারাব ।" যদিও হুমায়ুনের সঙ্গে দেখা করেননি নওশাদ ৷ পরে ইটিভি ভারতকে তিনি বলেন, "ফুরফুরায় সকলেই আসতে পারেন। তাতে কোন সমস্যা নেই । আমি তখন নামাজ পড়তে গিয়েছিলাম বলে দেখা হয়নি । আমাদের পার্টির একটা সিদ্ধান্ত আছে । জোট করতে হলে আমাদের লিখিতভাবে জানতে হবে । মতুয়াদের মতো ফুরফুরায় কোনও বিভাজন করা যাবে না । উনি ওঁর অবস্থান ঠিক করুন । আমরা ধর্মনিরপেক্ষ দলের সঙ্গে চলব । তৃণমূল ও বিজেপির বিরুদ্ধে আগামী নির্বাচনে লড়ব ।"

হুমায়ুনকে সমর্থন করে পীরজাদা সাফেরি সিদ্দিকি বলেন, "উনি মসজিদ তৈরি করছেন সেটা আমি সমর্থন করি । সরকারি পদে থেকে রাম মন্দির ও দূর্গা অঙ্গন যদি করা যায় তাহলে মসজিদ হবে না কেন ! সকলের জন্য উনি যদি লড়াই করেন তাহলে রাজনৈতিক দলের সমর্থন করব । " হুমায়ুনের ফুরফুরায় আসা প্রসঙ্গে তৃণমূলের সাধারন সম্পাদক কাশেম সিদ্দিকি বলেন, "ফুরফুরা শরীফ দরবার একটি তীর্থ ক্ষেত্র । এখানে যে কেউ আসতে পারেন । যে কোনও দলের লোকই আসতে পারেন । কিন্তু, উনি যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন সেটা ভুল । ওই ধরনের কোনও বিষয় নিয়ে এখানে আসা যায় না ৷ "

Last Updated : January 9, 2026 at 8:48 PM IST

