আমাকে খুন করতে সুপারি কিলার ভাড়া করেছে এসপি, বুধে থানা ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি হুমায়ুনের

আমাকে খুন করতে সুপারি কিলার ভাড়া করেছে এসপি, বুধে থানা ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি হুমায়ুনের
বুধবার বাবরি মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু হবে । তারপর এক লক্ষ লোক নিয়ে বেলডাঙা থানা ঘেরাওয়ের ডাক হুমায়ুনের ৷
Published : February 11, 2026 at 9:55 AM IST
রেজিনগর, 11 ফেব্রুয়ারি: মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপার তাঁকে খুন করার জন্য সুপারি কিলার নিয়োগ করেছেন । মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রেজিনগরে সাংবাদিক বৈঠক করে পুলিশ সুপারের নামে এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন ভরতপুরের বহিষ্কৃত তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর । পাশাপাশি বুধবার এক লক্ষ লোক নিয়ে বেলডাঙা থানা ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন হুমায়ুন ।
অন্যদিকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও এদিন আক্রমণ শানিয়েছেন জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রধান (JUP) ৷ জেইউপির চেয়ারম্যানের অভিযোগ, পুলিশের মধ্যমে মুর্শিদাবাদ থেকে কোটি কোটি টাকা তুলে তৃণমূল দল চালাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এদিকে হুমায়ুনকে কেন্দ্র করে মুর্শিদাবাদের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল ক্রমশ ঘোরাল হচ্ছে । রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের দাবি, সেয়ানে-সেয়ানে লড়াই শুরু হয়েছে । মুসলিম ভোট ব্যাঙ্কে থাবা বসাতে সবপক্ষই ময়দানে নেমে পড়েছে । তবে হুমায়ুন কবীর যে তৃণমূলের পথে অন্যতম কাঁটা তা কার্যত মেনে নিয়েছে জেলা নেতৃত্ব ।
বুধবার বাবরি মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু হবে । কয়েক হাজার মুসলিম ধর্মগুরুর কণ্ঠে কোরান তেলায়াত পাঠের পর আনুষ্ঠানিকভাবে বাবরি মসজিদ নির্মাণের ইট গাঁথার কাজ শুরু হবে ।
তার আগে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রেজিনগরে জেইউপির কার্যালয় থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে জেলা পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন বহিষ্কৃত তৃণমূল বিধায়ক । হুমায়ুন কবীর বলেন, "এসপি আমাকে খুন করার জন্য ঠিকা নিয়ে এখানে এসেছেন । উনি আমাকে খুন করার জন্য দু'জন সুপারি কিলারকে বরাত দিয়েছেন । আমি গাড়িতে যাতায়াত করি । আমাকে গাড়ি দুর্ঘটনা করেও মারার পরিকল্পনা আছে । রাজনৈতিকভাবে আমার সঙ্গে মোকাবিলা করতে না পেরে এইসব করতে হচ্ছে । 28 ফেব্রুয়ারি আসতে দিন । এই এসপি কোথায় থাকে লালগোলার ওসি অতনু দাস কোথায় থাকে দেখে নেব ।"
হুমায়ুনের সংযোজন, "মুর্শিদাবাদ থেকে পুলিশের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা তুলে নিয়ে যাচ্ছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এসপি, জেলা প্রশাসনের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও দেখে নেব নির্বাচনে ।" দু'দিন আগে মুর্শিদাবাদের এক সংখ্যালঘু ধর্মগুরু এসডিপিও-কে পাশে বসিয়ে হুমায়ুন কবীরের বাবরি মসজিদ নির্মাণ নিয়ে কটাক্ষ করেন । সেই ধর্মগুরুকে এবার রাস্তায় ফেলে পেটানোর হুঁশিয়ারি দিলেন হুমায়ুন কবীর ।
এদিন সাংবাদিক বৈঠক থেকে বেলডাঙা থানা ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি দেন হুমায়ুন । জেইউপির চেয়ারম্যান বলেন, "বুধবার বাবরি মসজিদের কাজ শুরুর পর এক লক্ষ লোক নিয়ে বেলডাঙা থানা ঘেরাও করব । থানার একটা একটা করে ইট খুলে নেব । দেখব এসপি, বেলিডাঙা থানার আইসি কী করতে পারেন ।" লালগোলা থানার ওসি অতনু দাস ও কান্দি থানার আইসি মৃণাল সিনহার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার কাছে তদন্তের জন্য তথ্য প্রমাণ-সহ লিখিত অভিযোগ জানাবেন বলেও জানান তিনি ।